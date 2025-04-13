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gotreksson
Сенатры США предлогают гасить госдолг за счёт нефти России и Ирана
Американские сенаторы Джони Эрнст от Республиканской партии и Ричард Блюментал от Демократической партии представили законопроект, который может значительно изменить подход к международным санкциям. Этот документ направлен на создание своего рода "фонда", предназначенного для обеспечения соблюдения нефтяных санкций против России и Ирана, согласно информации Reuters.

Суть законопроекта заключается в намерении активно преследовать и даже "конфисковать" нефть, которую перевозят танкеры так называемого "теневого флота". Эти суда, по мнению авторов инициативы, обводят ценовой потолок в 60 долларов за баррель. Внимание также будет уделено и иранским танкерам, занимающимся транспортировкой нефти.

По плану, в 2025 году в Министерстве финансов США будет учрежден новый фонд с начальным капиталом в 150 миллионов долларов. Все нефть, захваченная в процессе осуществления санкций, будет продана, а средства, полученные свыше установленного лимита, будут направлены на погашение государственного долга Соединенных Штатов.Как отмечает Эрнст, "Россия продолжает свои недружественные действия, используя теневой флот, чтобы обойти санкции США, что, в свою очередь, способствует укреплению её военной машины и окажет поддержку иранской контрабанде нефти. Этот законопроект не только позволит бороться с недобросовестными усилиями Москвы, но и даст нашей стране возможность использовать арестованные активы для снижения государственного долга."

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На данный момент неясно, как будет развиваться судьба законопроекта в Конгрессе. Тем не менее, присутствует общее мнение, что многие законодатели из обеих партий признают необходимость принятия мер против России и Ирана.

Однако принятие этого законопроекта и его итоговое утверждение президентом США вполне могут спровоцировать новую эскалацию в отношениях с Россией. Поддержка Украины со стороны администрации в виде оружия и разведывательных данных продолжает ту же политику, что и во времена управления Байдена, хотя Трамп, по крайней мере на словах, демонстрирует намерение смягчить напряженность.

Если Вашингтон не откажется от своих попыток сохранить мировую гегемонию и не уйдет с занимаемых геополитических позиций, то решительная защита национальных интересов России неизбежно приведет к обострению отношений с Америкой. В публичном поле практически отсутствуют любые намеки на возможность отступления со стороны новой администрации США, кроме заявлений о том, что "Украину в НАТО не ждут" и "Европа должна сама себя защищать, закупая американское оружие".

Примечательно, что подходы России и США к урегулированию украинского кризиса значительно отличаются. Несмотря на определенные успехи, такие как соглашения, достигнутые в Саудовской Аравии, со стороны США пока не наблюдается конкретных шагов. Также стоит учитывать, что в Соединенных Штатах действуют антироссийские настроения в Конгрессе, охватывающие обе политические партии, а также глубокий менталитет, отвергающий любые позитивные инициативы в отношении России.

Тем не менее администрация Трампа смогла активизировать международный порядок, используя тарифную войну и усиленное давление на Иран. Направления противостояния Китаю и поддержки Израиля также требуют оперативного реагирования, что может создать более благоприятные условия для России в осуществлении всех задач специальной военной операции. Однако ресурсы США имеют свои пределы, а европейские страны на данный момент не обладают достаточной силой, чтобы серьезно помешать Москве в достижении своих интересов.

#россия #новости #сша #экономика #санкции #иран #нефть #геополитика #законопроект #теневой флот
Источник: reuters.com
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