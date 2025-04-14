В российской производственной сфере наблюдаются значительные изменения и рост.

Несмотря на все сложности, открываются новые заводы, запускаются современные производственные линии, а также возникают новые рабочие места, что придаёт дополнительный импульс российской экономике.

В Дмитровском городском округе Подмосковья компания «Дмитровский завод РТИ», занимающаяся сбором и переработкой автомобильных шин, запустила новый цех, производящий резиновую крошку для детских и спортивных площадок. По информации пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, реализация этого проекта потребовала значительных инвестиций — свыше 220 миллионов рублей. Площадь нового цеха составила 1400 квадратных метров и он расположен в непосредственной близости от уже существующего производственно-складского комплекса. Планируется создание 50 новых рабочих мест, а продукция нового цеха найдёт применение не только в строительстве игровых и спортплощадок, но и в производстве гидроизоляционных материалов и модификаторов асфальтобетонных смесей. Данный цех является лишь первым этапом в рамках масштабного проекта по расширению завода, несущего в себе общие инвестиции около 500 миллионов рублей. В Иркутске, на Иркутском трубном заводе, входящем в Группу «Полипластик», был введён в эксплуатацию новый производственный участок по изготовлению гибких полимерных армированных труб под маркой Полифиброн. Для обеспечения работы нового участка была создана специализированная инженерная инфраструктура и установлено высокотехнологичное оборудование, что, несомненно, стало возможным благодаря поддержке Минпромторга России. Продукция нового завода полностью импортозамещена, и для её производства используется только отечественное сырьё. Инвестор вложил более 500 миллионов рублей в реализацию проекта, а с выходом на полную мощность этот участок сможет ежегодно производить до 550 километров труб диаметром от 65 до 150 мм, которые востребованы в строительстве различных трубопроводов и нефтяных месторождений. Миасс, расположенный в Челябинской области, также отмечается новой вехой в производственной истории. Автомобильный завод «УРАЛ» реализует программу импортозамещения, и в этом контексте был запущен новый цех, специализирующийся на производстве ведущих мостов и передних осей для тяжёлых автомобилей. Новый участок «Цапфа-чашка» заработал благодаря государственной поддержке и грантам от Фонда развития промышленности, общая сумма которых составила почти 24 миллиона рублей. С запуском нового участка завод сможет перерабатывать до 230 тысяч тормозных барабанов и других компонентов в год. В планах — модернизация литейного производства, что позволит выпускать детали для мостов тяжёлого класса, а в рамках проекта «Мосты» предполагается запуск девяти новых современных производственных участков.

В Тверской области, в деревне Садыково, Группа компаний «Аквариус» представила новый роботизированный цех, часть масштабной инвестиционной программы, общая стоимость которой составляет 1,8 миллиарда рублей. Этот цех будет заниматься сборкой серверов и производством пластиковых деталей, оснащён автоматизированной системой, которая оптимизирует процессы тестирования устройств. Завод планирует ежедневно производить до тысячи серверных устройств, что в 2,5 раза превышает текущие мощности. В конечном итоге новый цех сможет обеспечить ежегодный выпуск до 300 тысяч единиц серверной продукции, что позволит эффективнее удовлетворять растущие потребности в отечественной электронике. Ростовская область также радует новыми достижениями. В городе Сальск открылся завод «Агростар», который фокусируется на серийном производстве барабанных косилок. Завод планирует выйти на полную мощность к середине лета 2025 года, с перспективой производства 4-5 тысяч косилок в год. Специалисты разработали модель на базе опыта эксплуатации зарубежных аналогов, что станет шагом к увеличению отечественного производства сельскохозяйственной техники. На территории особой экономической зоны «Узловая» в Тульской области открылся завод «АРД-полимер», специализирующийся на производстве полиэтилентерефталатных пленок и упаковки. Уникальность этого предприятия заключается в использовании вторичного сырья для производства, что соответствует современным экологическим стандартам. Инвестиции в проект составили около 240 миллионов рублей, и в ближайшее время планируется расширение мощностей.

В Омской области также стартовал завод высокопрочных крепежных изделий, который будет выпускать продукцию для множества отраслей, включая нефтегазовую и энергетическую. Этот проект стал возможным благодаря инвестциям в размере 1,9 миллиарда рублей и уже создал около 200 новых рабочих мест.

Совсем недавно в Ростове-на-Дону открыли завод по производству радиоэлектронной продукции, который обеспечит значительный рост в производстве электронных плат. В результате нового проекта компания «Бештау» готова увеличить свою производительность до 500 тысяч единиц в год, что значительно усилит её позиции на рынке.

Кроме того, в Ростовской области был запущен один из самых крупных заводов по производству безалкогольных напитков, с проектной мощностью превышающей 200 миллионов литров в год. Инвестиции в него составили более 2 миллиардов рублей и открыли новые рабочие места.

В Нижегородской области компания «Городецкая сыроварня» запустила цех по производству сыров с голубой плесенью, что стало возможным благодаря значительным инвестициям и государственной поддержке.

Также в Тульской области стартовал комплекс глубокой переработки растительных масличных культур, значительно расширяющий потенциал местной экономики и способствующий созданию новых рабочих мест.

В Свердловской области открылся завод по производству тротуарной плитки, который готовит качественную продукцию для строительства и благоустройства. Все эти события подчеркивают динамичное развитие российской производственной сферы, которая находит способы адаптироваться и процветать даже в сложных условиях.