В рамках проекта будет увеличено количество полос с двух до четырех, что должно повысить пропускную способность дороги, по которой ежедневно проезжают около 30 тыс. автомобилей.

На Урале началась реализация нового дорожного проекта, целью которого является значительное улучшение пропускной способности важной транспортной артерии, соединяющей Россию с Казахстаном. В рамках этой программы в течение ближайших лет планируется расширить 22-километровый участок трассы А-310 (с 53-го по 75-й км) — от Борисовки до поворота на Синий Бор — до четырёх полос. Согласно контракту, завершение работ намечено на октябрь 2026 года, хотя существует вероятность, что первая часть движения может быть открыта раньше установленного срока.

Эта ключевая дорога, по которой ежедневно проходит около 30 тысяч автомобилей, тянется от Челябинска до границы с Казахстаном, протяженностью в 150 километров. На сегодняшний момент треть этой трассы уже имеет четырёхполосное исполнение (до Еманжелинска). В будущем, как сообщили представители Росавтодора, планируется обновление трассы до 89-го километра, что позволит продлить улучшенное покрытие вплоть до Южноуральска. Возможно, в будущем эта дорога будет иметь по две полосы движения в каждую сторону на всём своём протяжении, до контрольно-пропускного пункта «Бугристое». Однако в Федеральном дорожном агентстве отметили, что на данный момент таких планов не существует. В дополнение к расширению проезжей части в рамках проекта будет построено четыре разворотные петли в районах Борисовки, Кленовки, Ключей и рабочего поселка Красногорский. Также предусмотрено, что на протяжении примерно шести километров установят современное освещение и организуют десять остановок с автопавильонами.

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Общая стоимость данного проекта составляет 3,5 миллиарда рублей. В 2025 году на его реализацию предусмотрено выделение 265 миллионов рублей, в то время как на 2026 год запланировано 3,26 миллиарда рублей. Подрядчиком выступает компания ООО «Дорснаб», с которой был заключён контракт осенью прошлого года. Эта краснодарская организация, проявившая себя за два десятилетия работы в сфере дорожного строительства, стала единственным претендентом на соответствующий тендер, участвуя в множестве аналогичных проектов по всей стране.

Эта федеральная трасса была построена ещё в 1960-х годах. Не забывая о её исторической значимости, с 1982 года она обозначалась как М36 на картах советских автодорог, связывая Свердловск (сегодня Екатеринбург) и Алма-Ату. После распада Советского Союза дорога оказалась разделённой государственной границей, но прежнее номерное обозначение сохранилось с обеих сторон. В России номер был изменён на А-310 в 2010 году, тогда как в Казахстане М36 продолжает существовать под прежним названием. Участок, который соединяет Екатеринбург и Челябинск, теперь не является частью этой федеральной дороги и стал частью трассы М5 «Урал».

В Казахстане переход к обновлению М36 начался только в 2019 году, и работы продолжаются по сей день. В контексте международных грузоперевозок трасса А-310 играет ключевую роль. Представители Росавтодора подчеркивают, что её расширение даст возможность более эффективно использовать её потенциал как часть международного транспортного коридора «Россия», который ведет в Казахстан и далее в Китай. Для справки, товарооборот между Казахстаном и Россией в 2024 году составил около 28 миллиардов долларов, и, как ожидается, в текущем году он превысит 30 миллиардов долларов.