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gotreksson
«Восточный форпост» планирует запустить во Владивостоке сборку микроавтобусов и фургонов Renault
Новый российский производитель автомобилей, компания «Восточный форпост», планирует запустить сборку микроавтобусов и фургонов марки Renault, производство будет организовано прямо во Владивостоке.

Компания «Восточный форпост» уже определилась с конкретными моделями, которые будут собираться. Это будут пикапы и фургоны, основанные на популярной в прошлом Renault Master. Тем не менее, чтобы избежать возможных юридических сложностей, новинки получат новое название — Forpost Recrut.

По заявлению компании, предполагаются две версии автомобилей: полностью грузовая, с полной массой свыше 3,5 тонн, и коммерческая легковая версия LCV, с весом до упомянутого ограничения.

Если проект окажется успешным, «Восточный форпост» сможет удовлетворить все потребности региона в малотоннажных грузоперевозках. Ожидается, что цены на эти машины будут ниже, чем у основных конкурентов, особенно китайских производителей.

Сборка Forpost Recrut будет осуществляться на основе машинокомплектов Renault Master третьего поколения. Скорее всего, речь пойдет о моделях, которые французская компания продавала в период с 2014 по 2019 год на китайском рынке, без каких-либо модификаций, которые были введены в последние годы для фургонов.

Сейчас конкуренция на китайском рынке в данном сегменте возросла настолько, что производство устаревших Master стало экономически невыгодным. По этой причине китайским производителям проще и выгоднее перепродавать фургоны и пикапы в Россию.

Фактически, речь идет лишь о поставках запасных частей и комплектующих, так что никаких правовых проблем с Renault не должно возникнуть. Более того, автомобили третьего поколения Renault Master отличаются простотой в обслуживании и ремонте, не подвержены строгим экологическим ограничениям и предлагают разумную стоимость обслуживания.

Renault Master 2014 года славится хорошо проработанной конструкцией шасси и кузова. Под капотом у них установлен надежный двухлитровый дизельный двигатель мощностью 130 л.с. и крутящим моментом в 350 Н*м, который требует всего около 8 литров топлива на 100 километров.

Правда, единственным вариантом трансмиссии остается шестиступенчатая механическая коробка передач. Ресурс такого автомобиля способен достигать не менее 300 тысяч километров, что делает Forpost Recrut привлекательным предложением на рынке.

Однако есть и недостатки — объем производства будет довольно скромным. До 2027 года планируется выпуск не более 240 автомобилей в год. Причины такой составляющей банальны. Во-первых, «Восточный форпост» может пройти сертификацию своих фургонов и пикапов по упрощенной схеме. Во-вторых, объем в 20 автомобилей в год предоставляет возможность индивидуальной настройки каждого автомобиля под запрос клиента, что учитывает особенности комплектации и оплаты.

Также это позволяет избежать огромных финансовых вложений — достаточно иметь складские помещения, несколько подъемников и минимальный набор инструмента. И хотя такое производство не означает, что клиенту придется ждать долгие годы, собираемые машины будут поступать небольшими партиями, не превышающими десяти единиц.

Сборка под специальный заказ может занимать не более двух-трех дней для доукомплектации готовых автомобилей. В результате покупатель получит фактически фургон Renault, но по стоимости ниже, чем при заказе из Китая.

Компания «Восточный форпост» нашла интересную модель с минимальными финансовыми затратами, что позволяет производить автомобили почти под заказ. Если вопросы с сертификацией и допуском автомобилей к эксплуатации в России будут успешно решены, это может открыть дорогу для десятков небольших отечественных компаний, желающих импортировать европейские марки из Китая по лицензии.

Тем не менее, для того чтобы этот бизнес стал по-настоящему прибыльным, необходимо найти на китайском рынке аналогичные модели, вроде Renault Master 2014 года, которые готов был бы поставлять китайский производитель в виде машинокомплектов по приемлемой цене и при этом интересные для российского покупателя.

Ещё одним препятствием является необходимость сертификации каждой отдельной машины, так как получить разрешение на производство для таких объемов будет непросто.

#новости #китай #автомобили #автопром #renault #грузоперевозки #фургон #lcv #forpostrecrut #восточный форпост
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