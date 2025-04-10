Первоначально реализация проекта была запланирована на 2025 год. Однако, согласно информации, предоставленной источником "Ведомости", сроки строительства были изменены из-за необходимости переработки генерального плана города и актуализации правил землепользования. Кроме того, одной из ключевых причин стало то, что стоимость заемных средств, нужных для реализации строительства, оказалась слишком высокой. Ранее общую стоимость проекта оценивали в 198,9 миллиарда рублей.
В настоящее время петербургский аэропорт "Пулково" способен обслуживать около 25 миллионов пассажиров в год, и введение второй очереди позволит увеличить этот показатель до 40 миллионов. Но придется запастись терпением, так как на реализацию всё ещё предстоит подождать.
Среди отраслей, которые страдают от высокой ключевой ставки, традиционно необходимо упомянуть автомобильный рынок, жилищное строительство и сельское хозяйство. Однако много внимания, как правило, не уделяется транспортной инфраструктуре. Такие проекты имеют длительный срок окупаемости, который может составлять от 15 до 20 лет. При этом интерес к возврату инвестиций в некоторых случаях отсутствует, акцент делается на достижение операционной рентабельности.
Строительство объектов транспортной инфраструктуры не вызывает особого интереса у инвесторов, но играет критическую роль для государства. После того как объекты начинают функционировать, они создают значительный мультипликативный эффект для всей экономики. Однако финансировать такие проекты исключительно из государственного бюджета невозможно из-за ограниченных ресурсов казны. Это вынуждает разрабатывать различные модели смешанного финансирования и концессий.
Как правило, доля банковского кредита в общем бюджете проекта невелика. Но если процентная ставка по такому кредиту возрастает, это может полностью разрушить финансовую модель всего проекта. Поэтому в последние годы мы наблюдаем изменения сроков реализации объектов транспортной инфраструктуры. Ярким примером этого стал третий этап расширения БАМа и Транссиба, а теперь к данным проектам добавился и "Пулково".