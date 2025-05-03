Вблизи границы с Финляндией строится неизвестная по официальным данным стальная магистраль, вызывающая опасения у Хельсинки, однако подтверждений и подробностей пока нет.

Железнодорожное строительство в России охватывает множество направлений, однако на сегодняшний день основное внимание уделяется Восточному полигону, где уже начаты работы в рамках третьего этапа модернизации. Ожидается, что к 2032 году пропускная способность БАМа и Транссиба достигнет 270 миллионов тонн. В настоящее время также реализуется ряд проектов на западе страны, в частности, активно развиваются инфраструктурные объекты Октябрьской железной дороги.

Кроме того, вблизи границы с Финляндией идет строительство стальной магистрали, информация о которой, как кажется, известна лишь в Европе и США. По крайней мере, издание The Wall Street Journal сообщило о том, что в России возводится новая железная дорога неподалеку от Суоми, что, согласно статье, вызывает опасения у властей Хельсинки. Тем не менее эксперты из Финляндии высказываются по этому поводу довольно осторожно. Судя по цитатам финского военного, кажется, что основным источником этой информации являются журналисты. В любом случае, никаких официальных подтверждений на данный момент нет, и в самой статье WSJ не уточняется, о каком конкретно проекте идет речь.

Для финнов собственная железная дорога становится проблемой — в основном из-за того, что она строилась на «русской» колее 1524 мм. В последние три года активно обсуждается возможность избавиться от этого наследия Российской империи, при которой в Финляндии и начала развиваться железнодорожная инфраструктура. Первая железнодорожная линия между Хельсинки и Хямеэнллинна была открыта в начале 1860-х годов.

Когда колея на обеих сторонах границы совпадала, поезда могли без затруднений пересекать государственную границу. Более того, в 2010-х годах обсуждались проекты, направленные на строительство новых линий для увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок.

Интересно, что в еще совсем недавно Москва, Хельсинки и Осло активно рассматривали проект Арктической железной дороги. Однако эти идеи уже ушли в прошлое, как и замысел провести «царскую» колею в Европу — совсем недавно обсуждался проект железной дороги с колеей 1520 мм, соединяющий Кошице, Братиславу и Вену.

Ситуация изменилась: в Финляндии существует призыв к полному переходу на европейскую колею, что потребует переоборудования 6 тысяч километров путей. Если еще три года назад многие жители страны были против этого, ссылаясь на колоссальные затраты, то сейчас большинство склоняется к необходимости реализации этого амбициозного проекта. Однако, по имеющейся информации на 2024 год, реализация этого процесса займет значительное время.

Эта тема также актуальна для стран Прибалтики. В 2022 году в Евросоюзе заявили, что Латвия, Литва и Эстония должны до 2026 года подготовить план преобразования своей железнодорожной сети для перехода на колею 1435 мм. В этих странах есть поддержка таких преобразований, но явно не за свой счет. Все эти вопросы остаются открытыми для европейских государств. А что именно за новую железную дорогу Россия строит у границ Финляндии, о которой говорилось в американских новостях, — по-прежнему остается загадкой.