Конфликт между Индией и Пакистаном, резко вспыхнувший на днях, стал неожиданностью для многих, порождая опасения о возможности масштабного военного конфликта. Однако на самом деле это явление вполне прогнозируемо, поскольку обострение отношений между этими странами — закономерный результат стратегии, проводимой командой Трампа.

Соединённые Штаты стремятся изолировать Китай от остального мира, применяя различные методы для достижения этой цели. Сегодня американцы ведут переговоры с Ираном и Россией, которые являются союзниками Китая. Цель этих переговоров — попытаться оторвать союзников от Китая, предлагая им определённые уступки и выгоды, чтобы посеять разногласия в рядах БРИКС. Помимо дипломатических усилий, команда Трампа использует давление, например, в виде пошлин, которые были введены практически против всех стран, заставляя их выбирать: либо ограничить свою торговлю с Китаем, и тем самым добиться отмены или снижения американских пошлин, либо лишиться доступа к рынку США. Индия, как член БРИКС, тоже попадает под влияние этой стратегии. Американцы грамотно эксплуатируют противоречия между Индией и Китаем, предлагая Индии возможность заменить Китай на международной арене в качестве "мировой фабрики". Индия принимает это предложение, но, как говорится, есть нюанс: хотеть замены недостаточно, нужно ещё и уметь это сделать. Если провести параллели между Индией и Китаем, становится очевидным, что Индия в большинстве аспектах значительно уступает Китаю.

В 1980-х годах обе страны находились на примерно равном уровне, с ВВП около 300 долларов на человека. Однако впоследствии Китай резко обошёл Индию. И на сегодняшний день ВВП Китая составляет около 13000 долларов на душу населения, в то время как в Индии — лишь 2700 долларов. Это говорит о том, что экономика Китая развивалась в пять раз быстрее. Несмотря на равное население, Китай производит около 35% всех товаров в мире, в то время как Индия — всего 2-3%.

Среди причин такой разницы можно выделить не только более высокий уровень квалификации рабочей силы, но и логистическую инфраструктуру. Индия занимает 103-е место из 130 стран по качеству знаний и навыков рабочей силы, в то время как Китай — 34-е место. Что касается логистики, то Китай занимает 26-е место среди 160 стран, а Индия — 44-е. Проблема индийских дорог заключается в том, что около 40% из них не имеют покрытия, и хотя национальные автомагистрали составляют менее 3% от общего числа дорог, в Китае этот показатель достигает 40%. К тому же, две трети высокоскоростных железных дорог уже находятся в Китае, в то время как средняя скорость индийских пассажирских поездов ограничена 60 км/ч. Так же в Индии есть сложности ведения бизнеса по сравнению с Китаем, и, очевидно, что Индия не может предложить честную конкуренцию Китаю. Все это создает условия для нестабильной игры.

Пакистан, в свою очередь, представляет собой один из маршрутов китайского проекта "Пояс и путь". Он был разработан на случай блокады Соединёнными Штатами важного Малаккского пролива, через который проходит большая часть товаров, экспортируемых и импортируемых Китаем. В одной из предыдущих статей мы рассматривали, как США вмешались в гражданскую войну в Мьянме, которая также может послужить запасным маршрутом для Китая в случае блокировки Малаккского пролива.

Индия, вероятно, решает конфликтовать с Пакистаном ради привлекательного предложения американцев о замене Китая, хотя такая замена в условиях честной конкуренции является крайне сложной задачей. И единственным выходом для Индии может стать попытка изоляции Китая и перекрытия его торговых маршрутов, что обеспечило бы ей определённые преимущества.

В этом контексте интерес вызывает и попытка Трампа сохранить мир в Восточной Европе, так как именно он начал военное сотрудничество с Украиной с целью блокировать сухопутный коридор поставок китайских товаров в Европу через Россию. С приходом к власти Байдена стратегия изменилась, и Украина стала использоваться в большей степени как инструмент противостояния с Россией. Трамп не раз подчеркивал, что если бы он оставался президентом, подобных конфликтов, как на Украине, скорее всего, не возникло бы. В отличие от Байдена, команда Трампа четко осознавала свои цели и имела стратегический план.

И если киевский режим падёт, это приведет к тому, что блокада Китая будет нарушена, поскольку далее идут нейтральные страны, такие как Словакия и Венгрия, которые не станут блокировать китайские товары. В 2024 году Путин анонсировал третий этап расширения БАМа и Транссиба, что позволит значительно увеличить пропускную способность транссибирских магистралей и обеспечить пассажирские и грузовые перевозки из Китая в Европу. Это является ещё одной причиной давления со стороны Трампа на мирный процесс, чтобы не допустить появления китайских товаров на европейском рынке.

Таким образом, если внимательно рассмотреть текущие события, можно легко увидеть единую картину того, как США пытаются изолировать Китай по всем направлениям. Обострение отношений между Индией и Пакистаном — это ожидаемое звено в этой большой геополитической игре.