Частная железнодорожная магистраль себя оправдывает

В текущий момент ведутся подготовительные работы по обустройству земляного полотна. Укладка второго пути на всём протяжении магистрали (а это, напомним, 531 километр) позволит практически удвоить пропускную способность — с нынешних 30 до 50 млн тонн грузов.

Что интересно, магистраль совсем ещё молода: юридически она даже ещё не принята в постоянную эксплуатацию и на данный момент составы курсируют по ней в «тестовом режиме». Первый состав с углем с Эльгинского месторождения до нового порта на мысе Манорский на северо-западном побережье Удской губы Охотского моря прибыл лишь в ноябре прошлого года.

Сделать Тихоокеанскую магистраль двухпутной предполагалось изначально, но в итоге с 2022 по 2024 год был проложен только один путь с 18 разъездами (общая длина всех путей магистрали в однопутном исчислении доходит до 626 км). Приступить к строительству второго пути в столь срочном порядке пришлось из-за того, что стройка должна занять порядка двух лет, тогда как полная загрузка магистрали в 30 млн тонн, как ожидается, будет достигнута уже грядущей зимой.

Общая стоимость проекта составляет почти 150 миллиардов рублей и его финансирование предполагает окупаемость в течение семи лет. Собственник магистрали, компания "Эльга", занимается разработкой одного из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля — Эльгинского, с запасами свыше 2.2 млрд. тонн.

Так же рассматривается возможность прокладки магистрали и в западном направлении — до Енисея (г. Туруханск). В дальней перспективе — соединение с Северным широтным ходом, который, в свою очередь, также требует завершения строительства. Научные изыскания вдоль предполагаемой трассы уже активно проводятся отечественными специалистами. Как пояснил кандидат технических наук и главный эксперт АО «Ямалгипротранс» Александр Черкасов, который участвовал в научной поддержке проектирования участков Северного широтного хода, если удастся соединить эти две магистрали (несмотря на сложные экономические и технические аспекты), это откроет новые возможности для освоения удаленных и неисследованных территорий Северо-Восточной Сибири.