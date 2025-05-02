РБК: Премьер-министр Михаил Мишустин по видеосвязи запустил строительство автомобильного моста через реку Туманную в Приморском крае, который соединит Россию и КНДР.

Автомобильный мост через водную преграду, отделяющую Россию и КНДР, будет запущен в эксплуатацию в 2026 году. Дебаты о необходимости нового моста между этими двумя странами ведутся с советских времён, однако реальные работы начались только 30 апреля 2025 года. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, который участвовал в церемонии начала строительства (по видеоконференции), подчеркнул, что этот проект является важным шагом в российских и корейских отношениях, и его значение значительно превышает простую инженерную задачу.

Напомним, что железнодорожный «Мост Дружбы», который соединяет две страны через реку Туманную, был построен в конце 1950-х годов. Спустя 25 лет он уже испытывал значительные нагрузки — по этой линии ежегодно перевозилось около 5 миллионов тонн грузов, что соответствовало максимально допустимой пропускной способности. В 1980-х годах был поднят вопрос о необходимости создания дополнительного моста, однако распад СССР остановил эти планы. Актуализировать обсуждение нового проекта удалось только в 2010-х годах. В то время рассматривались разные сценарии, в том числе реконструкция существующего моста и строительство понтонной переправы, в итоге было решено остановиться на последнем варианте. Стороны достигли необходимых договорённостей в 2015 году, но проект так и остался невостребованным. Это произошло из-за санкций в отношении Северной Кореи, которые привели к сокращению грузоперевозок в этом направлении. Российский уголь, который раньше доставлялся через стальную магистраль в Раджин, а затем переправлялся морем в Южную Корею, стал транспортироваться напрямую по морю, минуя корейскую территорию.

Тема автомобильного моста снова стала актуальной в 2019 году, когда главы РФ и КНДР, Владимир Путин и Ким Чен Ын, обсуждали этот вопрос на двусторонней встрече. Было подготовлено технико-экономическое обоснование, в котором говорилось, что новый мост будет построен на 415 метров ниже по течению от действующего перехода, а длина дороги через водную преграду (без учета подходов) составит 830 метров.

Однако запуск строительства снова был отложен. Официальной причиной оказалось начало пандемии. Стоит отметить, что в России не было единого мнения по этому поводу, и оно остаётся разрозненным и сейчас. Некоторые эксперты указывали на низкие объёмы грузооборота, с которыми вполне успешно справляется существующая инфраструктура, поэтому они считали строительство нового моста нецелесообразным. В то же время сторонники этого проекта утверждали, что в будущем объёмы транспортировки возрастут и данное сооружение станет важным как с социально-экономической, так и, в первую очередь, с политической точки зрения. В 2024 году Москва и Пхеньян, наконец, достигли соглашения о строительстве моста. Согласно информации, опубликованной пресс-службой российского правительства, длина перехода с учётом всех подходов составит 4,7 километра, а ширина — 7 метров (две полосы для движения). Генеральным подрядчиком выступит компания «ТоннельЮжСтрой» из Сочи. В комментарии к этому проекту основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina, Александр Стрельников, отметил, что мост имеет значение не только для укрепления российско-корейских отношений, но и для развития транспортной и логистической инфраструктуры.

Эксперт подчеркнул, что благодаря новому автодорожному переходу предприятия Приморского края и других регионов смогут существенно увеличить объёмы грузоперевозок и снизить свои транспортные затраты. Он также отметил, что в Северной Корее имеется около двадцати автомобильных пунктов пропуска с Китаем, в то время как с Россией страну соединяет только железная дорога. Стрельников добавил, что открытие моста облегчит доступ российских туристов в КНДР, что также будет способствовать развитию взаимопонимания между странами.