Сроки изменились из-за необходимости переработки генерального плана города и высокой стоимости заемных средств. Общая стоимость проекта оценивалась в 198,9 миллиарда рублей, а после реализации второй очереди аэропорт сможет обслуживать до 40 миллионов пассажиров в год.

Первоначально реализация проекта была запланирована на 2025 год. Однако, согласно информации, предоставленной источником "Ведомости", сроки строительства были изменены из-за необходимости переработки генерального плана города и актуализации правил землепользования. Кроме того, одной из ключевых причин стало то, что стоимость заемных средств, нужных для реализации строительства, оказалась слишком высокой. Ранее общую стоимость проекта оценивали в 198,9 миллиарда рублей.

В настоящее время петербургский аэропорт "Пулково" способен обслуживать около 25 миллионов пассажиров в год, и введение второй очереди позволит увеличить этот показатель до 40 миллионов. Но придется запастись терпением, так как на реализацию всё ещё предстоит подождать.

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Среди отраслей, которые страдают от высокой ключевой ставки, традиционно необходимо упомянуть автомобильный рынок, жилищное строительство и сельское хозяйство. Однако много внимания, как правило, не уделяется транспортной инфраструктуре. Такие проекты имеют длительный срок окупаемости, который может составлять от 15 до 20 лет. При этом интерес к возврату инвестиций в некоторых случаях отсутствует, акцент делается на достижение операционной рентабельности.

Строительство объектов транспортной инфраструктуры не вызывает особого интереса у инвесторов, но играет критическую роль для государства. После того как объекты начинают функционировать, они создают значительный мультипликативный эффект для всей экономики. Однако финансировать такие проекты исключительно из государственного бюджета невозможно из-за ограниченных ресурсов казны. Это вынуждает разрабатывать различные модели смешанного финансирования и концессий.

Как правило, доля банковского кредита в общем бюджете проекта невелика. Но если процентная ставка по такому кредиту возрастает, это может полностью разрушить финансовую модель всего проекта. Поэтому в последние годы мы наблюдаем изменения сроков реализации объектов транспортной инфраструктуры. Ярким примером этого стал третий этап расширения БАМа и Транссиба, а теперь к данным проектам добавился и "Пулково".