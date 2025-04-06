Армения и Иран готовятся к строительству нового автодорожного моста через реку Аракс на границе. Проект, анонсированный еще в 2023 году, сейчас вступает в стадию реализации: подготовительные работы начнутся в ближайшее время.

На границе Армении и Ирана вскоре будет открыт новый автодорожный мост, о планах которого стало известно еще в 2023 году. Мехди Собхани, Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Армении, объявил, что проект уже готов к реализации. В конце марта министры иностранных дел обеих стран – иранец Аббас Аракчи и армянин Арарат Мирзоян – подтвердили, что подготовительные работы начнутся в ближайшее время после их совместных обсуждений.

Еще в мае 1992 года в условиях нарастающего торгового взаимодействия между государствами был сооружен понтонный мост в районе армянского Агарака через реку Аракс. А уже в январе 1996 года была открыта капитальная переправа, что значительно увеличило объем перевозок по этому маршруту. Открытие моста также принесло прибыль обеим странам за счет транзита товаров. Тем не менее со временем старая инфраструктура утратила способность справляться с растущими транспортными потоками: в 2024 году по мосту проехало около 150 тысяч грузовиков. Это стало одной из причин, по которой Тегеран и Ереван приняли решение о строительстве нового моста, который стал необходимостью, утверждают инициаторы этого проекта. Параллельно иранские компании ведут строительство новой дороги на участке Агарак – Каджаран, длина которой составляет 32 километра, что сократит время в пути с 80 до 20 минут. В дальнейшем планируется также создание более прямой трассы от Каджарана до Сисиана.

Владлен Золотарев, генеральный директор группы компаний ABIPA, работающей в области международной логистики и внешнеэкономической деятельности, отметил в своем комментарии, что реализация этих проектов представляет стратегическую значимость для Армении. Она способна укрепить южный логистический коридор, особенно учитывая, что границы с Турцией и Азербайджаном остаются проблемными, и увеличить товарооборот с Ираном. К примеру, в настоящее время объем торговли между двумя странами составляет 785 миллионов, но после открытия моста и новой дороги ожидается рост до миллиарда, а в будущем — до трех миллиардов.

Иран, по мнению экспертов, благодаря строительству новых дорожных объектов укрепит свое влияние в Закавказье. В условиях активного развития Зангезурского коридора, который продвигают Азербайджан и Турция, важность указанных инициатив, направленных на увеличение пропускной способности трансграничного перехода (новый мост возведут рядом с существующим), для Тегерана возрастает многократно.

Что касается России, то Владлен Золотарев считает, что армяно-иранские проекты создают дополнительные возможности для диверсификации южных логистических маршрутов, что в условиях санкционного давления имеет весьма важное значение. Кроме того, можно говорить о формировании новой геополитической конфигурации в регионе, где интересы Москвы и Тегерана во многом пересекаются, включая вопросы противодействия чрезмерному внешнему влиянию, особенно со стороны ЕС и Турции, на Южном Кавказе.

Это направление пока не является основным для российско-иранской торговли. Основные грузопотоки традиционно движутся через Каспий и Азербайджан в рамках мультимодального транспортного коридора «Север-Юг», который продолжает активно развиваться. В то же время значение армянского транзитного маршрута постепенно увеличивается, особенно в контексте статуса Ирана как наблюдателя в ЕАЭС, который открывает новые возможности для торговли с другими странами евразийского экономического пространства.