Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В Тульской области запустят производство нового кросс-купе от Haval
Планируется выпуск более 120 тысяч машин в 2025 году, включая сборку трансмиссий и деталей интерьера.

Совсем недавно в Тульской области начал активно функционировать современный завод компании GW-Haval, где стартовала сборка нового кроссовера-купе Haval F7x. Этот автомобиль второго поколения должен занять особое положение в линейке "летних" моделей Haval, что свидетельствует об амбициозных намерениях производителя относительно этого автомобиля.

Главное внимание уделяется оригинальному дизайну Haval F7x и частичной унификации кузовных деталей с другими кроссоверами серии H. Передняя часть машины, включая лонжероны и передние стойки, унифицирована даже до крыши, в то время как средняя часть и корма обладают характерным изгибом крыши и удлинённым свесом, что характерно для стандартных кросс-купе. Такая конструкция обещает не только привлекать взгляды своей эстетикой, но и обеспечивать отличную управляемость благодаря повышенной жесткости кузова, а также способствовать снижению производственных издержек. 

Компания Great Wall Motor активно нацелена на освоение российского автомобильного рынка. В настоящее время суббренд GWM – Haval занимает вторую позицию по количеству выпущенных легковых автомобилей. Сборка нескольких моделей в Тульской области лишь знаменует начало их амбициозного плана.

В 2025 году компания намерена выпустить более 120 тысяч автомобилей, что выглядит довольно оптимистично на фоне замедляющегося спроса на российском рынке. Кроме недавно построенного завода двигателей в Узловой Тульской области, в этом году также начнется сборка полных циклов трансмиссий для всех моделей, а в будущем планируется наладить производство передних панелей и салонных деталей.

В этом плане особая роль отведена Haval F7x второго поколения. F7 ранее собирался в Туле, но был снят с конвейера в пользу увеличения объемов производства кроссоверов линейки H. Теперь же Haval F7x станет одной из первых моделей, адаптированных под запросы российских покупателей с постоянными обновлениями непосредственно в Туле, что позволит более оперативно реагировать на изменения в потребительских предпочтениях.

Спрос на кросс-купе, подобные Haval F7x, продолжает расти среди россиян, особенно в свете того, что многие конкуренты из Китая предлагают кроссоверы с устаревшим дизайном и не планируют их обновления.

В техническом плане новые кросс-купе будут не уступать более дорогим моделям Н-серии. Прежний F7, снятый с конвейера, комплектовался полуторалитровым двигателем мощностью 150 л.с. и только передним приводом. Второе поколение Haval F7x будет иметь полный привод, электронно управляемую муфту, семиступенчатую роботизированную коробку, а также турбированный двигатель объемом 2 литра и мощностью 192 л.с.

Кроме того, автомобиль будет оборудован новым "зимним пакетом" с усиленной антикоррозионной защитой, наносимой на этапе сборки, мощным аккумулятором, системой подогрева и большим баком для омывающей жидкости, что становится уже традиционной чертой.

Количество доступных опций будет зависеть от уровня комплектации, в рамках которых для Haval F7x планируются две версии: Premium и Tech Plus. 

На данный момент цена на второй поколение Haval F7x российской сборки пока остается неизвестной. Некоторые эксперты предполагают, что новый кроссовер будет дороже минимум на 70 тысяч. Несмотря на то, что локализованная сборка может снизить стоимость, учитывая, что второе поколение получит полный привод и более мощный двигатель, разница в цене вряд ли будет столь незначительной.

Однако сама компания Haval имеет возможность предложить своим клиентам значительные скидки. Например, на предыдущую модель F7 первого поколения 2025 года выпуска дилеры предоставляют скидки до 150 тысяч. Официальная цена для прежнего F7 колеблется от 3,49 до 3,649 миллионов.

У компании нет накопленных стоков автомобилей и давление со стороны смежников по срокам расчетов, большинство машин уже собирается на территории России. Это означает, что минимальные цены и хорошие условия по льготному кредитованию становятся рядом преимуществ.

