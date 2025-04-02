Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Ульяновский автозавод начал активно заниматься обновлением моторов
Ульяновский автозавод продолжает обновление моторов для своих внедорожников, предлагая новый двухлитровый дизельный двигатель мощностью 130 л.с. Завод также работает над усовершенствованием бензинового двигателя ЗМЗ-409 для моделей «Патриот», «Пикап», «Профи» и «Буханка».

Ульяновский автозавод активно занимается обновлением моторов для своего модельного ряда внедорожников. С выходом на рынок нового двухлитрового дизельного мотора мощностью 130 л.с., казалось бы, все вопросы о силовой установке решены. Однако руководство завода решило продолжить работу с ЗМЗ и, в связи с этим, на такие модели, как «Патриот», «Пикап», «Профи» и «Буханка», будет установлена обновленная версия бензинового двигателя.

Судя по всему, Ульяновский завод не планирует делать единую ставку на дизельные моторы, поскольку в определённых условиях, например, в условиях сурового Крайнего Севера, использование дизелей на «Пикапах» и «Патриотах» может вызывать ряд сложностей из-за крайне низких температур. Поэтому было решено продолжить развитие бензиновых двигателей и модифицировать ЗМЗ-409.

Работы по доработке 409-го мотора нацелены на устранение простых, но критически важных проблем. В первую очередь, необходимо было решить вопрос с утечками моторного масла на соединениях. Для достижения этой цели специалисты провели исследование технологии сборки, чтобы понять, откуда возникают эти утечки. Выяснили, что значительную роль в этой проблеме играют недостатки конструкции отдельных узлов и устаревшее оборудование, на котором изготавливаются и собираются головки, клапанные крышки и поддоны двигателей.

Двигатель ЗМЗ-409 был создан на базе более ранней модели ЗМЗ-406, однако не как единая конструкция, а как множество последовательных модификаций. В итоге от исходного 406-го мотора в 409-м остался лишь блок двигателя и частично головка.

Эти элементы необходимо было интегрировать в единое целое, а также внести изменения во все основные модификации ЗМЗ-409, количество которых на сегодняшний день составляет шесть.

Первая модификация касалась конструкции клапанной крышки. В ходе анализа было установлено, что прочность алюминиевой детали оказалась недостаточной для эффективного удержания масляных паров. При повышенной температуре давление в сапуне превышало пределы, и масло часто выдавливалось из-под крышки. Пытались воспользоваться более дорогими герметиками и прокладками, однако это дало лишь незначительный эффект.

Необходимо было изменить саму конструкцию клапанной крышки, сделав её более прочной, при этом сохранённой из алюминиевого сплава для оптимизации теплоотведения. Доработали схему крепления, увеличив количество крепежных элементов, что позволило более равномерно распределить нагрузки от болтов по поверхности крышки.

В результате удалось полностью устранить утечки масла из областей вокруг свечных колодцев, что стало основной причиной нестабильности работы свечей зажигания. Также произошло значительное снижение числа случаев, когда резьба свечи пригорала в резьбовой втулке.

Следующим этапом была необходимость улучшить функциональность клапанов. Хотя конструкция привода толкателя, штока и тарелки в целом устраивала, даже при самой тщательной притирке герметичность закрытия клапана сохранялась лишь на короткий срок. Масло периодически просачивалось через направляющую втулку, что, в свою очередь, приводило к образованию нагара на фасках и тарелках клапанов. В результате этого падала компрессия, и мощность мотора снижалась.

В данном случае потребовалось полное обновление оборудования, на котором выполнялась запрессовка стальных направляющих втулок в алюминиевую головку двигателя. Точность этого процесса увеличилась в несколько раз. Теперь аккуратная притирка обеспечивает надежное прилегание тарелки к седлу и способность клапана функционировать без неисправностей на протяжении 50-70 тыс. км. Также была изменена форма маслосъемного кольца, что дополнительно снизило утечки масла в камеру сгорания.

В итоге две относительно простые доработки позволили существенно сократить количество пропусков зажигания, повысить компрессию на низких оборотах и одновременно улучшить крутящий момент.

Несмотря на все эти успешные изменения, оптимальным решением все же будет переход на высокооборотный турбированный двигатель в сочетании с новой шестиступенчатой механикой. Ульяновский завод имеет в своих планах реализацию этих изменений, и, как заверяет, шестиступенчатая коробка передач уже находится в стадии доработки и в будущем будет установлена на модели «Профи» и «Патриот».

