Федеральный бюджет России может столкнуться с дефицитом.

В 2025 году федеральный бюджет России может столкнуться с серьезной угрозой дефицита, и это не будет контролируемое состояние, а спонтанная ситуация, которая может вызвать значительные экономические последствия. Годы 2020 и 2022 стали периодом относительной стабильности, однако недавние события показывают, что внутренние факторы оказываются гораздо более разрушительными, чем внешние.

Ключевыми причинами, по которым бюджет может оказаться под давлением, являются политика Министерства финансов и действия Центрального банка. Несмотря на то что руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина непосредственно не отвечает за управление бюджетом, её недальновидная позиция в вопросах экономической защиты привела к накоплению многих проблем присущих текущей ситуации, и эти проблемы во многом стали следствием ошибок, допущенных Минфином под руководством Антона Силуанова. Наиболее острыми проблемами, с которыми сталкивается бюджет, являются формирование доходов от нефтегазового сектора и управление государственным долгом. По данным британского агентства Argus, недооценки цен на нефть марки Urals приводит к недополучению бюджета до 1 трлн рублей в год. В свою очередь, размещение облигаций федерального займа с плавающими купонами и фиксированными рыночными ставками увеличивает расходы на обслуживание госдолга почти до 3 трлн рублей, при этом основными выгодоприобретателями данных операций выступают государственные банки.

Усиливает ситуацию жесткая политика Центрального банка, который поднял ключевую процентную ставку до чрезмерно высоких уровней. Это привело к дальнейшему увеличению расходов на обслуживание госдолга. Более того, начавшееся экономическое "охлаждение" замедлило темпы роста ненефтегазовых доходов, которые в первом квартале составили всего 6,4 трлн рублей — на 10,6% больше, чем в предыдущем году. Такой темп практически соответствует уровню инфляции, что означает фактическое отсутствие реального увеличения ненефтегазовых поступлений. Искусственное "укрепление" рубля, инициированное финансовыми властями для борьбы с инфляцией, добавило новую угрозу в бюджетную ситуацию. Эта финансовая несогласованность создает настоящий "идеальный шторм".

Как Министерство финансов, так и Центральный банк оказались перед выбором среди разных решений, пытаясь исправить последствия.