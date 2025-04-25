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gotreksson
Глава Минфина США признал негативное влияние пошлин Трампа на американскую экономику
Министр финансов США Скотт Бессент признал, что торговые пошлины Трампа негативно влияют на обе экономики, и ситуация должна решиться мирным путём. Трамп планирует снизить пошлины для Китая, но не до нуля, а 34 страны стремятся заключить соглашения по пошлинам, но среди них нет Китая.

Глава Министерства финансов США, Скотт Бессент, в недавнем разговоре с инвесторами признал, что торговые пошлины, введенные администрацией Трампа, имеют негативное влияние не только на экономику Соединенных Штатов, но и на экономику Китая. По его словам, ситуация должна разрешиться мирным путем.

Президент Трамп в свою очередь заявил, что планирует «существенно снизить» пошлины для КНР, однако подчеркивает, что они не достигнут нуля и что Соединенные Штаты будут действовать с Пекином «по-доброму». Пресс-служба Белого дома сообщила о том, что 34 страны стремятся заключить соглашения с Вашингтоном по вопросам пошлин, подразумевая, что условия будут определяться именно США. При этом 18 государств уже готовы подписать такие договоры. Однако среди них, похоже, нет Китая. Издание The South China Morning Post из Гонконга полагает, что Трамп решил пойти на уступки в противостоянии с Си Цзиньпином. Это может дать Пекину возможность выторговать более выгодные условия в переговорах с Вашингтоном.

Проще говоря, можно предположить, что Трамп несколько испугался. КНР в теории способна полностью прекратить экспорт товаров в США, в то время как Америка не сможет отказаться от импорта из Китая, учитывая, сколько китайских компонентов содержится в различных «американских» товарах.

Вопрос о том, является ли отказ Трампа от жестких пошлин на китайские товары его окончательным решением или это лишь временная мера, остается открытым. Как заметил бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс, «я экономист, а не психолог, чтобы понять, почему президент пускается в столь резкие метания с одним заявлением сегодня и диаметрально противоположным завтра».

Согласно поступающей информации, новые тарифы на китайские товары могут колебаться в диапазоне от 50 до 65%, что значительно меньше ранее заявленных 145% или 245%. Тем не менее, на полупроводники и другие высокотехнологичные продукты пошлины могут достичь 100%, а на недорогие товары массового потребления — лишь 35%.

Можно, конечно, пытаться анализировать, к каким последствиям это приведет, однако следует помнить, что Трамп еще не сказал своего последнего слова, а интрига в этой истории продолжается.

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#новости #политика #финансы #экономика #трамп #экспорт #импорт #си цзиньпин #торговая война китай и сша #сделано в китае
Источник: foxbusiness.com
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