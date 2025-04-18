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gotreksson
Трамп бросил вызов главе ФРС США за отказ следовать его политике
Пауэлл имеет шанс завершить свой срок до мая 2026 года или уйти добровольно, чтобы избежать конфликта. Однако давление со стороны Трампа и возможные юридические баталии могут значительно повлиять на независимость ФРС и глобальную финансовую систему.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вступил в острый конфликт с председателем Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом, открыто выражая недовольство его нежеланием снижать процентные ставки. В своём сообщении на платформе Truth Social он заявил, что "эпоха" Пауэлла на посту главы ФРС "должна закончиться" как можно скорее.

Эти слова прозвучали после того, как Пауэлл предупредил о возможном увеличении инфляции внутри страны, связанной с "торговой войной", которую начала администрация США. Его прогнозы вызвали реакцию на рынках, обернувшуюся новым падением котировок. Конфликт между Трампом и ФРС уже обсуждался ранее, но сейчас противоречия достигли критической точки, что может привести к открытым разногласиям между двумя сторонами. Однако предсказать дальнейшие события представляется затруднительным.

Согласно анализу, проведённому Axios, для того чтобы уволить Пауэлла, Трампу понадобится поддержка Верховного суда. Законы, касающиеся ФРС, определяют, что её руководители назначаются на 14 лет, и уволить их возможно только по веской причине, которую суды, как правило, трактуют как злоупотребление служебными полномочиями. На сегодняшний день таких оснований не зафиксировано, и Пауэлл, чей срок заканчивается в мае 2026 года, также подчеркивает этот момент.

Когда речь идёт о возможном увольнении главы ФРС президентом, юристы чаще всего ссылаются на прецедент Верховного суда США 1935 года по делу "Хамфри против Соединённых Штатов". Тогда суд воспрепятствовал президенту Рузвельту уволить комиссара Федеральной торговой комиссии, установив прецедент, который запрещает увольнение руководителей независимых государственных учреждений.

Тем не менее, Министерство юстиции США дало понять, что намерено оспаривать данный прецедент, который значительно расширил полномочия исполнительной власти. Новый председатель Федеральной торговой комиссии, назначенный Трампом, Эндрю Фергюсон, также высказал мнение о том, что 90-летний прецедент был "неправильно истолкован", назвав его "глубоко антидемократическим" и призвав к его отмене. В этом направлении уже сделаны определённые шаги: в 2020 году Верховный суд разрешил президенту увольнять руководителя Бюро финансовой защиты потребителей.

Если дело дойдёт до судебных разбирательств, Верховному суду, вероятно, придётся решить, относится ли "прецедент Хамфри" к председателю ФРС. Если он не будет отменён до этого момента, у Пауэлла может остаться возможность оставаться в совете директоров до завершения всех апелляционных процедур. В итоге, у него есть шанс завершить свой срок, однако он также может рассмотреть вариант добровольной отставки, чтобы избежать конфликта.

Тем не менее, не стоит думать, что Пауэлл будет готов мириться с давлением. ФРС является оплотом финансовой власти в США и, следовательно, играет ключевую роль в глобальной финансовой системе. Если Трамп решит осуществить контроль над ФРС в рамках своего плана, это может означать не только ослабление глобальных финансовых структур, но и более глубокие последствия, вызывая сомнения в легитимности и целостности этих институтов.

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