#новости #производство #сборка #модернизация #инженерия #уаз патриот #крайний север #змз-409 #змз-406 #ульяновский завод
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймер нашел альтернативную концовку в Skyrim спустя 17 прохождений
7
Игроделы советуют владельцам GeForce RTX 30 и 40 отказаться от установки последних драйверов NVIDIA
26
Samsung предупредила покупателей об обилии на маркетплейсах подделок под брендом Galaxy
4
На сегодняшний день известно минимум о 107 вышедших из строя процессорах Ryzen 7 9800X3D
12
В России создан литограф, способный укрепить полупроводниковый суверенитет страны
6
На сегодняшний день зарегистрировано более 100 случаев выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
13
OnePlus 13T получил улучшенную систему охлаждения
2
Samsung не сдержала обещание по бета-обновлению One UI 7 для Galaxy A55
2
Ulefone запускает продажи бронированного смартфона Armor 30 Pro с батареей на 12800 мАч за 450$
+
Игровые студии рекомендуют пользователям RTX 4000 и RTX 3000 не устанавливать драйвер 572.XX
+
«Белоснежка» от Disney получила худшую оценку на IMDb и провалилась в домашнем прокате
+
Coolify представила первый в мире вентилятор для ПК с эффектом голограммы
1
Microsoft планирует в апреле выпустить крупное обновление для Windows 11 с новыми функциями
+
Death Stranding преодолела отметку в 20 млн игроков
+
Электромобиль Hyundai Ioniq 5 смог на родной тяговой батарее проехать более 500 000 км
+
Процессоры Ryzen 7 9800X3D продолжают гореть на материнских платах ASRock
13
Хидео Кодзима сообщил, что аудитория Death Stranding достигла отметки в 20 миллионов человек
+
Чипы Apple M5 вскоре появятся в iPad Pro и MacBook, однако значительное обновление будет в 2026 году
+
В сравнении с DDR5-6400 оперативная память DDR5-9600 может обеспечивать 12%-й прирост FPS в играх
5
Президент Финляндии предложил Трампу установить 20 апреля как дату перемирия между Украиной и РФ
+

Популярные статьи

Почему нет смысла покупать мощные процессоры для игр, и как это знание позволяет геймерам экономить
40
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
105
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
60
7 лучших материнских плат для процессоров Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F в 2025 году
50
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti в бюджете до 200 тысяч рублей
17
5 причин не ждать новую видеокарту GeForce RTX 5060, а купить GeForce RTX 4060 весной 2025 года
45
"Капитан Америка: Новый мир", "В потерянных землях", "Бастион 36": краткий обзор новых фильмов
+
Итоги гоночного уик-энда 29-30 марта
+
Недостатки у PlayStation 5 - личный взгляд без розовых очков
13
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
12

Сейчас обсуждают

unhurtable
05:18
Можно ссылочку на источник с которого вы узнали что Asrock покупают больше или это испражнения шлаков вашего больного мозга?
На сегодняшний день зарегистрировано более 100 случаев выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
unhurtable
05:17
А можно статистику на которую вы опираетесь гордо говоря про всегда? P.S. Гордые вспуки в лужу в стиле "ни у меня ни у кумы ни у соседа" не статистика ни разу
На сегодняшний день зарегистрировано более 100 случаев выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
unhurtable
05:14
Угу, если ЕС захочет то отключит и андроид и ios и все будут сидеть на собственной ОС, правда еще не знают на какой, еще не знают где в Европе производят собственно смартфоны и многое другое, видать б...
Politico: У ЕС есть мощные козыри против США в виде торговли, банков и выдачи лицензий
Павел Sollo
05:13
Главное чтоб если и подделка по параметрам совпадала с оригиналом и по качеству была не хуже
Samsung предупредила покупателей об обилии на маркетплейсах подделок под брендом Galaxy
Дмитрий Стрюк
05:09
чел, тебе надо повзрослеть, норм мужики отвечают за свой базар) если тебе врут чисто ради понтов, то смело клейми таких 3.14)) ибо они просто ущербные куски мусора)) а тебе вообще должно быть фиолетов...
Недостатки у PlayStation 5 - личный взгляд без розовых очков
Alex Z
05:07
7700 vs 7800x3d разница в 2+ раза, а фпс выше только в ксгоу на минималках, пусть клоуны покупают 3d процы и играют в 720p с фср/длсс на минималках)))
Почему нет смысла покупать мощные процессоры для игр, и как это знание позволяет геймерам экономить
Dead Sale
05:05
1. Богатые то-же плачут. Страдания должны быть с дорогими слезами. 2. В большинстве случаев выхода из строя "железа", является желание разогнать, а не сдаунвольтить. 3. АМД не скрывает проблем, а син...
На сегодняшний день зарегистрировано более 100 случаев выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
Nacvark
05:04
я думаю фанаты БМВ там уж точно есть )))
Илон Маск продал соцсеть X своей же компании xAI за 33 миллиарда долларов
Артур Придонов
04:57
С твоим монитором (у меня эта же модель на 27 дюймов) нужно стремиться к 200 фпсам, а не к 100. То что ты с 4х генератором (интересно в каких это играх?) не можешь себе их обеспечить - это крайне удив...
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
Тимовфей Кириллов
04:09
Купил 4080super + 14900kf и кайфую, связка всё тащит, а юзать слабые процы чтобы получить комфортный фпс в современных требовательных играх - неактуально.
Почему нет смысла покупать мощные процессоры для игр, и как это знание позволяет геймерам экономить
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем