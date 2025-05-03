Речь о сумме более 1 триллиона долларов

Министр финансов Японии Кацунобу Като заявил, что Япония может использовать свои казначейские облигации в сумме свыше $1 трлн как важный аргумент в торговых переговорах с Соединенными Штатами.

Данное заявление становится особенно интересным на фоне недавних событий, когда на рынке казначейских облигаций произошла глобальная распродажа. После решения Трампа о введении жестких пошлин на товары от торговых партнеров, произошло неожиданное: Япония, долгое время выступающая как верный союзник Вашингтона, стала инициатором распродажи облигаций.

Всего месяц назад Като уверенно утверждал, что использование американских казначейских облигаций как рычага давления в ходе торговых переговоров исключено. Однако теперь его мнение изменилось, что подчеркивает динамику и нестабильность текущих отношений между Токио и Вашингтоном.

С момента окончания Второй мировой войны Япония выстраивала свою модель зависимости, принимая на себя обязательства в сфере внешнеэкономической активности в обмен на обеспечение безопасности и "ядерный зонтик" от США. На протяжении многих лет экономика Японии действовала согласованно с политикой Вашингтона, даже когда это шло вразрез с её краткосрочными интересами. Например, в отношении импорта нефти из Ирана или выполнения санкций против России.

Интересно, что фактор значительных японских инвестиций в американскую экономику, которые уступают лишь китайским, практически не обсуждался как средство давления на США. Однако новая позиция Токио может свидетельствовать: Япония начинает переосмысливать свой союз с Америкой, не воспринимая его больше как данность.

Также на изменения в позиции Японии могли повлиять определенные обстоятельства, включая вмешательство Трампа в планы японской компании Nippon Steel по приобретению U.S. Steel, когда сделка была заблокирована со ссылкой на "национальную безопасность".

Но не стоит воспринимать это заявление как имеющее высокие шансы практической реализации. Скорее это политический шантаж: даже подготовка к распродаже способна сильно уронить стоимость долговых облигаций, а заодно пошатнуть уверенность рынка в стабильности американского долга, не говоря уже про саму реализацию (сама Япония тоже понесёт финансовые потери). Зная, что Штаты прекрасно понимают риски, Япония может таким образом добиваться уступок для себя.

Настоящее ухудшение отношений США и Японии станет заметно по изменениям в инвестиционных проектах, таких как "Сахалин1", "Сахалин2" и Arctic LNG2 — совместным с Россией и которым США относились отрицательно.