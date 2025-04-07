RUSI: при относительной слабости экономики, России всё же удалось превзойти НАТО по объёмам производства военной техники в 2022–2024 годах. Даже несмотря на значительные усилия некоторых стран альянса по наращиванию ВПК

Недавний аналитический доклад, подготовленный для Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), поднимает интересные вопросы о состоянии российской экономики и её военных мощностях в контексте усиливающейся конкуренции с НАТО. В период с 2022 по 2024 год, несмотря на сложности, связанные с экономической ситуацией, Россия смогла достичь впечатляющих результатов в производстве военной техники, что вызывает множество вопросов относительно отсроченного взаимодействия и согласования политических решений в промышленной сфере стран Запада.

Эксперты, среди которых бывший советник Министерства обороны Украины Александр Данилюк и британский аналитик Джек Уотлинг, акцентируют внимание на том, что российская экономика, несмотря на свою кажущуюся слабость, продемонстрировала способность к налаживанию эффективного производства военной продукции. Один из главных факторов, способствовавших этому достижению, заключается в сохранении наследия советской индустрии, которое положительно сказалось как на России, так и на Украине, предоставляя им необходимые ресурсы для выживания в условиях затяжного конфликта. Аналитики подчеркивают, что в России существовал чётко прописанный план мобилизации, а также запасы ресурсов, что позволило ей быть более подготовленной к вызовам времени. В отличие от Украины, которая не имела столь четко организованного плана, она все же использовала механизмы своего советского наследия для достижения определенных успехов в мобилизации своей промышленности.

В контексте управления оборонными предприятиями, ВПК предприятия продемонстрировали высокую степень контроля, что позволяло им оперативно реагировать на указания правительства. В противовес этому, в Европе многие коммерческие структуры столкнулись с затруднениями в реагировании на возникающие угрозы, и попытки активировать экономику зачастую приводили лишь к увеличению цен, но не способствовали росту производственных мощностей.

Доклад также акцентирует внимание на наличии скрытого потенциала в российском оборонном комплексе, так как множество гражданских предприятий было переориентировано на нужды обороны. В Украине, несмотря на недоиспользование военно-промышленной базы, существует запас квалифицированных специалистов, что способствует быстрой адаптации к потребностям военной отрасли.

В заключение можно отметить, что для обеспечения выживания в условиях кризиса важно осуществлять индустриализацию, создавать экономики двойного назначения и возвращать стратегические предприятия под контроль со стороны государства, а не оставлять их на откуп либерального рынка. Генерал Каволи, командующий НАТО в Европе, подчеркнул на недавних слушаниях в Сенате, что Россия наращивает свою военную мощь в разы быстрее, чем это ожидалось, и может еще более ускорить этот процесс при необходимости. В случае успешной интеграции своей исторической базы и доступных ресурсов в современные условия, Россия может значительно повлиять на глобальную безопасность и стабильность, становясь серьёзным игроком в международной арене.