Планируется выпуск более 120 тысяч машин в 2025 году, включая сборку трансмиссий и деталей интерьера.

Совсем недавно в Тульской области начал активно функционировать современный завод компании GW-Haval, где стартовала сборка нового кроссовера-купе Haval F7x. Этот автомобиль второго поколения должен занять особое положение в линейке "летних" моделей Haval, что свидетельствует об амбициозных намерениях производителя относительно этого автомобиля.

Главное внимание уделяется оригинальному дизайну Haval F7x и частичной унификации кузовных деталей с другими кроссоверами серии H. Передняя часть машины, включая лонжероны и передние стойки, унифицирована даже до крыши, в то время как средняя часть и корма обладают характерным изгибом крыши и удлинённым свесом, что характерно для стандартных кросс-купе. Такая конструкция обещает не только привлекать взгляды своей эстетикой, но и обеспечивать отличную управляемость благодаря повышенной жесткости кузова, а также способствовать снижению производственных издержек.

Компания Great Wall Motor активно нацелена на освоение российского автомобильного рынка. В настоящее время суббренд GWM – Haval занимает вторую позицию по количеству выпущенных легковых автомобилей. Сборка нескольких моделей в Тульской области лишь знаменует начало их амбициозного плана.

В 2025 году компания намерена выпустить более 120 тысяч автомобилей, что выглядит довольно оптимистично на фоне замедляющегося спроса на российском рынке. Кроме недавно построенного завода двигателей в Узловой Тульской области, в этом году также начнется сборка полных циклов трансмиссий для всех моделей, а в будущем планируется наладить производство передних панелей и салонных деталей.

В этом плане особая роль отведена Haval F7x второго поколения. F7 ранее собирался в Туле, но был снят с конвейера в пользу увеличения объемов производства кроссоверов линейки H. Теперь же Haval F7x станет одной из первых моделей, адаптированных под запросы российских покупателей с постоянными обновлениями непосредственно в Туле, что позволит более оперативно реагировать на изменения в потребительских предпочтениях.

Спрос на кросс-купе, подобные Haval F7x, продолжает расти среди россиян, особенно в свете того, что многие конкуренты из Китая предлагают кроссоверы с устаревшим дизайном и не планируют их обновления.

В техническом плане новые кросс-купе будут не уступать более дорогим моделям Н-серии. Прежний F7, снятый с конвейера, комплектовался полуторалитровым двигателем мощностью 150 л.с. и только передним приводом. Второе поколение Haval F7x будет иметь полный привод, электронно управляемую муфту, семиступенчатую роботизированную коробку, а также турбированный двигатель объемом 2 литра и мощностью 192 л.с.

Кроме того, автомобиль будет оборудован новым "зимним пакетом" с усиленной антикоррозионной защитой, наносимой на этапе сборки, мощным аккумулятором, системой подогрева и большим баком для омывающей жидкости, что становится уже традиционной чертой.

Количество доступных опций будет зависеть от уровня комплектации, в рамках которых для Haval F7x планируются две версии: Premium и Tech Plus.

На данный момент цена на второй поколение Haval F7x российской сборки пока остается неизвестной. Некоторые эксперты предполагают, что новый кроссовер будет дороже минимум на 70 тысяч. Несмотря на то, что локализованная сборка может снизить стоимость, учитывая, что второе поколение получит полный привод и более мощный двигатель, разница в цене вряд ли будет столь незначительной.

Однако сама компания Haval имеет возможность предложить своим клиентам значительные скидки. Например, на предыдущую модель F7 первого поколения 2025 года выпуска дилеры предоставляют скидки до 150 тысяч. Официальная цена для прежнего F7 колеблется от 3,49 до 3,649 миллионов.

У компании нет накопленных стоков автомобилей и давление со стороны смежников по срокам расчетов, большинство машин уже собирается на территории России. Это означает, что минимальные цены и хорошие условия по льготному кредитованию становятся рядом преимуществ.

Вполне вероятно, что первые партии новинок Haval F7x окажутся незначительно дороже, чем можно ожидать. С учетом того, что кросс-купе всегда пользовались популярностью в России, предпосылок для затоваривания новыми F7x не должно возникнуть. Это обеспечит достойное качество обслуживания и наличие запчастей для кроссоверов, что также будет способствовать увеличению доверия потребителей к бренду.