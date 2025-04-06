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gotreksson
В России могут построить новую автодорогу до Охотского моря протяжённостью 1261 км
Власти Якутии вновь обсуждают строительство стратегической автодороги Якутск – Аян, которая соединит республику с побережьем Охотского моря. Проект, обсуждаемый с 2010-х годов, может стать ключевым для развития Дальнего Востока.

На Дальнем Востоке России может быть реализован проект нового транспортного коридора, который имеет огромное значение не только для международных грузоперевозок, но и для развития отдалённых территорий, доступ к которым до сих пор сильно ограничен. Речь идет о строительстве автодороги Якутск – Аян, обсуждение которой вновь поднялось в марте 2025 года в ходе круглого стола, проведенного в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

В ходе мероприятия была с акцентом обозначена одна из наиболее острых проблем крупнейшего региона страны — недостаточная транспортная доступность. Вице-спикер парламента Якутии Афанасий Владимиров отметил необходимость создания единой арктической транспортной системы, которая объединит авиаперевозки, автомобильные маршруты и железнодорожное сообщение.Он также напомнил о недавней экспедиции, осуществлённой по маршруту Якутск – Белькачи – Нелькан, где автомобили преодолели более тысячи километров, включая сложные зимние трассы. Чиновник подчеркнул, что успешное строительство дороги на этом направлении может обеспечить Якутии выход к Охотскому морю в районе Аяна, где планируется создать современный порт. Это соединение обеспечит связь автотрассы с железнодорожной станцией Нижний Бестях, что значительно упростит транспортные потоки.

Несмотря на то что реализация этого проекта потребует значительных финансовых вложений, его социально-экономический эффект будет весьма значительным. Якутия получит доступ к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, что поможет ускорить освоение месторождений природных ресурсов и откроет новые возможности для развития лесоперерабатывающей отрасли. Этот проект имеет важное значение не только для республики, но и для России в целом.

Идея строительства данного автодорожного маршрута обсуждается уже не первый год. В 2010-х годах рассматривалась возможность создания дороги протяжённостью 1261 км, соединяющей Якутск с Аяном через Амгу, Усть-Маю, Эльдикан, Югоренок и Нелькан. Вопрос обсуждали с московскими властями, где рассматривалась передача региональной трассы «Амга» в федеральную собственность с её продлением до побережья Тихого океана. Однако диалог остался на уровне обсуждений, без дальнейших шагов в реализации.

В 2016 году власти Якутии и Хабаровского края подписали предварительное соглашение, которое предусматривало строительство дороги Якутск – Нелькан – Аян. Тем не менее, тогда было подчеркнуто, что без поддержки федерального центра проект осуществить невозможно, и стороны согласились продвигать его на уровне федеральных властей для получения необходимого финансирования. Изначально предполагалось завершить этот масштабный проект до 2020 года, однако до сих пор реализация остается в подвешенном состоянии.

Длина автотрассы Р-502 «Амга» Якутск – Амга – Усть-Мая – Югоренок, реконструкция которой активно продолжается последние пять лет, составляет около 700 километров. Ожидается, что до 2029 года участок от Нижнего Бестяха до Амги будет полностью заасфальтирован. Но в дальнейшем дорога до Охотского моря может пролегать через Болугур — расстояние от Якутска до него по действующей трассе составляет около 240 км. Далее от Болугура можно двигаться только по зимнику, что делает этот вариант будущей автодороги оптимальным на 200-250 км по сравнению с маршрутом через Югоренок.Маршрут для грузоперевозок на оленьем транспорте от Якутска до Охотского моря (Аян) был проложен еще в середине XIX века и известен как Амгино-Аянский тракт, проходивший через Усть-Маю и Нелькан. В первой половине XX века этот путь стал забыт. Тем не менее, наряду с Якутско-Охотским трактом, он сыграл важную роль в освоении Дальнего Востока. Возможно, автодорога Якутск – Аян в будущем также войдет в историю как проект, оказавший значительное влияние на развитие региона.

#новости #арктика #строительство дорог #дальний восток #якутия #хабаровский край #охотское море #аян #освоение земель #автодорог
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