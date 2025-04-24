Чебоксарский завод силовых агрегатов (ЧЗСА) планирует построить к 2030 году новый промышленный комплекс

Чебоксарский завод силовых агрегатов (ЧЗСА) объявляет о начале масштабной стратегии по трансформации и развитию кузнечно-литейного производства, которая сможет вывести российскую промышленность на новый уровень технологического и производственного потенциала. Этот амбициозный проект предусматривает создание современного высокотехнологичного комплекса на базе Липецкого кузнечного завода (ЛКЗ), рассчитанного на выпуск 40 тысяч тонн фасонных заготовок ежегодно.

Инвестиции в проект оцениваются в 3,5 миллиарда рублей и будут направлены на внедрение передовых технологий, расширение производственных мощностей и создание условий для полного цикла производства — от литья до ковки.

Фасонное литье — это современная и высокотехнологичная методика изготовления металлических деталей сложной формы, использующая специально подготовленные формы. Эта технология широко применяется в машиностроении, энергетике, авиационно-космической индустрии и оборонной сфере, обеспечивая высокое качество и точность изделий. На мировом рынке фасонного литья сегодня доминируют Китай (35%), США, Индия, Германия и Япония.

В рамках реализации проекта планируется активное привлечение иностранных инвесторов и партнеров, а также налаживание сотрудничества с Союзом литейщиков Китая — одним из лидеров в этой области.

Основными потребителями продукции нового кузнечно-литейного комплекса станут предприятия машиностроительного кластера Чувашской Республики. В условиях острого дефицита фасонного литья в России, превышающего 300 тысяч тонн, реализация этого проекта имеет потенциал.