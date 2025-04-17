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gotreksson
В России планируют расширить самую северную железнодорожную магистраль в мире
INTERFAX.RU: ПАО "Газпром" намерено расширить действующую железную дорогу Обская - Карская, которая ведет до Бованенковского нефтегазоконденсантного месторождения, работы выполнит АО "Ямалтрансстрой" за 21,689 млрд рублей, говорится в годовой отчетности "Ямалтрансстроя".

Протяженность данной железной дороги составляет приблизительно 570 километров, и она была официально введена в эксплуатацию в 2010 году. Строительство началось намного раньше, в 1986 году, когда на проект были выделены команды с БАМа, рассчитывая закончить работы к началу нового десятилетия. Однако осуществить задуманное не удалось, так как специалисты столкнулись с множеством технических проблем.

К середине 1990-х годов было уложено лишь 225 километров. После распада Советского Союза финансовая поддержка проекта существенно сократилась, что фактически привело к его заморозке. Восстановить работы удалось лишь в 2005 году благодаря усилиям компании «Газпром».

Эта железная дорога соединяет Обскую, Бованенково и Карскую и расположена на Ямале. Она является самой северной среди действующих магистралей страны. Основное назначение этой линии заключается в доставке различных грузов и техники для разработки Бованенковского нефтегазоконденсатного и Харасавэйского газоконденсатного месторождений. Запасы первого месторождения оцениваются на уровне 4,9 триллиона кубометров газа, второго — 2 триллиона кубометров. Проектируемая добыча ведется до 2130 года на обоих объектах.

Столь уникальная железная дорога на Ямале находится полностью за пределами Северного Полярного круга, пересекая множество термокарстовых озер. Один из её 70 мостов — сооружение через реку Юрибей — в момент открытия стал самым длинным мостом среди схожих объектов в России, хотя удерживал это звание всего два месяца, ведь вскоре был введён Президентский мост в Ульяновске, длиной 5,8 километра. Тем не менее, длина моста через реку Юрибей составляет 3,9 километра.

При строительстве данного объекта использовалась специально разработанная технология, направленная на минимизацию воздействия на окружающую среду и сохранение экосистемы поймы реки Юрибей. Это связано с тем, что на Ямале встречаются уникальные грунты, которые ранее считались непригодными для строительства. Полые сваи-оболочки для моста были изготовлены с использованием новой методики, аналогов которой нет. Прочность опор достигается благодаря углублению их в вечномерзлые грунты на глубину до 40 метров.Насыпь вдоль всей магистрали создавали из влажного пылеватого песка, который при отрицательных температурах становится прочнее благодаря смерзанию с льдом.

На текущий момент пропускная способность этой однопутной железной дороги составляет 3,5 миллиона тонн грузов в год. Составы по линии движутся со скоростью около 40 км/ч из-за её технических особенностей. Действующих мощностей «Газпрома» недостаточно, поэтому компания планирует инвестировать свыше 21 миллиарда рублей в расширение магистрали.

Об этих планах сообщалось ещё в 2023 году. Летом прошлого года на сайте Департамента природных ресурсов и экологии Ямала появилась информация о проведении общественных обсуждений на эту тему. В середине апреля 2025 года «Ямалтрансстрой» опубликовал годовой отчет, в котором говорится о нескольких проектах, включая расширение железной дороги Обская — Карская. Заказчиком службы обозначен «Газпром», в частности надымский филиал ООО «Газпром инвест».

В этом документе подчеркивается, что работы нацелены на обеспечение стабильной логистики для вывоза жидких углеводородов из указанных месторождений, а также из перспективных участков Тамбейского, Малыгинского и Крузенштерновского направлений.

Ранее представители «Газпромтранса» уточняли, что в ходе реализации программы предусмотрена реконструкция существующих и строительство новых разъездов, в то время как на текущий момент на линии уже имеется 11 разъездов и 5 станций. Кроме того, «Газпром» планирует увеличить парк вагонов и локомотивов. В будущем дорога будет продлена до поселка Харасавэй, который находится на побережье Карского моря.

Планируется также протянуть 170-километровую ветку от Бованенково до порта Сабетта. Необходимая документация для этого была подготовлена «Ленгипротрансом» — участником Нацпроектстроя — ещё в 2015 году, однако работы так и не были начаты. В рамках проекта, помимо основной линии с 11 разъездами, также предусмотрено строительство приемо-отправочных и сортировочных парков, узловой станции, локомотивного депо и вахтовых комплексов.В дополнение к расширению участка Обская — Карская, компания «Ямалтрансстрой» вскоре завершит строительство и реконструкцию линии Надым — Пангоды (109 км), на что «Газпром» выделяет 34,5 миллиарда рублей. Эта железная дорога была проложена ещё в 1970-х годах, но по облегченным нормам, а в 1980-х начался проект по приведению ее в соответствие с необходимой категорией, который, однако, до сих пор не завершен.

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#история #ссср #газпром #бам #ямал #бованенково #бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение #карская #обская #харасавэйское газоконденсатное месторождение
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