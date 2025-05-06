Как сообщает Axar.az, автором инициативы является заслуженный инженер и бизнесмен Муса Сулейманов. Он обратился к лидерам прикаспийских государств от имени компании ADOG и Международного порта Зира.

В скором будущем может быть реализован амбициозное мегапроект — гигантский тоннель с диаметром 10 метров и протяженностью около 700 километров, соединяющий Черное и Каспийское моря. На первый взгляд данная затея может показаться крайне смелой и даже неосуществимой, однако инициаторы проекта уверены, что обладая необходимыми финансами и государственной поддержкой, его можно скоро воплотить в жизнь. И речь здесь идет не просто о транспортной инфраструктуре, а о гидротехническом решении, которое может помочь в борьбе с обмелением Каспийского моря.

Как известно, уровень воды в этом крупнейшем замкнутом водоеме за последние два десятилетия снизился почти на два метра. Некоторые специалисты предостерегают, что если не будут предприняты меры, то Каспий может оказаться в ситуации, аналогичной той, что произошла с Аральским морем. В отчете, представленном в апреле этого года учеными из Университета Лидса, говорится о том, что с учетом изменений климата уровень воды в Каспии может упасть более чем на 20 метров к 2100 году.

Такое пессимистичное будущее, безусловно, настораживает операторов морских грузоперевозок, которые уже сейчас сталкиваются с убытками. К примеру, в мае 2025 года в МЧС России по Республике Дагестан сообщили о том, что в районе Махачкалы уровень воды оказался на 3-7 сантиметров ниже критического уровня, что может привести к чрезвычайным ситуациям в судоходстве.

На территории Казахстана в Актау суда больше не могут заходить с полной загрузкой, так как при входе в порт они задевают дно. Из-за этого сухогрузы вынуждены недогружаться на 600-1300 тонн, а нефтяные танкеры — на 2000-2500 тонн. Регулярные дноуглубительные работы не способны кардинально изменить ситуацию, что создает риск перенаправления грузопотоков на другие маршруты. Аналогичные проблемы наблюдаются и в других портах региона.

В связи с этим азербайджанская компания ADOG и Международный порт Зира обратились к властям с просьбой поддержать инциативу по строительству тоннеля между Черным и Каспийским морями. Они выражают уверенность в том, что учитывая естественные различия уровней водоемов, осуществление данного проекта в техническом плане возможно, и для поступления воды из Черного моря в Каспий не потребуется использовать насосы.

Однако реализация этого амбициозного замысла возможна лишь при наличии политической воли, которая должна исходить не только от властей Азербайджана, поскольку тоннель будет пересекать территории двух стран. Рассматриваются варианты трассировки через Грузию и Россию. Авторы проекта подчеркивают, что разработка кампании должна быть согласована и поддержана всеми государствами Каспийского региона. В компании ADOG сообщили, что готовы начать работу над технико-экономическим обоснованием. В истории уже были несколько интересных предложений по соединению морей, которые остались лишь на бумаге. В 1930-х годах в СССР начали реализацию проекта, который предложил инженер Ф. П. Моргуненков — планировалось проложить водный путь через Кумо-Манычскую впадину, соединяя Каспий с Азовским морем, а затем через Керченский пролив — с Черным. Однако программа была остановлена, и вместо этого выбор пал на строительство Волго-Донского канала, который в конечном итоге соединил Каспий с Мировым океаном.

Интересно, что уже после распада Советского Союза бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пытался оживить данное предложение, и в 2010-х годах стоимость строительства оценивалась в 15 миллиардов. Однако так и не удалось достичь консенсуса, особенно с учетом резкой критики со стороны экологов, утверждавших, что проект принесет больше вреда России, чем пользы. Например, предлагаемый маршрут проходил бы через заповедные территории Ростовской области и Калмыкии, где обитают редкие виды животных, и реализация проекта могла бы нарушить существующие экосистемы.