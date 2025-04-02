Ульяновский автозавод продолжает обновление моторов для своих внедорожников, предлагая новый двухлитровый дизельный двигатель мощностью 130 л.с. Завод также работает над усовершенствованием бензинового двигателя ЗМЗ-409 для моделей «Патриот», «Пикап», «Профи» и «Буханка».

Ульяновский автозавод активно занимается обновлением моторов для своего модельного ряда внедорожников. С выходом на рынок нового двухлитрового дизельного мотора мощностью 130 л.с., казалось бы, все вопросы о силовой установке решены. Однако руководство завода решило продолжить работу с ЗМЗ и, в связи с этим, на такие модели, как «Патриот», «Пикап», «Профи» и «Буханка», будет установлена обновленная версия бензинового двигателя.

Судя по всему, Ульяновский завод не планирует делать единую ставку на дизельные моторы, поскольку в определённых условиях, например, в условиях сурового Крайнего Севера, использование дизелей на «Пикапах» и «Патриотах» может вызывать ряд сложностей из-за крайне низких температур. Поэтому было решено продолжить развитие бензиновых двигателей и модифицировать ЗМЗ-409.

Работы по доработке 409-го мотора нацелены на устранение простых, но критически важных проблем. В первую очередь, необходимо было решить вопрос с утечками моторного масла на соединениях. Для достижения этой цели специалисты провели исследование технологии сборки, чтобы понять, откуда возникают эти утечки. Выяснили, что значительную роль в этой проблеме играют недостатки конструкции отдельных узлов и устаревшее оборудование, на котором изготавливаются и собираются головки, клапанные крышки и поддоны двигателей.

Двигатель ЗМЗ-409 был создан на базе более ранней модели ЗМЗ-406, однако не как единая конструкция, а как множество последовательных модификаций. В итоге от исходного 406-го мотора в 409-м остался лишь блок двигателя и частично головка.

Эти элементы необходимо было интегрировать в единое целое, а также внести изменения во все основные модификации ЗМЗ-409, количество которых на сегодняшний день составляет шесть.

Первая модификация касалась конструкции клапанной крышки. В ходе анализа было установлено, что прочность алюминиевой детали оказалась недостаточной для эффективного удержания масляных паров. При повышенной температуре давление в сапуне превышало пределы, и масло часто выдавливалось из-под крышки. Пытались воспользоваться более дорогими герметиками и прокладками, однако это дало лишь незначительный эффект.

Необходимо было изменить саму конструкцию клапанной крышки, сделав её более прочной, при этом сохранённой из алюминиевого сплава для оптимизации теплоотведения. Доработали схему крепления, увеличив количество крепежных элементов, что позволило более равномерно распределить нагрузки от болтов по поверхности крышки.

В результате удалось полностью устранить утечки масла из областей вокруг свечных колодцев, что стало основной причиной нестабильности работы свечей зажигания. Также произошло значительное снижение числа случаев, когда резьба свечи пригорала в резьбовой втулке.

Следующим этапом была необходимость улучшить функциональность клапанов. Хотя конструкция привода толкателя, штока и тарелки в целом устраивала, даже при самой тщательной притирке герметичность закрытия клапана сохранялась лишь на короткий срок. Масло периодически просачивалось через направляющую втулку, что, в свою очередь, приводило к образованию нагара на фасках и тарелках клапанов. В результате этого падала компрессия, и мощность мотора снижалась.

В данном случае потребовалось полное обновление оборудования, на котором выполнялась запрессовка стальных направляющих втулок в алюминиевую головку двигателя. Точность этого процесса увеличилась в несколько раз. Теперь аккуратная притирка обеспечивает надежное прилегание тарелки к седлу и способность клапана функционировать без неисправностей на протяжении 50-70 тыс. км. Также была изменена форма маслосъемного кольца, что дополнительно снизило утечки масла в камеру сгорания.

В итоге две относительно простые доработки позволили существенно сократить количество пропусков зажигания, повысить компрессию на низких оборотах и одновременно улучшить крутящий момент.

Несмотря на все эти успешные изменения, оптимальным решением все же будет переход на высокооборотный турбированный двигатель в сочетании с новой шестиступенчатой механикой. Ульяновский завод имеет в своих планах реализацию этих изменений, и, как заверяет, шестиступенчатая коробка передач уже находится в стадии доработки и в будущем будет установлена на модели «Профи» и «Патриот».