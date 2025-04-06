АвтоВАЗ начал испытания новой модели, вероятно, в рамках партнёрства с китайским автопроизводителем Changan. Это может стать новым этапом в стратегии российского завода после неудач с Chery (Xcite) и FAW (Bestune T77).

Известный тольяттинский портал Avtograd News сообщил о том, что АвтоВАЗ начал активную работу с одной из своих самых популярных моделей в России. Научно-технический центр Волжского автозавода запустил полноценные заводские испытания автомобиля, проверяя его по всем критериям безопасности, что достаточно типично для их практики прошлых лет с моделями, такими как Bestune T77 и Tiggo 7 Pro.

Сразу же после распространения этой информации начали активно обсуждать возобновление сотрудничества АвтоВАЗа с китайскими производителями, среди которых особое внимание привлекла компания Changan. Ранее попытки наладить крупноузловое производство совместно с Chery, создавая бренд Xcite, не принесли желаемых результатов с точки зрения коммерческого успеха, так же как и сотрудничество с FAW по модели Bestune T77. Тем временем, сборка кроссоверов в Санкт-Петербурге была приостановлена на неопределенный срок. Причинами этого могли стать нежелание компании Chery делить рынок с АвтоАЗом, и именно поэтому российское представительство Chery сделало выбор в пользу локальной сборки более успешных и новых моделей Jaecoo J7 и Jaecoo J8.

На данный момент сложно установить, кто стал инициатором партнерства — Changan или АвтоВАЗ. Это имеет значение, так как инициатор сделки должен быть готов пойти на определённые уступки, чтобы привлечь интерес партнера. Обе компании сталкиваются с непростыми экономическими условиями.

АвтоВАЗ сейчас испытывает серьезные финансовые затруднения: склады переполнены автомобилями Веста, которые плохо распродаются с начала года. На момент запуска льготного кредитования спрос был, но сейчас он резко упал. Кроме того, производитель не имеет возможности пополнить свои запасы, так как его оборотные средства заблокированы в котировках товара, а заемные средства доступны лишь под крайне высокие проценты.

В текущем году нет какой-либо прорывной модели, способной обеспечить массивные продажи и прибыль. Тем не менее, АвтоВАЗ не сидит сложа руки, планируя запустить производство коммерческих фургонов и минивэнов под брендом SKM. В теории, спрос на такие автомобили, возможно, будет на уровне или даже превысит Ларгус, но эти модели не соответствуют основной стратегии завода, и поэтому это выглядит как временная мера, аналогично выпуску Нивы Спорт и Ларгуса.

Ситуация у Changan также нелегка. Компания предлагает ряд довольно конкурентоспособных моделей, таких как лифтбек Changan Uni-V и кроссовер CS75 Plus, а также готовит к выходу новый CS75 Pro. Эти автомобили обладают хорошим качеством и высоким уровнем доверия со стороны российских автолюбителей, однако ожидается рост цен на импортируемые машины в связи с изменениями ставок утилизационного сбора, который с 1 мая может вырасти на 15-20%.

Планируемая локальная сборка в Беларуси не сможет эффективно решить проблемы с российским рынком, так как пока не удается найти подходящее предприятие и производственные мощности для организации такой сборки. В своё время существовали договоренности с ГАЗом о сборке новой «Волги», которая представляла собой седан D-класса и два кроссовера С-класса и D-класса, но эти планы столкнулись с препятствиями, и процесс зашел в тупик.

Несколько сообщений подтверждали, что Changan вел переговоры о возможности сборки нескольких моделей на базе завода «Автотор» в Калининграде, однако о реальных шагах в этом направлении пока нет никаких известий. Примечательно, что сам «Автотор» также проявил интерес к производству автомобилей марки BMW, что затрудняет ситуацию.

Так что, потенциальное сотрудничество АвтоВАЗа и Changan имеет все шансы превратиться в долговременное партнерство. Однако Changan, скорее всего, будет настаивать на создании обособленных мощностей и полном контроле над процессом сборки машин, что потребует от АвтоВАЗа выделения части своих мощностей и, возможно, вывода некоторых моделей из текущего производства.

Вероятнее всего, это будут современные производственные линии. У Волжского автозавода имеется потенциал для разработки качественного современного лифтбека класса C. Модель Changan UNI-V может стать российской альтернативой Шкоде Октавии с размерами 4,68 м в длину и 1,83 м в ширину, а ее 1,5-литровый двигатель мощностью 181 л.с. в сочетании с качественной роботизированной коробкой на 7 ступеней делает её привлекательной для отечественных водителей.