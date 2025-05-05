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gotreksson
Миасский автомобильный завод объявил о начале полноценных испытаний обновленного «Урал-С35510»
Массовое производство новой модели планируют начать в 2026 году. Предполагается использование 12-ступенчатой механической коробки и развитие собственных производств мостов и редукторов, чтобы снизить затраты.

Модель «Урал-С35510» начала свое производство на Миасском заводе в 2021 году. Это был самосвал с колесной формулой 6х4, который имел полную массу в 35 тонн, при этом грузоподъемность составляла 21 тонну. У него была бескапотная кабина, мосты от компании Hande и трансмиссия китайского производства Fast Gear. Двигатель, установленный на этом автомобиле, был разработан на Ярославском заводе и представлял собой мощный мотор ЯМЗ-653 с мощностью 420 л.с., основанный на лицензии устаревшей модели Renault dCi11. Старое конструктивное решение кабины, заимствованное у Iveco, тоже не отличалось современными чертами. Однако теперь Миасский автомобильный завод анонсировал запуск серьезных испытаний обновленной версии «Урал-С35510». Хотя новая модель уже на самом деле стоит особняком, так как была проведена значительная модернизация.

Первым делом, изменений коснулась силовая установка. Отныне самосвал будет комплектоваться дизельным двигателем ЯМЗ-770, который поставляет Ярославский моторный завод, более известный как ПАО «Автодизель». Хотя серийное производство этого двигателя начнется лишь в следующем году, разработчики уверены, что модернизация самосвала может проходить параллельно с его испытаниями.

Планируется, что массовое производство нового грузовика начнется не раньше 2026 года, а испытания с новыми моторами стартуют в первом квартале следующего года. Двигатель ЯМЗ-770 будет выдавать на 60% больше мощности по сравнению с предшественником, несмотря на небольшое увеличение рабочего объема с 11,12 л до 12,42 л. Вероятно, модернизированные компоненты, включая новую топливную аппаратуру и улучшенную схему турбонаддува, обеспечат не только большую мощность, но и впечатляющий крутящий момент, который вырастет с 1985 Н*м до 2550 Н*м. При этом конструкторы из Ярославля признают, что уровень формирования двигателя остается высоким, что всегда сказывается на его ресурсах. На время в производстве также появится упрощенная версия двигателя мощностью 450 л.с. и крутящим моментом 2400 Н*м, которую, скорее всего, используют для седельных тягачей и бортовых грузовиков «Урал С35510».

Что касается трансмиссии, то, вероятнее всего, самосвал продолжит использовать 12-ступенчатую механическую коробку производства Fast Gear. Пока нет информации о смене поставщика, хотя в прошлом году обсуждали возможность сотрудничества с другими производителями.

Существует вероятность, что Миасский завод рассматривает возможность сборки трансмиссий для тяжелых грузовиков на своем участке, учитывая, что он уже имел опыт сборки коробок в советское время. Совсем недавно на заводе производили собственные 9-ступенчатые механические коробки для моделей Урал с моторами ЯМЗ-7601 и мостами от FAW. Этот опыт был признан успешным, хотя внешние экономические факторы и упадок спроса на технику остановили проект.

Кроме того, на Миасском автозаводе сообщили о планах наладить собственное производство мостов и редукторов, которые ранее закупались у китайского партнера Hande. В связи с тем, что китайская сторона повысила цены практически без объяснений, завод решил, что значительно выгоднее создать собственную технологию производства, чем переплачивать. Около 85% производимого объема тяжелых грузовиков в основном уходит на государственные нужды, где ценовая политика несколько отличается от рыночных условий. Также стоит упомянуть, что у предыдущей модели Урал С35510 была серьезная проблема с кабиной водителя. Она основана на конструктивном решении, разработанном еще в 1984 году, и имела низкий потолок, что ограничивало пространство для установки спального места. Пять лет назад производители предпринимали попытки улучшить эту кабину, оснастив её новой системой вентиляции и кондиционирования, но полного решения проблемы не было найдено. Были даже попытки переноса конструкции на капотную кабину от ГАЗ НЕКСТ, однако это негативно сказалось на полезном объеме.

Теперь же новая версия Урал С35510 получит кабину от китайской компании Qixing. Первые примерки показали, что в новой кабине можно реализовать полноценное спальное место или установить третье сиденье, что может стать важным с точки зрения требований заказчика, особенно для грузовиков, используемых на государственных нуждах.

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#новости #модернизация #двигатель #урал #грузовик #ямз #iveco #миасский машиностроительный завод #пао «автодизель» #ямз-653
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