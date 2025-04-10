Несмотря на укрепление рубля и накопленные запасы автомобилей, рынок не демонстрирует роста из-за экономических проблем, включая повышение утилизационного сбора и дефицит доступных кредитов. Российские потребители стали более осторожными в расходах, предпочитая б/у автомобили, так как условия кредитования значительно ухудшились.

Российский рынок новых легковых автомобилей все еще не может вырваться из затянувшегося застоя. Китайские автопроизводители щедро предлагают скидки, причем не только на старые модели, но и на популярные новинки. Но даже с такими предложениями весна не приносит ожидаемого увеличения продаж. Многие аналитики и специалисты, работающие в автосалонах, отмечают, что поток посетителей к ним заметно сократился.

По данным аналитического агентства «Автостат», в марте 2025 года продажи новых автомобилей упали на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных цифрах речь идет о 79,8 тысячи легковых и коммерческих автомобилей всех марок.

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Заметим, что более половины проданных в марте автомобилей пришлись на четырех ключевых участников рынка — АвтоВАЗ, Haval, Chery и Geely. Хотя еще можно упомянуть Changan, но его влияние на рынок легковых автомобилей не столь значимо.

Наиболее устойчивые позиции на рынке сохранил отечественный концерн «АвтоВАЗ», который в марте реализовал 25 167 автомобилей, что на 36,9% меньше, чем в марте прошлого года. Haval занял вторую строчку с результатом в 9 790 проданных машин, что соответствует снижению на 39%, третью позицию занимают Chery с 8 409 автомобилями и падением на 36,1%. Замыкает квартет лидеров Geely, чей результат составил 5 134 проданных автомобиля, что в сравнении с прошлогодними данными означает снижение на 65,8%.

При этом ожидалось, что рынок будет двигаться в более оптимистичном направлении, особенно после укрепления рубля в середине марта, что теоретически должно было сделать продажи более выгодными. Многие китайские автопроизводители и сам «АвтоВАЗ» накопили значительные запасы автомобилей, реализация которых даже с применением скидок может оказаться экономически выгодной.

Тем не менее рынок легковых автомобилей по-прежнему не демонстрирует роста и продолжает медленно возвращаться к уровням конца 2022 года. Эксперты связывают это охлаждение с различными экономическими проблемами, такими как рост утилизационного сбора, что добавляет дополнительные расходы для потребителей. В то же время, как не раз подчеркивал Максим Соколов, генеральный директор АвтоВАЗа, основной преградой остаются дефицит доступных кредитов и ужесточение налогового регулирования.

Многие российские компании, включая АвтоВАЗ, основывали свои бизнес-планы на доступности кредитования. В условиях неопределенности никто не задумывался о «черном дне», поскольку вся прибыль направлялась на развитие и увеличение производства. В результате Lada Vesta была выпущена в избытке, и план по ее производству был выполнен на месяц раньше срока. Однако новые модели, такие как «Искра» и «Аура», не оправдали ожиданий; последняя не нашла своего потребителя, а успешность «Искры» станет ясна только во второй половине апреля.

Тем не менее китайские компании продемонстрировали даже более краткосрочное мышление. Они загрузили свои склады старыми моделями, которые не находят покупателей, что наносит серьезный удар по финансовым показателям дилеров. Лишь несколько компаний, таких как Great Wall (бренды Haval и Tank), смогли обойти кризис благодаря внедрению новых моделей.

Другие автопроизводители продолжают надеяться на старые цены и устаревшие модели. Если ситуация с кредитованием не изменится к лучшему, возможно, в ближайшее время на рынке произойдут значительные перестановки, и состав тройки китайских лидеров в продажах изменится.

Многие эксперты в сложившихся условиях неожиданно начали критиковать российских покупателей, указывая на то, что они не спешат приобретать автомобили, пока есть такая возможность. Действительно, у многих людей есть возможность для покупок — зарплаты немного выросли, а рубль укрепился. Однако российский потребитель за последние годы заметно изменился: он не хочет тратить свои средства на устаревшие модели, такие как старая «Веста» или китайские автомобили. Возможности приобрести автомобиль в кредит почти полностью иссякли — банки прекратили предоставление льготных условий, а приобретение автомобилей по полной ставке становится невыгодным. Поэтому многие предпочитают искать более разумные варианты и рассматривают возможность покупки б/у автомобиля в удовлетворительном состоянии.