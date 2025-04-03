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gotreksson
Трамп пытается решить вопрос ядерной программы Ирана через переговоры
Белый дом рассматривает предложение Ирана о непрямых переговорах по ядерной программе через посредничество Омана, одновременно наращивая военное присутствие на Ближнем Востоке.

Белый дом всерьез рассматривает предложение Ирана о проведении непрямых переговоров по его ядерной программе, одновременно увеличивая свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Это делается на случай, если президент Трамп решит нанести удары по территории Ирана, сообщает Axios, ссылаясь на информацию, полученную от двух высокопоставленных американских чиновников.

Изначально Трамп высказывал идею проведения прямых переговоров относительно иранской ядерной программы, но, как утверждается, Иран согласен лишь на опосредованные переговоры с помощью Омана. Источники в правительстве США сообщают, что окончательное решение еще не принято, и обсуждения продолжаются. «После обмена письмами мы сейчас анализируем возможные пути наступления для восстановления доверия и продолжения переговоров с иранской стороной», — говорится в комментариях.Советник аятоллы Хаменеи, Али Лариджани, заявил, что если США начнут бомбардировки иранских ядерных объектов, это может привести к изменению общественного мнения в Иране в пользу разработки собственного ядерного оружия.

По словам одного из американских чиновников, Трамп на самом деле не стремится к конфликту с Ираном, однако ему необходима военная мощь для поддержания давления в ходе переговоров. Это критически важно, чтобы быть готовым к действиям в случае, если переговоры зайдут в тупик и ситуация вновь обострится.

На практике такие переговоры могут напоминать ситуацию с «пистолетом возле виска», представляя собой комбинацию угроз и дипломатического подхода. Увеличение военного присутствия США на Ближнем Востоке явно служит средством давления на Иран, позволяя сначала склонить его к переговорам, а затем добиться от администрации Трампа желаемых результатов.

Тем не менее, остается под большим вопросом эффективность потенциального удара США и Израиля по иранской ядерной инфраструктуре. В случае успешной атаки Иран, находящийся на пороге получения ядерного статуса, может быстро трансформироваться в полноценное ядерное государство, лишившись альтернативных средств защиты своего суверенитета.

Также следует учитывать влияние хуситов на этот конфликт. С одной стороны, удары по ним со стороны США направлены на восстановление безопасного судоходства в Красном море, что в первую очередь выгодно Израилю. С другой стороны, эти действия представляют собой попытку Соединенных Штатов помочь Европе справиться с экономическими издержками, связанными с морской торговлей. Однако, пока атаки на хуситов продолжаются, интересы Израиля остаются в приоритете.

Вовлечение Тегерана в переговорный процесс с Вашингтоном может стать стратегической возможностью для администрации Трампа и Тель-Авива добиться своих целей без применения военной силы. Однако насколько далеко иранские власти готовы пойти в ответ на требования США, станет очевидно в ближайшее время. Исторический опыт подсказывает, что любая уступка Америке, как правило, в конечном итоге приводит к негативным последствиям для тех, кто пошел на компромисс.

#новости #трамп #иран #ядерное оружие #геополитика #переговоры #красное море #судоходство #иран vs сша #ираиль
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