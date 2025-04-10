Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В марте 2025 года продажи новых автомобилей в России снизились на 45,5%
Несмотря на укрепление рубля и накопленные запасы автомобилей, рынок не демонстрирует роста из-за экономических проблем, включая повышение утилизационного сбора и дефицит доступных кредитов. Российские потребители стали более осторожными в расходах, предпочитая б/у автомобили, так как условия кредитования значительно ухудшились.

Российский рынок новых легковых автомобилей все еще не может вырваться из затянувшегося застоя. Китайские автопроизводители щедро предлагают скидки, причем не только на старые модели, но и на популярные новинки. Но даже с такими предложениями весна не приносит ожидаемого увеличения продаж. Многие аналитики и специалисты, работающие в автосалонах, отмечают, что поток посетителей к ним заметно сократился.

По данным аналитического агентства «Автостат», в марте 2025 года продажи новых автомобилей упали на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных цифрах речь идет о 79,8 тысячи легковых и коммерческих автомобилей всех марок.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Заметим, что более половины проданных в марте автомобилей пришлись на четырех ключевых участников рынка — АвтоВАЗ, Haval, Chery и Geely. Хотя еще можно упомянуть Changan, но его влияние на рынок легковых автомобилей не столь значимо.

Наиболее устойчивые позиции на рынке сохранил отечественный концерн «АвтоВАЗ», который в марте реализовал 25 167 автомобилей, что на 36,9% меньше, чем в марте прошлого года. Haval занял вторую строчку с результатом в 9 790 проданных машин, что соответствует снижению на 39%, третью позицию занимают Chery с 8 409 автомобилями и падением на 36,1%. Замыкает квартет лидеров Geely, чей результат составил 5 134 проданных автомобиля, что в сравнении с прошлогодними данными означает снижение на 65,8%.

При этом ожидалось, что рынок будет двигаться в более оптимистичном направлении, особенно после укрепления рубля в середине марта, что теоретически должно было сделать продажи более выгодными. Многие китайские автопроизводители и сам «АвтоВАЗ» накопили значительные запасы автомобилей, реализация которых даже с применением скидок может оказаться экономически выгодной.

Тем не менее рынок легковых автомобилей по-прежнему не демонстрирует роста и продолжает медленно возвращаться к уровням конца 2022 года. Эксперты связывают это охлаждение с различными экономическими проблемами, такими как рост утилизационного сбора, что добавляет дополнительные расходы для потребителей. В то же время, как не раз подчеркивал Максим Соколов, генеральный директор АвтоВАЗа, основной преградой остаются дефицит доступных кредитов и ужесточение налогового регулирования.

Многие российские компании, включая АвтоВАЗ, основывали свои бизнес-планы на доступности кредитования. В условиях неопределенности никто не задумывался о «черном дне», поскольку вся прибыль направлялась на развитие и увеличение производства. В результате Lada Vesta была выпущена в избытке, и план по ее производству был выполнен на месяц раньше срока. Однако новые модели, такие как «Искра» и «Аура», не оправдали ожиданий; последняя не нашла своего потребителя, а успешность «Искры» станет ясна только во второй половине апреля.

Тем не менее китайские компании продемонстрировали даже более краткосрочное мышление. Они загрузили свои склады старыми моделями, которые не находят покупателей, что наносит серьезный удар по финансовым показателям дилеров. Лишь несколько компаний, таких как Great Wall (бренды Haval и Tank), смогли обойти кризис благодаря внедрению новых моделей.

Другие автопроизводители продолжают надеяться на старые цены и устаревшие модели. Если ситуация с кредитованием не изменится к лучшему, возможно, в ближайшее время на рынке произойдут значительные перестановки, и состав тройки китайских лидеров в продажах изменится.

Многие эксперты в сложившихся условиях неожиданно начали критиковать российских покупателей, указывая на то, что они не спешат приобретать автомобили, пока есть такая возможность. Действительно, у многих людей есть возможность для покупок — зарплаты немного выросли, а рубль укрепился. Однако российский потребитель за последние годы заметно изменился: он не хочет тратить свои средства на устаревшие модели, такие как старая «Веста» или китайские автомобили. Возможности приобрести автомобиль в кредит почти полностью иссякли — банки прекратили предоставление льготных условий, а приобретение автомобилей по полной ставке становится невыгодным. Поэтому многие предпочитают искать более разумные варианты и рассматривают возможность покупки б/у автомобиля в удовлетворительном состоянии.

