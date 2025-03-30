Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Россия укрепляет позиции в Арктическом регионе
На фоне амбициозных планов Трампа по аннексии Гренландии, Владимир Путин провозгласил арктические регионы стратегической зоной интересов России.

На прошедшем VI Международном форуме "Арктика – территория диалога" был ясно озвучено: России необходимо укреплять свои позиции в Арктике. Президент страны подчеркнул, что, будучи крупнейшей арктической державой, Россия сосредоточится на развитии транспортной логистики, промышленности и социальной инфраструктуры, несмотря на нарастающую геополитическую конкуренцию. В условиях текущих вызовов и неопределенности важно не только удерживать, но и активно развивать арктические территории.

В ходе своего выступления Владимир Путин отметил, что прекращение сотрудничества с недружественными странами в Арктическом совете представляет собой неконструктивный подход. Вместо этого России предстоит набирать партнеров, таких как Китай, ОАЭ и Беларусь, для совместного освоения ресурсов и развития инфраструктуры Заполярья. Ключевым элементом будущего освоения арктических и приполярных районов станет Трансарктический транспортный коридор, который свяжет Санкт-Петербург и Владивосток через Мурманск. Этот стратегически значимый проект направлен на оптимизацию грузоперевозок вдоль Северного морского пути. Ожидается, что к 2030 году объем грузопотока по этому маршруту возрастет до 100 миллионов тонн, что в три раза превышает текущие показатели.

Для реализации столь амбициозных планов Россия намерена значительно расширить собственный ледокольный флот и ввести в эксплуатацию новые атомные ледоколы, такие как серия 22220 и мощный ледокол "Россия". Также будет проведена модернизация портов, а Мурманский узел увеличит свои мощности в три раза, что позволит эффективно справляться с возросшими объемами транспортировки.

Одновременно с этим активно развивается Арктический железнодорожный полигон, который будет интегрирован с уже существующими Байкало-Амурской и Транссибирской магистралями. Это откроет новые логистические маршруты и поможет разгрузить основные транспортные пути страны. Инвестиции в развитие Северного морского пути составят более 1,8 триллионов рублей. 

Социальные аспекты также не остаются без внимания — вводится арктическая ипотека с низкой процентной ставкой, разрабатывается программа доступного арендного жилья с 2026 года, планируется реновация военных городков (с ежегодным бюджетом в 10 миллиардов рублей до 2030 года) и ликвидация ветхого жилья.

Арктика, заслуженно считаемая "природной кладовой планеты", хранит в своих недрах 13% мировых запасов нефти и 30% природного газа, причем значительная часть этих ресурсов находится на территории России. Более 80% углеводородов сосредоточено на шельфе, а российская Арктика обладает 95% запасов платиноидов, 77% апатитов, 76% редкоземельных металлов, 73% никеля и 55% кобальта. Регион также считается мировым лидером по стоку речных вод, что делает его важным источником чистой воды. Из восьми арктических стран (таких как Россия, США, Канада, Дания, Исландия, Швеция, Норвегия и Финляндия) именно Россия обладает наибольшей протяженностью границ в этом регионе.

На сегодняшний день все члены Арктического совета занимают негативную позицию по отношению к России, и главной движущей силой в этой ситуации являются Соединенные Штаты. После возможного присоединения Гренландии США могут занять вторую позицию по территории среди арктических держав. В этом контексте объявление Арктики зоной стратегических интересов России представляет собой своевременный и необходимый шаг. В условиях противостояния конкурентам Россия обладает значительными военными возможностями за Полярным кругом и в ближайшие годы эти преимущества должны только укрепиться. Учитывая богатство природных ресурсов и "жажду" соседей, недопустимо экономить на защите интересов страны.

