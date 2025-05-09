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gotreksson
В Сибири построят новые железные дороги для перевозки 75 миллионов тонн грузов в год
Эта информация озвучена в рамках заседания Совета по вопросам развития Сибири

В рамках заседания Совета по вопросам развития Сибири, проведенного под руководством Председателя Совета Федерации России, была обсуждена тема «Актуальные вопросы развития транспортно-логистического каркаса Сибири». Повестка дня вновь включала в себя обсуждение нескольких крупных железнодорожных проектов, реализация которых имеет принципиальное значение для дальнейшего процветания региона и всей страны.Особое внимание было уделено проекту по созданию Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (СевСиб), идея которой витает в воздухе с советских времен. В начале 2010-х годов данная линия была включена в Стратегию развития РЖД до 2030 года, однако с тех пор проект претерпел значительные изменения. Изначально планировалось проложить стальную магистраль от Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе до Усть-Илимска, что составляет примерно 1,9 тысячи километров.

На сегодняшний день рассматривается возможность объединения этого маршрута с другими проектами, предлагая проложить путь от порта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе через Новый Уренгой до Белого Яра в Томской области, а оттуда двигаться на юг через Таштагол в Кемеровской области вплоть до китайского Урумчи. Данный объект упоминается в Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа (СФО) до 2035 года. В ходе заседания экс-губернатор Тувы и ныне вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-Оол отметил, что в текущей ситуации крайне необходимо развивать транспортные коридоры Сибири и выделять соответствующие финансовые средства. Он подчеркнул важность проекта линии Курагино – Кызыл, протяженностью 400 км, который планируется продлить через Монголию до Китая, уверяя, что реализация этой дороги давно назрела.

Ещё в 2011 году Владимир Путин заложил символический камень в основание этого проекта, но, к сожалению, до настоящего времени была проложена лишь одна километровая ветка. Кара-Оол убежден, что если бы этот маршрут был построен раньше, сейчас он был бы полностью загружен. По его мнению, данный проект должен стать одним из приоритетных, поскольку его реализация обеспечит прямой выход на рынки, включая страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Предварительные расчеты показывают, что по новой магистрали будет осуществляться перевозка около 75 миллионов тонн грузов ежегодно. Кроме того, наличие этой линии создаст предпосылки для разработки месторождений на территории Тувы. Как отметил депутат, инициативы СевСиба и линии Курагино – Кызыл являются критически важными, и их реализация при должном взаимодействии всех структур представляется осуществимой.

Обсуждая текущее состояние железнодорожных проектов, участники заседания уделили внимание также развитию Транссиба и БАМа. Сегодня их пропускная способность составляет 180 миллионов тонн, и ожидается, что к 2032 году она вырастет до 270 миллионов тонн.

Основатель проекта N.Trans Мария Никитина в своём выступлении акцентировала внимание на том, что 40% общего грузооборота на сети РЖД приходится на уголь, а на Восточном полигоне его доля превышает 60%. По её словам, расширение БАМа по сути финансируется за счёт высокодоступных грузоотправителей, так как угольные перевозки, для которых установлены сниженные тарифы, субсидируются за счет других грузов через механизм перекрестного субсидирования.

Она обратила внимание, что за экспортные перевозки угля отправители сегодня уплачивают в два раза меньше средней себестоимости перевозок, и почти в четыре раза меньше, чем за транспортировку металла. Также в угольной отрасли активно применяется государственное субсидирование, что осуществляется через развитие железнодорожной инфраструктуры.

По словам Никитиной, из-за приоритета, предоставляемого углю, российская экономика теряет около 100 миллиардов рублей ежегодно в налоговых поступлениях. Она отметила, что масштабный экспорт угля не вносит пропорционального вклада в экономику страны. Поэтому Никитина предлагает поэтапно отказаться от перекрестного субсидирования, сделать тарифы на перевозку прозрачными и обоснованными, а также отдать предпочтение высокодоходным несырьевым грузам.Тем не менее она полностью поддерживает проекты Северо-Сибирской магистрали и линии Курагино – Кызыл (с продлением до Китая), указывая на то, что их отсутствие сдерживает дальнейшие шаги в социально-экономическом развитии Сибири. Важность других инициатив также была упомянута, среди которых сейчас реализуется проект по восстановлению ветки Сковородино – Джалинда с перспективой продления до китайского города Мохэ.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и делам Севера Александр Усс, который возглавлял заседание, заметил, что переход экономики страны от сырьевой к высокотехнологичной требует более тесной транспортной связи между сибирскими регионами. Именно поэтому крайне важно обратить внимание на данные железнодорожные инициативы и перейти от слов к действиям. Как отмечается на официальном сайте Совета Федерации, в результате обсуждений будут выработаны рекомендации, учитывающие предложенные идеи и мысли участников.

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