#автоваз #geely #chery #налоги #haval #changan #авторынок #утильсбор #автокредит #искра
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

За 13 лет простые геймеры собрали больше $800 млн на разработку космического симулятора Star Citizen
10
В Казахстане обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов
15
Samsung Galaxy S26 Ultra сохранит S-Pen и получит доработанную 200 Мп камеру
+
Colorful выпустила свою первую матплату с механизмом быстрой разблокировки разъёма PCI Express
2
VIK-on проанализировал различные версии GeForce RTX 5090 и выделил их сильные и слабые стороны
4
Vivo X200 Ultra с 35-мм камерой Zeiss попал на видео до анонса
+
Новая видеокарта Nvidia Tegra T239 для Switch 2 уже в значительной степени раскрыта
+
США приступили к реализации плана "Золотой купол" для уничтожения гиперзвукового оружия из космоса
2
Все основные характеристики Nvidia RTX 5060 Ti были раскрыты благодаря транспортной накладной
3
Опрос показал, что многие не знают как правильно обновлять Android-смартфоны
+
Часы Casio MWC100H-2A2V подешевели до 18 долларов и получили высокие оценки
+
Новые модели BMW будут иметь поддержку искусственного интеллекта Alibaba
+
Samsung опубликовала подробный график выпуска One UI 7 для поддерживаемых устройств
+
Южнокорейское подразделение Samsung опубликовало график развёртывания стабильной версии One UI 7.0
+
Netflix опубликовал трейлер фильма "Опустошение" с Томом Харди
+
Полные характеристики GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5060 попали в сеть до официального релиза
+
Модифицированный BIOS позволил AMD RX 9070 обойти по производительности заводскую XT-версию
2
Российских автомобилистов предупредили о новой схеме мошенничества с помощью разбитых телефонов
+
По данным инсайдера, NVIDIA начала использовать память GDDR7 от SK hynix в видеокартах RTX 50
+
Технологическая демонстрация в Unreal Engine 5.5.4 показала возможности киберпанк-визуализации
+

Популярные статьи

Что я узнал, сделав семь удачных и не очень апгрейдов игрового компьютера за 23 года
23
"Влюбленные глаза", "Электрический штат", "Микки 17" - краткий обзор новых фильмов
+
Почему цены на приставки продолжат расти, а подорожание видеоигр до 90$ уже не остановить
9
Почему сегодня нет смысла покупать старушку GeForce GTX 1080 Ti и сколько ОЗУ нужно для 1080р@60fps
23
Microsoft советует выкинуть компьютер, если он не тянет Windows 11 - собираем ПК для актуальной ОС
37
О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее
63
Релиз Nintendo Switch 2 несет глобальные изменения в игровой индустрии
11
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
5
Центральный офис Apple направил 5 большегрузных самолетов в Индию для вывоза продукции
2
О пользе GOG Dreamlist для геймера — находим множество хороших и малоизвестных игр одним кликом
4

Сейчас обсуждают

newceyre
05:08
Весеннее обострение что ли?
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
unhurtable
05:04
Нука-нука, когда это Россия вышла из СССР и как ты говоришь независимость объявила, ссылочку на документик, а то бедные хохлы которы педивикию правят и то осилили только о сувернитете где о выходе ни ...
В Казахстане обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов
Франц Фердинанд
04:19
Тим часом: хохляндія не випускає жодного телевізора.Наші ебланчики хоча б намагаються, а ваша країна як була болотом з 91 року, так і залишилася
О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее
coth
04:15
"Инструмент для прокачки навыков игровых энтузиастов и получения фидбэка у целевой аудитории." Это только на PC возможно.
О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее
Франц Фердинанд
04:02
Ну че, фалмеры, Нинтендо свитч 2, да? Два года он блин собирал информацию. Да, два года инсайдерских каловых вбросов на вентилятор и два года шизотеорий касательно данного устройства. Васютин блин, да...
Релиз Nintendo Switch 2 несет глобальные изменения в игровой индустрии
Франц Фердинанд
03:53
Нижний интернет блдь... Как же ты забал... Так и вижу, сиди Озон свои шизокниги пьяный наговаривает и вдруг "а давайте поговорим про свитч 2!" или Ваномас сидит такой на пека видосы смотрит и вдруг та...
О легендарной Xbox 360 — проблемы и тонкости эксплуатации в 2025 году
aleximus777
03:49
Когда их тенсент купил, я воспрял... А оно вон как вышло. Проклятые эффективные манагеры... Они сидят на бонусах, а их можно выписывать только на сверприбылях. Просто окупающийся проект, со своей скро...
Каким должен быть новый Deus Ex - размышляю о будущем серии, будучи фанатом жанра киберпанк
Garthar
03:46
Та херня все это. В восточном казахстане куча различных руд и что? Кто-то слышал про открытые новые шахты или месторождения за все время существования "независимого" Казахстана?
В Казахстане обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов
klopcha
03:45
Навряд ли кто-то брал 1080 для браузера или офиса. Потому даже хорошее охлаждение не панацея.
Почему сегодня нет смысла покупать старушку GeForce GTX 1080 Ti и сколько ОЗУ нужно для 1080р@60fps
vl
03:43
Ерунду городишь, при разнице частоты чипа в 1,63 раза , 4060 Ti быстрее 3060 Ti всего на 9-10%, https://www.techpowerup.com/review/asus-geforce-rtx-4060-ti-dual-with-m-2-slot/31.html и в упомянутом ...
Все основные характеристики Nvidia RTX 5060 Ti были раскрыты благодаря транспортной накладной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем