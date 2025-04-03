Новый маршрут, длиной на 700 метров больше старого, позволит увеличить пропускную способность до 58 пар поездов в сутки.

На днях было запущено движение по второму пути на перегоне Аксака – Кенай, который относится к линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань. В этом районе, среди склонов хребта Сихотэ-Алиня, в условиях сложного рельефа и климата, специалисты из «Бамстроймеханизации» (входят в Нацпроектстрой) проложили около 12 километров нового пути. Они возвели четыре моста, включая два через реку Гур длиной 132 и 142 метра, а также реконструировали три старые и построили три новые водопропускные трубы. Кроме того, они установили 180 опор для воздушных линий и проложили 240 километров кабелей. В целях защиты от сильных паводков и разлива горных рек были обустроены дамбы, противоразмывные террасы и лотки для отвода воды. В общей сложности в ходе этих работ было переработано около 1,8 миллиона кубических метров грунта. Высота насыпи на отдельных участках достигала 6 метров. Чтобы предотвратить обрушение камней со склонов, специалисты провели выемку длиной 160 метров, что по высоте аналогично зданию ЖК «WellHouse на Ленинском» в Москве, и создали в этом месте специальные ярусы. При этом движение поездов по действующему пути не останавливалось, поэтому от взрывных работ пришлось отказаться, применяя гидромолоты для разрушения породы.

Стоит отметить, что второй путь не пересекает существующий маршрут строго параллельно. Его длина на 700 метров превышает длину старого участка, что позволило сократить кривизну новой инфраструктуры. Реализация данного и других подобных проектов на этом направлении поспособствует увеличению пропускной способности линии с 33 до 58 пар поездов в сутки. Также в 2026 году запланировано завершение электрификации участка Комсомольск-Сортировочный – Ванино (487 км). В рамках третьего этапа модернизации Восточного полигона запланировано строительство нового Кузнецовского тоннеля; двухпутный подход к которому должен появиться уже летом 2025 года, а также второго моста в районе Комсомольска-на-Амуре. Ввод в эксплуатацию этих объектов к началу следующего десятилетия позволит значительно увеличить грузопоток в сторону морских портов до 100 миллионов тонн.