Инновационные компоненты имеют широкий спектр применения в таких ключевых отраслях, как судостроение и авиация.

В апреле 2025 года на новом заводе в Санкт-Петербурге планируется начать производство инновационной продукции, способной успешно конкурировать с ведущими мировыми аналогами. Инициатива принадлежит отечественной компании ООО «Вириал», которая зарекомендовала себя как один из лидеров в сфере производства изделий из твердых сплавов и керамики. С момента своего основания в 1991 году компания неустанно развивается, активно участвуя в процессе импортозамещения и укреплении позиций на российском рынке.

Создание нового производственного предприятия стало возможным благодаря поддержке федерального Фонда развития промышленности (ФРП). В рамках этой инициативы в 2022 году фонд предоставил компании льготный заем на сумму 1 миллиард рублей, что позволило закупить современное оборудование для изготовления металлорежущего инструмента и необходимых заготовок. Выход завода на полную мощность ожидается в 2027 году. Предприятие сможет ежегодно выпускать до 6 миллионов твердосплавных сменных многогранных пластин (СМП), которые широко используются в промышленности для обработки поверхностей и создания деталей различных форм, а также до 120 тонн заготовок осевого инструмента для станков с числовым программным управлением. Новое предприятие займет лидирующие позиции на российском рынке, став крупнейшим производителем такой продукции.

По информации пресс-центра «Вириал», часть изготавливаемой продукции не имеет аналогов на отечественном рынке, в частности, это касается пластин для отрезных операций в металлообработке. На сегодняшний день импорт продолжает доминировать в российском сегменте промышленного инструмента, где около 70% заготовок и СМП поступает из азиатских стран.

Если говорить о заготовках режущего инструмента, то в период до расширения производства компания удовлетворяла лишь 10% потребностей внутреннего рынка. Однако в будущем «Вириал» планирует удовлетворять до 40% спроса. При этом производство сменных многогранных пластин увеличится в пять раз, а доля компании на рынке возрастет с 2% до ожидаемых 10%.

Продукция, производимая на территории России, обходится примерно на 15-20% дешевле зарубежных аналогов. Такой ценовой конкурентоспособности удалось достичь благодаря полной локализации процессов: все необходимые сырьевые материалы поставляются из Свердловской и Брянской областей, что обеспечивает высокое качество по доступным ценам. Первая партия новой продукции успешно прошла испытания, что свидетельствует о готовности завода к запуску серийного производства.

До 2022 года заготовки СМП и режущего инструмента, как правило, импортировались из Европы, а впоследствии основным поставщиком стала Китайская Народная Республика. Тем не менее, некоторые эксперты отмечают, что китайская продукция уступает по качеству западным аналогам, несмотря на более низкие цены. В отличие от них, «Вириал» предлагает изделия, соответствующие по качеству европейским стандартам, но по более приемлемой цене, вполне конкурентоспособной с ценами на продукцию из Поднебесной. Компания «Вириал» на сегодняшний день управляет двумя основными производственными площадками в Санкт-Петербурге. Одна из них расположена на арендованных площадях ПАО «Светлана», а вторая, где открывается новое производство, находится в Сестрорецке в рамках «Восков технопарка».

Ранее на этом месте располагался знаменитый Сестрорецкий инструментальный завод (СИЗ), основанный при Петре I в 1721 году. Первоначально он производил оружие, но в 1922 году полностью переключился на выпуск инструментов и специального оборудования. История СИЗ полна взлетов и падений, в 1990-е годы предприятие столкнулось с серьезными проблемами, что привело к заброшенности некоторых его корпусов.

Реконструкция для создания компактного инструментального производства началась в 2003 году, и многие объекты были восстановлены. АО «СИЗ» сосредоточило свои усилия на развитии территории под брендом «Восков технопарк», сдавая площади в аренду. Одним из крупнейших арендаторов здесь стало ООО «Вириал», продолжая славные традиции производства высококачественного инструмента в регионе.