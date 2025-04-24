М.Мишустин: по состоянию на апрель уже около 500 организаций сменили зарубежную прописку на отечественную. Теперь они зарегистрированы в российских САР – специальных административных районах.

Михаил Мишустин сообщил, что за последние два года более 500 компаний приняли решение о переводе своего бизнеса из офшоров в Россию в Специальные административные районы (САР) в Калининграде и Владивостоке. Речь идет о крупных игроках на рынке, чьи активы в совокупности достигают десятков триллионов рублей. И теперь эти активы легально находятся на территории нашей страны.

Специальные административные районы были учреждены в 2018 году, однако их полноценное функционирование началось только после 2022 года, в силу различных обстоятельств. Налоговые условия в этих районах схожи с теми, что предлагают офшоры, например, Кипр, Мальта, Люксембург, где ставки сводятся практически к нулю. Важным аспектом является тот факт, что основной поток средств через холдинги, зарегистрированные в Калининграде и Владивостоке, идет через дивиденды. Эти дивиденды выплачиваются сначала дочерним компаниям, зарегистрированным по всей территории России, а затем доходы поступают к бенефициарам. На сегодняшний день ставка налога на выплачиваемые дивиденды для таких холдингов составляет всего 5% вместо стандартных 15%.

Примером такого переезда может служить компания "Яндекс", которая практически год назад переместила свой бизнес в Калининград. В сентябре 2024 года она уже выплатила дивидендами 58 миллиардов рублей и планирует сделать еще одну аналогичную выплату до конца апреля, что в сумме составит 116 миллиардов рублей (с учетом налогов - 121,8 миллиарда). В результате федеральный бюджет получит лишь 5,8 миллиарда вместо 17,4 миллиарда - разница в средствах, согласитесь, значительная.

Тем не менее, это не свидетельствует о необходимости отмены льготного налогового режима в Специальных административных районах. Если государство создало такую систему для привлечения компаний из офшоров, то взятые на себя обязательства должны быть выполнены до конца. Однако к 2030 году стоит задуматься над возможными корректировками налоговых льгот, в том числе о частичном их сворачивании.

В условиях нынешней геоэкономической обстановки позиция о необходимости сохранять в САРах условия налогообложения на уровне действующих офшоров уже не является оправданной. Мировая экономика переходит к более локализованным макрорегионам, и традиционные офшоры могут оказаться вне игровой зоны в новой структуре глобального экономического порядка. Одной из целей налоговых пошлин Трампа является получение дополнительных поступлений в бюджет США, которые должны компенсировать значение, которое транснациональные компании получили от экономии во время производства в странах Юго-Восточной Азии и на налогах в офшорах.

Следовательно, российские компании также должны учиться работать в условиях стандартных налоговых ставок. Льготы должны предоставляться только в случае инвестирования в важные для страны проекты реального сектора экономики, а не на распределение дивидендов между акционерами.