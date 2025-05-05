РЖД-Партнер.ру: изучается вопрос создания скоростной дороги Омск – Новосибирск и Новосибирск – Кемерово. Инвестиции в эти проекты оцениваются в 2,4 трлн руб. и 1,1 трлн руб.

О планах по строительству новых железных дорог в Сибири с целью улучшения пассажирских перевозок говорят уже давно. Например, в 2013 году жителей региона обрадовал проект, согласно которому планировалось проложить высокоскоростную магистраль между Красноярском, Кемерово, Новосибирском и Омском. Рассматривалась и альтернатива — трасса через Томск. В тот период были выделены средства на предварительные проектные разработки. Заявлялось, что новые поезда будут развивать скорость до 400 км/ч, что позволит сократить время в пути между Новосибирском и Красноярском с двенадцати часов до всего трех. Изначально планировалось реализовать этот грандиозный проект до 2030 года, однако в РЖД уточнили, что сроки могут измениться в зависимости от экономической ситуации. Увы, на этапе предварительных исследований прогресс оказался минимальным, и, как известно, на данный момент в России не функционирует ни одна высокоскоростная магистраль. Первая такая линия должна появиться к концу текущего десятилетия между Москвой и Санкт-Петербургом.

Что касается Сибири, то мнения экспертов разделяются. Некоторым кажется, что в этом регионе строительство высокоскоростной магистрали нецелесообразно, поскольку такой проект, учитывая низкую плотность населения, может оказаться убыточным. В последнее время обсуждение стало сосредоточено не на высокоскоростных линиях, а на создании просто скоростных железнодорожных маршрутов, где поезда смогут развивать скорость до 250 км/ч.

В частности, на заседании «Актуальные вопросы развития транспортно-логистического каркаса Сибири» в апреле 2025 года была представлена концепция скоростной дороги между Кемерово, Новосибирском и Омском. В рамках этого обсуждения специалисты проводили проработку данного вопроса, однако, по предварительным расчетам, стоимость проекта оказалась крайне высокой — около 3,5 триллионов рублей, включая закупку подвижного состава и строительство необходимой инфраструктуры. Например, участок от Омска до Новосибирска оценили в 2,4 триллиона рублей, а от Новосибирска до Кемерово — в 1,1 триллиона. Реализация этой идеи возможно лишь при условии привлечения частных инвестиций. Как отметил на днях генеральный директор АО «Трансэнерком» Олег Шевцов, в последние годы, с учетом изменения направлений грузовых потоков с запада на восток, увеличилось внимание к вопросам роста грузоперевозок, из-за чего модернизация инфраструктуры для пассажирских перевозок оказалась на втором плане. Важно учитывать множество факторов, включая ожидаемый прирост населения в крупных сибирских городах, при обсуждении целесообразности создания скоростных линий.

К сожалению, в Омске, зафиксирована устойчивая тенденция к сокращению численности населения с 2018 года. В Кемерове наблюдается аналогичная ситуация. В то время как население Новосибирска, в последние десять лет увеличилось примерно на 100 тысяч человек. Эксперт считает, что необходимо проводить комплексные меры, направленные на привлечение жителей в сибирские города, включая создание удобной инфраструктуры.

Олег Шевцов подчеркивает: «Сибирь обладает огромным ресурсным потенциалом, а также высоким уровнем производственной и научной активности. Для привлечения населения необходимо улучшать качество жизни, что можно достичь через комплексные меры, которые включают развитие транспортной инфраструктуры. Развернутая транспортная сеть не только создаст условия для работы, учебы и отдыха, но и привлечет дополнительные инвестиции, способствуя развитию производств».

Идея о создании скоростных магистралей в Сибири уже давно находится на повестке дня. Однако реальный прогресс пока не наблюдается. Появится ли подобная инфраструктура — вопрос, на который сложно ответить однозначно. Что касается грузоперевозок, то с целью их увеличения в Сибири и на Дальнем Востоке активно продолжаются работы — Транссиб и особенно БАМ подлежат реальным изменениям.

в 2024 году, согласно данным РЖД, количество отправленных грузовых контейнеров на Западно-Сибирской железной дороге возросло примерно на 10% по сравнению с 2023 годом, составив 352 тысячи ДФЭ (что эквивалентно 5,8 миллиона тонн грузов). Параллельно в 2024 году наблюдался рост погрузки угля на Восточно-Сибирской железной дороге на 2,7%, что составило 28,8 миллиона тонн. В целом, погрузка на сети РЖД в прошлом году достигла почти 1,2 миллиарда тонн.