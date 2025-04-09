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gotreksson
Россия завершит масштабный советский проект по строительству Арктического железнодорожного полигона
Проект, который обсуждается с начала 2000-х, должен создать новые рабочие места, привлечь инвестиции и улучшить экономику затронутых территорий. Несмотря на задержки с реализацией, в 2023 году начались работы по реконструкции, которые планируется завершить к 2027 году, а полное функционирование Северного широтного хода ожидается в начале 2030-х годов.

В конце марта 2025 года на VI Арктическом форуме президент России Владимир Путин озвучил необходимость создания и совершенствования транспортной инфраструктуры на северных просторах страны. Он предложил создать Арктический полигон железных дорог, аналогичный Восточному полигону, который включает в себя БАМ и Транссибирскую магистраль.

Президент подчеркнул, что этот грандиозный проект требует серьезной модернизации объектов Северной железной дороги на территориях Коми и Ямала. Ожидается, что благодаря новому инфраструктурному решению регионы Сибири, Урала и Северо-Запада России получат прямой доступ к арктическим портам, что, в свою очередь, поможет разгрузить Транссибирскую магистраль. Генеральный директор АО «Трансэнерком» Олег Шевцов отметил, что развитие транспортной сети в Арктике является одной из ключевых задач государства на ближайшие годы. Эксперт отметил, что реализация данного проекта также откроет новые выходы в Арктику для коридора «Север-Юг», который соединяет Россию, Центральную Азию и страны Персидского залива.

Шевцов уточнил, что в рамках проекта предусмотрена модернизация Северной железной дороги, проходящей из центральной части страны через Республику Коми, а также создание Северного широтного хода с выходами в несколько арктических портов. Эта масштабная трансформация преследует множество целей. В первую очередь, новые железнодорожные маршруты позволят разгрузить Транссибирскую магистраль и оптимизировать грузоперевозки между различными регионами и арктическими портами, которые играют ключевую роль в экспорте и обеспечении жизненно важными товарами районов Крайнего Севера. Кроме того, реализация проекта обеспечит приток инвестиций в затронутые территории, создаст новые рабочие места и условия для развития бизнеса, что положительно скажется на местной экономике.

Что касается Северного широтного хода, этот проект задумывался еще во времена Сталина, однако после его смерти работы были остановлены. О возобновлении обсуждения данной идеи начали говорить только в начале 2000-х годов. Первоначальные планы включали строительство стальной магистрали на участке Салехард – Надым (примерно 350 км) и реконструкцию железных дорог на участках Пангоды – Надым, Пангоды – Новый Уренгой и Новый Уренгой – Коротчаево. К 2010 году были подготовлены предварительные документы, но в конечном итоге предложение признали слишком дорогостоящим, и реализация была отложена.

В первой половине 2010-х годов проект вновь пытались реанимировать, проявляя интерес к нему и со стороны европейских компаний. Однако лишь в 2018 году было подписано концессионное соглашение между «Росжелдором» и «СШХ», которое предусматривало строительство линии Обская – Салехард – Надым. В этом же году в районе Салехарда состоялся торжественный закладка символической капсулы на месте строительства моста через Обь. Запустить движение на всем протяжении магистрали пообещали в 2023-м, но строительство перехода через водное препятствие (как и всей дороги) так и не началось, и в марте 2022 года власти федерального правительства начали пересматривать сроки реализации проекта. Вскоре после этого, в апреле, Путин поручил возобновить работы, и начались подготовительные мероприятия на участке Надым – Пангоды. Тем не менее, в ноябре того же года было решено приостановить кампанию, сосредоточив внимание на Восточном полигоне.

Несмотря на это, в мае 2023 года работы по реконструкции железнодорожной инфраструктуры на указанном участке начались, и их планируется завершить к 2027 году. Полностью Северный широтный ход, по ожиданиям, будет сдан в начале 2030-х. В рамках проекта также предусмотрено строительство ветки Бованенково – Сабетта. В дальней перспективе стальная магистраль, как это задумано было в середине XX века, может быть продлена до берегов Енисея.

#путин #ссср #арктика #строительство дорог #сталин #новый уренгой #салехард #надым #арктический полигон железных дорог #пангоды
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