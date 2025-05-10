Проект инициирован «Росатом» и одобрен на национальном уровне. Изначально мощность составляла около 20 МВт, но теперь рассматривается возможность увеличения до 400 МВт.

В течение ближайших четырех лет в Омской области будет осуществлен масштабный проект, который можно считать знаковым для региона. Подобные объекты до сих пор не строились на территории Сибирского федерального округа, хотя в других регионах страны они уже существуют. На уровне всей страны данная инициатива может показаться незначительной, однако генеральный директор Zapusk Group Алексей Равинский подчеркнул, что для энергетического сектора Сибири это действительно важное событие.

Речь идет о создании ветряной электростанции, инициированной одной из структур «Росатома». Проект был одобрен в рамках отбора инвестиционных инициатив по строительству объектов, использующих возобновляемые источники энергии, Ассоциацией НП «Совет рынка». Советник генерального директора АО «Росатом Возобновляемая энергия» Егор Гринкевич сообщил, что специалисты компании уже провели детальную оценку ветропотенциала и активно работают над согласованием технических решений с сетевыми компаниями. Для реализации проекта уже выбрано несколько потенциальных площадок в шести районах региона, включая Омский и Таврический. Проект имеет большое значение для Омской области. Инициаторы уверены, что его реализация не только укрепит энергосистему региона, но и создаст новые рабочие места, а также станет важным шагом на пути к экологизации энергетики. Изначально планировалось, что мощность ветряной электростанции составит около 20 МВт, а годовой объем выработки электроэнергии достигнет примерно 58 миллионов кВт·ч. Однако не давно представители АО «Росатом Возобновляемая энергия» отметили, что финальная мощность проекта может вырасти до 400 МВт.

Алексей Равинский подчеркнул, что Сибирь долгое время зависела от угля и газа, поэтому этот проект представляет собой значительный шаг к диверсификации энергетического баланса, сокращению выбросов и внедрению концепции «зеленой» энергетики в новых климатических условиях. Кроме того, удаленные районы, где прокладка сетей слишком затруднительна и дорогостоящая, получат возможность локальной генерации. Поэтому, как отметил эксперт, важность этого проекта особенно велика в контексте его пилотного характера:

— Запланированная мощность станции в 20 МВт может уступать традиционным тепловым электростанциям, однако сама идея внедрения ветроэнергетики в Сибири, где подобные решения до сих пор не применялись, является революционной. Таким образом, строительство ВЭС — это действительно значимое событие для энергетического будущего региона. Успешная реализация проекта в Омской области может вдохновить на аналогичные инициативы в других регионах СФО, таких как Алтай, Хакасия или Бурятия, где наблюдается нехватка энергии.

Равинский также добавил, что экономическая целесообразность таких проектов зависит от множества факторов. Несмотря на все очевидные преимущества, у ветроэлектростанций есть и свои недостатки:

— Ветер является непостоянным, но тем не менее бесплатным ресурсом. Современные технологии позволяют ветровым турбинам эффективно функционировать даже в суровых сибирских условиях — при низких температурах и слабом ветре. Но у ветроэнергетики есть свои недостатки, такие как неравномерная выработка, необходимость выделения земельных участков и визуальное воздействие на окружающий ландшафт. Однако преимущества — снижение выбросов, развитие чистой энергетики и независимость от ископаемых источников — делают эту сферу крайне перспективной для дальнейшего развития.