#россия #арктика #санкт-петербург #бам #транссиб #владивосток #смп #ледоколы #мурманск #арктический железнодорожный полигон
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские танки получат орудия увеличенного калибра
8
Автовладельцы получат три новые функции CarPlay с выходом iOS 18.4
+
ZTE Nubia Neo 3 вышел в продажу по цене менее 150 долларов
+
NVIDIA рекомендует производителям ноутбуков указывать мощность видеокарт GeForce RTX 50
2
Intel отказывается от выпуска высокопроизводительных видеокарт на базе Arc Battlemage BMG-G31
3
Серия Samsung Galaxy S21 получила крупное обновление системы безопасности Android
+
Гелсингер: американские заводы TSMC не сделают США технологическим лидером
1
США выдвинули Украине новое предложение по контролю над энергетическими и минеральными ресурсами
3
Intel выпускает новый микрокод для процессоров Core 13- и 14-го поколений
3
Печатная плата эталонной AMD Radeon RX 9070 XT почти не отличается от решения Sapphire Pulse
2
Sony Xperia 1 VII может получить Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ ОЗУ и 70-200 мм телеобъектив
+
Модифицированная RTX 4090 с 48 ГБ VRAM показала слабые результаты в играх и высокий уровень шума
+
В сети появились фото инженерного образца десктопного процессора Intel Meteor Lake на 14 ядер
3
Под нагрузкой процессоры AMD Zen 6 смогут разгоняться до более чем 6 ГГц
5
Опубликовано краткое описание основных характеристик стандартной версии Apple iPhone 17
+
В Microcenter завезли GeForce RTX 5090 ROG ASTRAL LC, но геймеры не покупают ее из-за высокой цены
+
Авторы шифровальщика VanHelsing разрешили использовать программу только для атак вне стран СНГ
+
Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 набрал 3,8 млн баллов в AnTuTu
1
Процессоры AMD Zen 6 для настольных ПК будут работать на частоте до 6,0 ГГц
1
Alternate продает возвращеные Geforce RTX 5090 с отсутствующими ROP по полной цене
1

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Март)
17
Почему сегодня самое время для покупки видеокарты AMD, и стоит ли ожидать снижения цен на NVIDIA
21
Почему Xbox series S стал самым неликвидным игровым устройством в 2025 году
8
Певцы и певицы в кино (субъективный обзор фильмов)
5
10 лучших видеорегистраторов 2025 по соотношению цена-качество
2
Какой ПК я выбрал в качестве первого компьютера для школьника - обзор Ninkear MBOX11
53
Как я победил перегрев ноутбука ASUS TUF Gaming F15
40
ТОП-9 советов — что делать, если не хватает места на SSD для установки игры
13
Про выпаривание термопасты, отвал аудио контроллера у MONSTER Tulpar T7 и очередные проблемы Linux
23
Беспилотные автомобили Waymo попадают в ДТП гораздо реже людей по статистике за 80 млн км
1

Сейчас обсуждают

Александр Сечков
07:56
Упомянуть Джастина, и не вспомнить про "Время" - кощунство. Уже упоминали фильм "Замена" с Марком Энтони. А приведены в целом трешевые примеры за редким исключением, и уж называть "Анаконда" лучшим в ...
Певцы и певицы в кино (субъективный обзор фильмов)
Александр Мухин
07:55
Белорусы скинут своего картофельного фюрера, и все это накроется медным тазом.
В Зеленограде завершилась разработка российского литографа для работы с 350-нм техпроцессом
Александр Мухин
07:54
Автор ничего не путает? Пишут, что лазер планируют использовать в 130-нм литографе.
В Зеленограде завершилась разработка российского литографа для работы с 350-нм техпроцессом
Александр Сечков
07:52
Отличный классический фильм.
Певцы и певицы в кино (субъективный обзор фильмов)
corsi
07:45
На 100% российско-белорусский. И причем тут Эльбрус?
В Зеленограде завершилась разработка российского литографа для работы с 350-нм техпроцессом
DANYNAFIG
07:13
На сколько процентов он Российский мне интересно, эльбрус православный дождусь я или нет :) ?
В Зеленограде завершилась разработка российского литографа для работы с 350-нм техпроцессом
coth
07:11
Для программирования непригоден. Мало какие библиотеки знает. Только базовый синтаксис языков, что абсолютно бесполезно.
DeepSeek представила обновленную версию языковой модели V3 с улучшенной производительностью
Vergo
06:45
Такое ужасное качество обработки пяток радиаторов характерно для каких-нибудь подвальных нонэйм-фирмочек, но никак не для мирового лидера, каким признается АСУС... Фейспалм.
Как я победил перегрев ноутбука ASUS TUF Gaming F15
Евгений Балановский
06:30
кг/ам... Я как сервисник с 30ти летним стажем честно говоря в ах...е. 😱😱😱 Его нельзя подпускать к технике сложнее угольного утюга, да и то наверное хату спалит... Статья чистая иллюстрациия как не ...
Про выпаривание термопасты, отвал аудио контроллера у MONSTER Tulpar T7 и очередные проблемы Linux
Данил Тамонин
06:21
10 летний процессор тянет игры. Но если 10 лет назад взять 10 летнюю сборку 2005 года, проц какой нибудь пентиум 4, с 512мб оперативки, или сколько тогда ставили, да там половина игр не запустилась бы...
Xeon E5-2687W V4 сумел всего на 81% раскрыть потенциал GeForce RTX 5070 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем