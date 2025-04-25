Минфин стремится увеличить ликвидные активы Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы обеспечить стабильность в условиях кризиса на нефтяном рынке.

В финансовом ведомстве страны высказывают мнение, что установленная отсечка бюджетного правила на уровне 60 долларов за баррель является устаревшей и нуждается в пересмотре. Кроме того, прогнозируется, что рентные доходы, поступающие в бюджет благодаря богатству природных ресурсов, могут значительно сократиться на долгосрочной основе и даже достичь нуля. В настоящее время они составляют примерно 16 копеек из каждого рубля, который поступает в государственную казну.

Такое видение будущего поддерживается стремлением Минфина увеличить ликвидные активы Фонда национального благосостояния (ФНБ) до объёма, необходимого для трёхлетнего обеспечения финансирования бюджетных обязательств в условиях кризиса на нефтяном рынке. Специалисты финансового ведомства уверяют, что такой подход будет залогом стабильности не только бюджетной системы, но и финансовой системы в целом. Для накопления средств в ФНБ необходимо осторожное расходование бюджета, о чём также подчеркивают финансовые эксперты. Напомним, что ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сделал резкое заявление о важности повышения эффективности в строительстве и коммунальном обслуживании. Он отметил, что необходимо сосредоточиться на том, чтобы повысить производительность труда, поскольку даже сейчас можно наблюдать, как пять человек работают с лопатами, копая траншею, а затраты на ремонт дорог сопоставимы с капитальными. Эффективность расходов, связанных с этими направлениями, должна стать приоритетом для инвестиционных решений на уровне регионов и муниципалитетов.

Касаясь вопроса о необходимости наполнения ФНБ в условиях сокращения государственных расходов, стоит отметить, что нефтегазовые доходы составляют около 25% от всех поступлений в бюджет, но фактическая природная рента по всем видам ресурсов — только 16%. Это означает, что не менее 9% из 25% бюджетных поступлений формируется внутри страны, а не только за счет экспорта.

В текущей ситуации цена на нефть марки Brent стремительно снижается, потеряв за последние 12 месяцев 24,8%. Однако получать доходы можно не только за счет экспорта сырья, но и за счет его переработки внутри страны, что может приносить гораздо большую маржинальность.

Говоря о финансовой политике, стоит отметить, что она не должна быть исключительно консервативной. Многим стало очевидно, как значительный бюджетный импульс смог поддержать промышленную политику, наполнив её ликвидностью и приведя к результатам, которых не удавалось добиться в течение многих лет. Объёмы производства в промышленности и переработке выросли, а темп роста ВВП России оказался выше среднего показателя по странам G7 и еврозоны.

В Минфине отмечают, что уровень государственного долга в стране низкий. России необходимо продолжать наполнять экономику ликвидностью, в том числе через целевую эмиссию средств. Важно, чтобы "ключ" Центрального банка России способствовал кредитованию, а не подавлял эту активность. Обладая капиталом, промышленность сможет решать множество важных задач, связанных как с расширением производственных мощностей, так и с обеспечением рабочей силы.

Иногда создаётся впечатление, что обсуждение «предела роста экономики России» игнорирует наличие физических ограничений для расширения бизнеса и нехватку сотрудников. В этом контексте часть цепочек добавленной стоимости можно эффективно переместить в страны Евразийского экономического союза и БРИКС+, не повторяя ошибок США, которые стали чрезмерно зависимыми от Китая и слишком активно переносили производства из своей экономики.

Для России критически важно, чтобы банковские кредиты оставались доступными, а правительство страны обладало ресурсами для дальнейшей поддержки ликвидности, необходимой для устойчивого экономического роста. А крепкий рубль будет способствовать развитию, увеличивая внутреннее потребление, что, в свою очередь, приведёт к положительным эффектам для экономики.