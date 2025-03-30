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gotreksson
На Урале завершат железнодорожный проект, начатый еще при СССР
Предполагается, что проект обеспечит удобный маршрут в Казахстан и Китай, сократив логистическое расстояние на 250 км. Первоначальная стоимость проекта возросла до 116 миллиардов рублей, а запуск движения поездов ожидается к 2030 году.

Работы над реализацией данного проекта стартовали ещё в 1980-х годах, хотя обсуждение этого вопроса началось с середины прошлого века. Однако за четыре десятилетия удалось построить лишь 10 километров железной дороги, после чего проект был заморожен. Неоднократно поднималась тема о необходимости возобновления строительства стальной магистрали после распада СССР, но реальные шаги в этом направлении начали делаться лишь пять лет назад. В марте 2025 года стало известно, что технико-экономическое обоснование проекта готово, и правительство Оренбургской области, через территорию которой будет проходить линия, намерено подключиться к кампании. Ранее соглашение подписали представители РЖД, правительства Башкортостана и Уральской горно-металлургической компании (УГМК).Этот проект касается строительства железной дороги Сибай – Подольск – Новорудная (длиной 160 км), которая откроет новый маршрут в соседние Казахстан и Китай. К слову, последние страны совместно с Киргизией и Узбекистаном с конца прошлого года занимаются строительством магистрали, соединяющей Кашгар с Торугартом, Макмалом, Джалал-Абадом и Андижаном.

Первоначально стоимость российского проекта оценивалась в 116 миллиардов рублей, хотя ещё в 2021 году сумма озвучивалась в 3,5 раза меньше. Однако тогда речь шла о несколько иной трассировке, которая предполагала завершение в станции Сара. Тем не менее, по основным параметрам изменения оказываются минимальными. Даты начала строительных работ остаются неизвестными — ни Минтранс РБ, ни РЖД не могут назвать точные сроки. Ранее предполагалось, что движение поездов по новому маршруту может запуститься к 2030 году.

Новая линия создаст альтернативу перегруженному Челябинскому железнодорожному узлу и обеспечит восточным регионам Среднего и Северного Урала более удобный проход в Центральную Азию и Китай, что сократит логистическое расстояние до приграничных пунктов «Орск» и «Сагарчин» на 250 километров.Новая железнодорожная ветка станет важным фактором для социально-экономического развития Башкортостана и всей территории Зауралья. В частности, она свяжет перерабатывающие предприятия Сибая и поселка Бурибай с рядом месторождений цветных металлов на юге республики. Ожидается, что к середине следующего десятилетия по новой магистрали будут перевозить до 14 миллионов тонн грузов.

Станция Сибай Южно-Уральской железной дороги была открыта в 1954 году, а ветка, соединяющая её с Новорудным, была проложена от разъезда №213-А в 1956 году. Уже тогда поднимался вопрос о соединении двух станций, но они до сих пор остаются тупиковыми.

#казахстан #ржд #строительство дорог #узбекистан #башкортостан #оренбургская область #подольск #новорудная #сибай #угмк
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