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gotreksson
Германия может вывести из США свой золотой запас в 1200 тонн
The Telegraph: Германия рассматривает возможность изъятия запасов золота из хранилища в Нью-Йорке из-за политики Дональда Трампа

Модная концепция, согласно которой Трамп своими атаками на торговлю на самом деле стремится инициировать диалог с другими странами и заключить сделки, столь ему любимые, вполне имеет право на существование. Тем не менее, события не развиваются так, как кто-то мог бы ожидать. За время, пока Трамп формировал свою стратегию, интересы стран, которые затрагиваются его решениями, не обязательно следуют по намеченному им сценарию.

Возьмем, к примеру, Германию. В прошлом году профицит внешней торговли страны составил примерно 241 миллиард евро, из которых около 29% — это товарооборот с Соединёнными Штатами, составивший 70 миллиардов евро. Здесь можно выделить два важных аспекта. Во-первых, несмотря на впечатляющий общий профицит, промышленность Германии испытывает значительные трудности. В феврале отмечен новый спад на 1,3%. Во-вторых, снижение профицита торговли с США из-за повышения пошлин станет ещё большим ударом по немецкой экономике. В Бундестаге начали обсуждать возвращение золота Германии, хранящегося в США. Речь идет о 1236 тоннах золота, что составляет 37% всех золотых запасов страны. В Бундестаге не уверены, что США оперативно вернут это золото по первому требованию, поэтому требуют хотя бы регулярного аудита запасов и возможности для германских финансистов провести инспекцию каждого слитка золота. А сумма тут впечатляющая — около 111,2 миллиарда евро.

Для США это создает довольно неловкую обстановку, поскольку реальное золото может и не оказаться в наличии. Илона Маска, который активно требует провести аудит хранилищ Федеральной резервной системы, пытаются держать в стороне от этого. Интересно, что ранее Германия уже пыталась провести аудит своих запасов золота в США, но до реальных действий дело так и не дошло. Пока Германия переживает за свои золотые активы в Америке, Россия, напротив, значительно улучшила свои позиции на рынке золота. С начала 2022 года стоимость золота в долларах возросла на 72%.

Согласно оценкам западных СМИ, стоимость золотых резервов России составляет около 229 миллиардов долларов, что ставит страну на пятое место в мире по объему суверенных запасов этого драгоценного металла.

На первый взгляд, это должно вызывать радость. Но аналитики утверждают, что за последние три года физический объем золотых резервов в России, по их данным,существенно не изменился. Хотя до этого, особенно в период с 2014 по 2020 годы, стран общий прирост был довольно значительным.

Ситуация остается неопределенной, так как статистика по этому вопросу закрыта для общественности. Однако мы знаем одно: рынок золота демонстрирует сильную динамику. За последний год долларовая стоимость золота возросла на 27,72%, а с начала года прирост составил 14,32%.

С учетом этих факторов, нет оснований полагать, что цена на золото может значительно упасть. Однако для торговли этим активом ориентиром служит не только динамика цен, но и правила бюджетной политики. Например, Министерство финансов России с 7 апреля по 12 мая реализует иностранную валюту — в первую очередь юани — и золото. Каждый день в среднем на сумму примерно 1,6 миллиарда рублей.

Из этого следует, что в тот период, когда нефтегазовые доходы превышали запланированные показатели, происходила скупка золота и юаней, а теперь, когда эти доходы упали к концу марта, начался процесс их продажи.

#россия #сша #финансы #экономика #германия #трамп #торговая война #торговля #золото #золотовалютные резервы
Источник: telegraph.co.uk
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