В 2025 году стартовал проект строительства дороги на российской части острова длиной более 4 км, которая соединит границу с Китаем и действующий пограничный переход, планируемый к завершению в 2029 году.

Этот остров раньше входил в состав России, но в 2004 году между Москвой и Пекином было заключено соглашение, в соответствии с которым западная часть острова была передана Китаю. В результате этого соглашения Поднебесной также отошли Тарабаров и несколько более мелких прилегающих территорий Большого Уссурийска. 30 апреля 2025 года начался долгожданный проект, обсуждаемый обеими странами на протяжении последних лет — строительство дороги на российской части острова. Длина новой трассы составит чуть более 4 км, и строительство будет проходить в довольно сложных условиях. Дорога, имеющая две полосы, будет соединять действующий переход через Амурскую протоку (960 м) с границей с КНР, проходя через несколько озер. Для предотвращения затоплений необходимо будет возвести ряд гидротехнических защитных сооружений; высота насыпи на определенных участках достигнет 6 м. Кроме этого, в проект включено строительство небольших мостов и прочих искусственных конструкций. По плану, в ходе выполнения работ потребуется забить более 1,5 тыс. свай.

Подрядчиком, уже начавшим подготовительные работы на объекте, выступает местное общество с ограниченной ответственностью «Стройдорсервис». Контракт стоимостью около 3 млрд рублей был подписан с компанией в марте 2025 года. Согласно документам, новая дорога к автомобильному пункту пропуска должна быть построена в течение ближайших 2,5 лет, а сам пограничный переход (на его создание выделят около 11 млрд рублей) планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году. В текущем году инженеры и архитекторы начнут проектировать соответствующую инфраструктуру. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, что в рамках проекта с китайскими партнерами предусмотрено создание парка Дружбы площадью 50 гектаров, который займёт одну седьмую часть всей площади острова. На территории в 20 гектаров будет открыт музей мировых шедевров под открытым небом. Также в парке предусмотрено строительство велосипедных дорожек, экотроп и рекреационных зон для отдыха.

Москва и Пекин планируют не только создать новый транспортный коридор, через который ежегодно будет проходить свыше 1,3 миллиона тонн грузов, но и привлечь туристов на остров. По предварительным оценкам, в 2030 году пассажиропоток в этом направлении достигнет 1,4 миллиона человек. Реализация данного проекта, безусловно, обеспечит поступление новых инвестиций в регион, что окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Хабаровского края.

Об этом говорила профессор кафедры истории и культурологии Хабаровского государственного университета, доктор исторических наук Жанна Валерьяновна Петрунина, которая посвятила несколько научных работ Большому Уссурийскому. Она отметила, что реализация этой инициативы вне всякого сомнения улучшит торговые отношения между государствами, позволит поднять уровень инфраструктуры в регионе, создаст новые рабочие места и обеспечит дополнительные поступления в местный бюджет. Однако эксперт также подчеркивает и возможные негативные последствия, особенно в плане экологии. Некоторые защитники природы выступают против реализации проекта. Тем не менее, Петрунина подчеркивает, что как Россия, так и Китай придают серьезное значение экологическим аспектам, ведь власти намерены сделать остров привлекательной природной достопримечательностью для туристов, что подразумевает необходимость сохранения его экосистемы. Тем не менее, строительство подобных объектов всегда сопряжено с определенными жертвами.

Напомним, что обсуждения о развитии совместного использования острова ведутся между Москвой и Пекином уже около двух десятилетий. Однако, как отмечает Петрунина, на стороне России долгое время не наблюдалось реальных изменений, в то время как Китай практически сразу после подписания соглашения о разделе территории начал реализовывать различные проекты, что поспособствовало преобразованию как Большого Уссурийского (известного как Хэйсяцзыдао), так и Тарабарова (Иньлундао).