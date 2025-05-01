Губернатор Дмитрий Миляев уже провел предварительные переговоры с компанией WEIDA. Оборудование WEIDA популярно в России и экспортируется более чем в 70 стран.

В ближайшем будущем на территории России может быть построен крупный завод, специализирующийся на производстве оборудования для обработки металлов. Однако стоит отметить, что речь идет не о российских станках, а о китайских устройствах марки WEIDA, которые уже заслужили популярность на российском рынке. Данный проект планируется реализовать в Тульской области, и губернатор региона Дмитрий Миляев уже провел предварительные переговоры с руководством компании Weida Heavy Industries во время своего официального визита в Китай. На данный момент китайская компания предлагает свыше девяноста типов продукции, среди которых универсальные консольные фрезерные станки, вертикальные обрабатывающие центры с числовым программным управлением, сверлильные станки и пятиосевые обрабатывающие центры, предназначенные для производства сложных деталей в авиационной и ракетной отраслях. Оборудование WEIDA уже экспортируется более чем в 70 стран по всему миру.

Пресс-служба правительства Тульской области сообщила, что это не единственный проект, который планируется реализовать в рамках российско-китайского сотрудничества в регионе. В настоящее время также рассматривается возможность создания предприятия по производству газовых компрессоров и запчастей для нефтегазовой индустрии в территории особой экономической зоны «Узловая». Миляев подчеркнул в ходе переговоров, что власти области будут оказывать всяческую поддержку потенциальному инвестору, компании «Нью Джей Си Эм Групп», на всех этапах реализации этого проекта. Хотя по упомянутым инициативам конкретные договоренности еще не достигнуты (китайские партнеры ожидаются в Тульской области для дальнейших обсуждений), с другим и известным игроком, компанией Great Wall Motors, региональные власти уже подписали соглашение о запуске завода по производству автокомпонентов, трансмиссий и элементов интерьера и экстерьера. Этот завод также будет расположен в ОЭЗ «Узловая», которая, следует отметить, предоставляет льготные условия, что делает ее одной из самых привлекательных экономических зон России. Несколько слов о существующих китайских предприятиях в стране. Great Wall Motors, расположенный в той же Тульской области, производит 70 тысяч автомобилей HAVAL в год. Также можно отметить компанию Haier, которая в Набережных Челнах изготавливает стиральные машины, и станкостроительный завод «ДМТГ РУС» в Москве, который ежегодно выпускает до 5 тысяч единиц металлообрабатывающего оборудования и центров с числовым программным управлением.

«ДМТГ РУС» является дочерним предприятием китайского гиганта DMTG. Первый завод этой компании был основан в Китае в 1948 году при поддержке советских инженеров, а в качестве прототипа был использован завод «Красный пролетарий», существовавший еще во времена царской России, созданный братьями Бромлей.

В 1940-1950-е годы, с помощью Советского Союза, в Китае было создано множество различных производств, что помогло заложить основы авиационной, автомобилестроительной, радиотехнической и станкостроительной отраслей. СССР передал Китаю более тысячи комплектов проектной документации для строительства промышленных объектов. И сегодня, как достоверно известно, Китай занимает лидирующие позиции в большинстве из этих секторов экономики, демонстрируя значительный прогресс и развитие.