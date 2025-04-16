Согласно этому плану, до конца текущего года на территории нашей страны предполагается реализация 50 тысяч автомобилей марки.

Отмечается, что бизнес-стратегия Kia была пересмотрена с учетом изменяющейся международной обстановки. Как сообщают СМИ, это связано с улучшением отношений между США и Россией. ВТакие изменения касаются всей Hyundai Motor Group, частью которой является Kia.

Что касается других рынков, то в Северной Америке Kia планирует продать 1,11 миллиона автомобилей, в Европе — 774 тысячи единиц, в Южной Корее — 580 тысяч, а в Индии — 400 тысяч. В феврале этого года в СМИ появилась информация о том, что российский офис Kia в Москве начал активный поиск новых сотрудников. Среди открытых вакансий была позиция специалиста по дилерскому маркетингу, чьи обязанности включают координацию дилерского портала и документооборота.

Параллельно с этим корейские СМИ сообщали о том, что Hyundai рассматривает возможность возвращения на российский рынок. Однако представители концерна опровергали эти слухи, подчеркивая, что после продажи своего завода в 2024 году никаких действий в этом направлении предпринято не было.

Речь идет о заводе Hyundai в Петербурге, который производил автомобили Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X-Line. Действительно, концерн не предпринимал никаких шагов по его возвращению.

По сообщениям прессы, завод был продан группе АГР за символическую сумму с возможностью обратного выкупа в течение двух лет. Это открывает корейцам перспективу вернуть завод в 2025 году.

В настоящее время на заводе выпускаются автомобили под брендом Solaris из машинокомплектов Hyundai и Kia, что можно считать «остатками былой роскоши». Важно отметить, что вернуть полноценную сборку корейские производители смогут довольно легко, так как завод не перепрофилирован, в отличие от бывшего завода «Форда» в Ленинградской области.

Тем не менее, эксперты уже начали высказывать предположения о том, что новые модели Kia могут быть поставлены в Россию из Казахстана, где в настоящее время строится новый завод.

Остается только ждать более конкретной информации, но возвращение корейского автопроизводителя может стать важным сигналом для других брендов, которые покинули российский рынок, но теперь заинтересованы в его восстановлении.