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gotreksson
В 2032 году в России завершат строительство Крапивинской ГЭС — крупнейшего советского недостроя
Проект включен в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, с планом завершения строительства к 2032 году. Работы должны начаться не позднее 2027 года, а общие затраты на проект оцениваются в 34,5–45 миллиардов рублей.

Работы над этим грандиозным проектом стартовали в 1970-х годах. К концу 1980-х были достигнуты впечатляющие результаты – объект был готов более чем на 50%. Однако в результате прекращения финансирования и активного сопротивления со стороны экологов, которые в конце 1980-х открыто выступали против ряда советских инициатив, строительство пришлось остановить.

Формально проект был закрыт в 1993 году, хотя к этому моменту работа на площадке не проводилась уже несколько лет. В итоге объекты недостроенной Крапивинской ГЭС, на которые было затрачено почти 265 миллиардов рублей, остались заброшенными.

Вопрос о судьбе этой незавершенной стройконструкции не раз поднимался после распада Советского Союза. Однако единого мнения по этому поводу так и не сложилось: одни выступали за демонтаж, другие – за завершение строительства ГЭС. Тем не менее, выглядит так, что сейчас дискуссия о реализации проекта подходит к своему завершению, и шансы на то, что его возобновят в ближайшие годы, достаточно высоки.

В последние годы в прессе не раз упоминали об этой гидроэлектростанции на реке Томь, и вот примерно три года назад власти Кузбасса подтвердили свои намерения завершить долгожданный проект, указывая на его важность для региона. Ожидается, что запуск ГЭС мощностью 345 МВт (три агрегата) обеспечит защиту близлежащих территорий от наводнений и создаст стратегический запас пресной воды. Кроме того, это откроет пути для возобновления судоходства по среднему течению Томи и предоставит новый надежный источник экологически чистой электроэнергии.

В целом, этот проект имеет значительное социально-экономическое значение для Кемеровской области. По предварительным оценкам, ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней могут составить 3,8 миллиарда рублей. В процессе строительства будет создано более 3 тысяч рабочих мест, включая смежные отрасли, а также запланирована новая сопутствующая инфраструктура, включая туристско-рекреационную зону.

Однако, как и 40 лет назад, противников этого проекта немало. Они утверждают, что появление Крапивинского гидроузла негативно скажется на экологии. В частности, высказываются опасения, что река будет загрязнена из-за разложения органических остатков, которые окажутся под водой, ведь площадь водохранилища составит 612 квадратных километров. Кроме того, под угрозу затопления окажутся природные заповедники, такие как «Бунгарапско-Ажендаровский» и «Салтымаковский», а также несколько небольших сел. Тем не менее, власти планируют расширить заповедники и переселить жителей, компенсировав их потери.

Поддержку проекту оказывают как федеральные власти, так и ПАО «РусГидро». Кемеровская область уже подписала соглашение о сотрудничестве с последним в 2020 году, ставя в приоритет завершение ГЭС. В 2023 году президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству совместно с властями Кузбасса рассмотреть вопрос о завершении строительства Крапивинского гидроузла.

В начале текущего года проект включен в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Согласно этой схеме, первый из трёх гидроагрегатов планируют запустить в 2031 году, а год спустя ГЭС должна выйти на полную мощность с годовой выработкой 1,90 миллиарда киловатт-часов. В конце марта 2025 года областная администрация подтвердила, что завершение строительства гидроэлектростанции намечено на 2032 год.

Ранее сообщалось, что реализация проекта займет пять лет, поэтому работы должны начаться не позднее 2027 года. Два года назад компания «Ленгидропроект» оценивала затраты на проект в 34,5 миллиарда рублей, хотя в 2020 году сумма планировалась на уровне 45 миллиардов рублей. Если Крапивинскую ГЭС удастся достроить в установленные сроки, она, безусловно, войдет в историю отечественного гидростроительства — временной отрезок от начала работ в 1976 году до завершения в 2032 году составит целых 56 лет.

#история #ссср #реконструкция #кузбасс #кемеровская область #русгидро #строительство гэс #заказник «бунгарапско-ажендаровский #крапивинская гэс #салтымаковский заказник
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