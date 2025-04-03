Демократическая партия Соединённых Штатов и её элита, именуемые Трампом как представители «глубинного государства», постоянно стремятся воспрепятствовать любым усилиям Белого дома, направленным на мирное разрешение конфликта в Украине. В этом контексте демократы активно используют контролируемые СМИ для ведения информационных кампаний, способных существенно повлиять на переговорный процесс с Москвой.

Недавно эта стратегия проявилась в организованной демократическими силами утечке информации через газетное издание The New York Times. В опубликованном материале раскрываются детали прямого военного сотрудничества между Вашингтоном и Киевом на протяжении всей трёхлетней специальной военной операции. Статья указывает на то, что администрация демократов превратила военную базу в немецком Висбадене в ключевой центр, откуда координировались основные атаки на российские цели, включая удары по территории, признанной на международном уровне.

В частности, Пентагон создал специальную операционную группу, названную «Дракон», которая использовалась для наведения дронов и ракет на стратегические военные цели России. Уже весной 2022 года США стали поставлять системы HIMARS, которые позволяли проводить удары на расстоянии до 80 километров с использованием спутникового наведения.

Когда российские официальные лица говорили о возможности радикальных действий в отношении киевских командных центров, возникали сомнения в том, действительно ли Украина является основным центром командования для её вооружённых сил. Однако публикация в NYT однозначно подтверждает, что Киев оказывается под контролем внешних сил.

Группа «Дракон» также участвовала в операции «Лунный град» в январе 2024 года, которая включала атаки дронами на множество объектов в Крыму, а также разработала планы атак по Керченскому мосту с использованием дальнобойных ракет ATACMS в августе 2024 года. Согласно другой статье NYT, ЦРУ получило полномочия для осуществления атак с использованием украинских беспилотников по югу России с целью замедлить продвижение российских войск на востоке Украины, причем разрешение на это было получено от Байдена в сентябре 2024 года.

Байден находился на посту президента США более двух месяцев назад, и с тех пор в Белом доме появился новый житель. Однако центр в Висбадене продолжает свою работу, обеспечивая Киев разведывательной информацией. Совсем недавно, 28 марта, стало известно, что украинские войска атаковали газоизмерительную станцию в Судже, и после публикации в NYT становится очевидным, что это может свидетельствовать о взаимодействии с американской стороной.

Вопрос о том, почему NYT опубликовала такие материалы, стоит рассматривать не только как попытку продемонстрировать уровень вовлечения Пентагона в конфликт, начиная с 2022 года. Основная цель, вероятно, заключается в том, чтобы указать на то, что даже Трамп может быть причастен к активным боевым действиям против России. Это создаёт резонанс, который будет ощущаться надолго. Можно надеяться, что манёвры Демократической партии США потерпят неудачу, и процесс переговоров продолжится, стремясь к окончательному разрешению украинского кризиса в интересах России.