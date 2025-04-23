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gotreksson
Стоимость бензина в России выросла на 5-7% в апреле
По информации агентства ТАСС, цена тонны бензина А-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже увеличилась на 5%. Подъем цен на более популярный А-92 оказался еще более значительным — он поднялся сразу на 7%.

Сейчас стоимость бензина достигла 60663 рубля за тонну для А-95 и 54132 рубля для А-92. Что касается дизельного топлива, его цена возросла чуть меньшими темпами, и за тонну солярки сейчас требуют 60900 рублей.

С точки зрения общего прогнозирования, рост оптовых цен на несколько процентов не является чем-то выдающимся. Как правило, углеводородное топливо каждый год, как минимум, дважды демонстрирует рост цен, который затем частично корректируется вниз. Основная масса экспертов объясняет подорожание дизельного топлива началом весенне-полевых работ. Фермеры и аграрные компании, готовя поле к посевной, создают ажиотажный спрос на дизель, что, безусловно, способствует увеличению прибыльности нефтепереработчиков.Специалисты в области нефтяной промышленности подчеркивают, что рост цен также связан с массовым выводом нефтезаводов на плановый ремонт и замену устаревшего оборудования. Интересно, что себестоимость производства дизельного топлива традиционно одна из самых низких, но на автозаправках цена на солярку уже приблизилась к отметкам, зафиксированным для А-95. Официально чистая маржа у стандартной автозаправочной станции в апреле возросла с 0,6 до 5,8 рубля за литр — увеличение более чем в девять раз. Это важное изменение, так как ранее АЗС не были заинтересованы в продаже дизельного топлива, в силу низкого товарооборота и проблем с переходом между летними и зимними сортами топлива. Теперь ситуация изменяется кардинальным образом.

АИ-92, по ожиданиям аналитиков, станет вторым по прибыльности после А-95. Издержки на его производство на 15% ниже, чем у высокооктанового А-95, и с учетом текущих тенденций, весенний период 2025 года обещает быть особенно успешным для АЗС, преимущественно работающих с АИ-92. Рынок уже отмечает увеличение маржи на розничную продажу этого бензина в 2,4 раза, при этом основной парк грузовых автомобилей, задействованных в сельском хозяйстве, использует именно АИ-92. Не секрет, что многие фермеры стремятся запастись топливом на весенне-летний период.

На данный момент легковые автомобили также в основном функционируют на АИ-92, и хотя точные цифры трудно установить, очевидно, что объемы реализации 92-го бензина превышают таковые для АИ-95. Параллельно с этим, по статистике, увеличивается объем производства высокооктановых бензинов АИ-95 и АИ-100, что, вероятно, в ближайшие год-два приведет к превышению их продаж над объемами АИ-92. Это может вызвать разочарование у владельцев автозаправок, поскольку маржа от реализации АИ-95 в апреле увеличилась всего в 1,8 раза. Закупка 95-го бензина становится всё более сложной задачей, но альтернатив практически нет в условиях постоянного роста числа автомобилей на высокооктановом топливе.

Сжиженный газ также немного подорожал, всего на 1,57%, так что владельцы автомобилей с битопливными моторами пока могут не переживать. Это уже не первое повышение цен на топливо в этом году: с начала 2025 года общее подорожание составило 10,3%, в то время как инфляция за первые три с половиной месяца достигла 8,76%. Специалисты в области налогообложения торговли топливом утверждают, что основной причинный фактор подорожания не связан с сезонными колебаниями. На самом деле, ставки акцизного сбора на легкие сорта углеводородных топлив были увеличены вдвое во втором квартале, а местами мазут и котельное топливо даже подешевели.

Если попытаться спрогнозировать дальнейшее развитие ценовой ситуации на рынке бензина, можно с уверенностью сказать, что до конца августа нас ожидает рост цен, что параллельно с окончанием сезона отпусков создаст дополнительный прессинг на потребителей. Интересно, что цена на бензин будет варьироваться в зависимости от региона — в местах с высоким количеством легковых автомобилей цена, как правило, оказывается выше, несмотря на логику, предполагающую обратное. Дело в том, что бензин и газ нельзя запасти, что заставляет владельцев автозаправочных станций в регионах с низким объемом продаж снижать цены, чтобы максимально быстро реализовать запасы. В регионах с высокой концентрацией автомобилей люди продолжают покупать бензин, даже если цена значительно превышает средние показатели по региону.

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#новости #газ #инфляция #рост цен #дизель #азс #аи-92 #аи-95 #санкт-петербургская международная товарно-сырьевая биржа
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