Вполне вероятно, что первые партии новинок Haval F7x окажутся незначительно дороже, чем можно ожидать. С учетом того, что кросс-купе всегда пользовались популярностью в России, предпосылок для затоваривания новыми F7x не должно возникнуть. Это обеспечит достойное качество обслуживания и наличие запчастей для кроссоверов, что также будет способствовать увеличению доверия потребителей к бренду.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#рабочие места #haval #автоновости #полный привод #авторынок #автозавод #турбомотор #тульская область #gwm #кросс-купе
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Санкт-Петербурге открылся крупнейший в России завод по производству металлорежущего инструмента
5
Представлены все устройства Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат HyperOS 3 с Android 16
6
Российские ученые разрабатывают двигатели типа «электроспрей» на ионной жидкости для наноспутников
+
CATL запустила серийное производство натрий-ионных аккумуляторов с запасом хода 300 миль
2
Minisforum представила ПК MS-A2 с процессором AMD Ryzen 9 9955HX
+
В Radeon RX 9070 XT обнаружили память Samsung GDDR6
10
MediaTek Dimensity 9300 был протестирован в AnTuTu и Geekbench
2
93% продавцов ожидают изменений в работе российских маркетплейсов
4
Nissan по итогам минувшего фискального года должна потерять рекордные $5,3 млрд
+
Показан самый детализированный снимок Солнца за всю историю наблюдений
+
Разборка Nintendo Switch 2 подтвердила использование чипсета Nvidia Tegra T239 и памяти SK Hynix
+
Предчувствие кризиса вызвало рост спроса на старые процессоры Intel
3
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на RTX 4060 выдаёт 30 FPS при 1080p на высоких настройках
7
Юрлица компании «Леста», управляющей «Миром танков» и «Миром кораблей», попали под арест
3
Intel анонсировала автомобильные SoC Frisco Lake и Grizzly Lake
+
В России запустили производство по выпуску электронных модулей для базовых станций сотовой связи
+
Для "ультранастроек" Oblivion Remastered вам понадобится Geforce RTX 4090
6
В Липецке создают новое кузнечно-литейное производство
+
Создатель Fallout рассказал, что его попросили уничтожить все рабочие материалы оригинальной игры
+
iQoo анонсировала Z10 Turbo с рекордной батареей 7620 мАч
+

Популярные статьи

Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
29
Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
93
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
35
ТОП-6 ошибок пользователей ноутбуков, которые могут привести к проблемам
13
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
121
Обновлён новый способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.2
17
Появились первые фотографии новейшего китайского истребителя-невидимки J-36
1
YouTube сообщил, что за 20 лет на платформу было загружено более 20 миллиардов видео
6
Реально ли платить криптой в российских магазинах - действительно рабочий и законный способ
+
«Хабблу» 35 лет — вспоминаем 10 самых важных открытий космического телескопа
3

Сейчас обсуждают

Илья Златарев
04:23
Чел. Люди драйверы на принтер ставят которые 15 лет не обновлялись. О чём ты?
Microsoft вновь пытается убедить пользователей Windows 10 перейти на ПК с поддержкой TPM 2.0
Илья Златарев
04:18
I3 8100 стоит 2к рублей на озоне. А это даже не самый дешёвый процессор для виндовс 11. И он кстати 4 ядерный. Да да. А если купить на авито готовую сборку с материнской и оперативкой. То выйдет еще д...
Microsoft вновь пытается убедить пользователей Windows 10 перейти на ПК с поддержкой TPM 2.0
AlexR1973
03:18
Хохлы, а что у вас с выплатами по долгу в апреле-мае? Гроши уже наскребли, или опять Зеля поедет с протянутой рукой по миру?
Google запустила программу бесплатной замены аккумуляторов на Pixel 7a из-за вздутия
Всеволод Шевченко
02:55
Потому что он
Обновлён новый способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.2
Сергей Миронычев
02:51
Когда же этого дебила забанят за его тупые вбросы
О новой волне банов консолей Xbox series S/X (апрель 2025)
ニコライ レイヴン
02:21
Видимо ты тут новичек и только хорошее про амд читаешь) попробуй кругозор расширить что ли, а не зацикливаться на одном) плохие оценки амд здесь тоже есть и не мало.
В Radeon RX 9070 XT обнаружили память Samsung GDDR6
DYX
01:56
У моей 1660ti DDR6 Samsung
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
eai
01:55
Если ремастер фаллаута 3 действительно будет и с такой графикой как у ремейка обливиона - то это уже будет круто, а если еще и стрельбу подтянут - то это просто праздник какой-то ожидается.
Дизайнер Fallout 3 считает стрельбу главной требующей изменений механикой в возможном ремастере
Storage
01:53
Дело не в игре, суть в технологиях, fortnite - витрина UE5.
Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
Cowboy Huggies
01:17
В X4 сейв весит пол гига, поэтому грузит долго. 100 сейвов это уже 50 гигабайт, это насиловать ссдшник только в путь. А вот в X3 сейв весит около 5 мегабайт, это в 100 раз меньше. Что они там нахуевер...
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем