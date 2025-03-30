На фоне амбициозных планов Трампа по аннексии Гренландии, Владимир Путин провозгласил арктические регионы стратегической зоной интересов России.

На прошедшем VI Международном форуме "Арктика – территория диалога" был ясно озвучено: России необходимо укреплять свои позиции в Арктике. Президент страны подчеркнул, что, будучи крупнейшей арктической державой, Россия сосредоточится на развитии транспортной логистики, промышленности и социальной инфраструктуры, несмотря на нарастающую геополитическую конкуренцию. В условиях текущих вызовов и неопределенности важно не только удерживать, но и активно развивать арктические территории.

В ходе своего выступления Владимир Путин отметил, что прекращение сотрудничества с недружественными странами в Арктическом совете представляет собой неконструктивный подход. Вместо этого России предстоит набирать партнеров, таких как Китай, ОАЭ и Беларусь, для совместного освоения ресурсов и развития инфраструктуры Заполярья. Ключевым элементом будущего освоения арктических и приполярных районов станет Трансарктический транспортный коридор, который свяжет Санкт-Петербург и Владивосток через Мурманск. Этот стратегически значимый проект направлен на оптимизацию грузоперевозок вдоль Северного морского пути. Ожидается, что к 2030 году объем грузопотока по этому маршруту возрастет до 100 миллионов тонн, что в три раза превышает текущие показатели.

Для реализации столь амбициозных планов Россия намерена значительно расширить собственный ледокольный флот и ввести в эксплуатацию новые атомные ледоколы, такие как серия 22220 и мощный ледокол "Россия". Также будет проведена модернизация портов, а Мурманский узел увеличит свои мощности в три раза, что позволит эффективно справляться с возросшими объемами транспортировки.

Одновременно с этим активно развивается Арктический железнодорожный полигон, который будет интегрирован с уже существующими Байкало-Амурской и Транссибирской магистралями. Это откроет новые логистические маршруты и поможет разгрузить основные транспортные пути страны. Инвестиции в развитие Северного морского пути составят более 1,8 триллионов рублей.

Социальные аспекты также не остаются без внимания — вводится арктическая ипотека с низкой процентной ставкой, разрабатывается программа доступного арендного жилья с 2026 года, планируется реновация военных городков (с ежегодным бюджетом в 10 миллиардов рублей до 2030 года) и ликвидация ветхого жилья.

Арктика, заслуженно считаемая "природной кладовой планеты", хранит в своих недрах 13% мировых запасов нефти и 30% природного газа, причем значительная часть этих ресурсов находится на территории России. Более 80% углеводородов сосредоточено на шельфе, а российская Арктика обладает 95% запасов платиноидов, 77% апатитов, 76% редкоземельных металлов, 73% никеля и 55% кобальта. Регион также считается мировым лидером по стоку речных вод, что делает его важным источником чистой воды. Из восьми арктических стран (таких как Россия, США, Канада, Дания, Исландия, Швеция, Норвегия и Финляндия) именно Россия обладает наибольшей протяженностью границ в этом регионе.

На сегодняшний день все члены Арктического совета занимают негативную позицию по отношению к России, и главной движущей силой в этой ситуации являются Соединенные Штаты. После возможного присоединения Гренландии США могут занять вторую позицию по территории среди арктических держав. В этом контексте объявление Арктики зоной стратегических интересов России представляет собой своевременный и необходимый шаг. В условиях противостояния конкурентам Россия обладает значительными военными возможностями за Полярным кругом и в ближайшие годы эти преимущества должны только укрепиться. Учитывая богатство природных ресурсов и "жажду" соседей, недопустимо экономить на защите интересов страны.