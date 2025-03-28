Проект новой эстакады на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта, анонсированный столичными властями в 2020 году, начинает реализовываться. Эстакада длиной 600 метров и шириной 28 метров должна улучшить транспортную ситуацию на востоке Москвы, повысив пропускную способность маршрутов. Однако некоторые эксперты сомневаются в ее необходимости, указывая на пробки на улицах Сталеваров и Новогиреевской.

Проект, который столичные власти анонсировали еще в 2020 году, наконец начинает обретать реальные очертания. Как сообщают различные источники, несколько месяцев назад на площадке пришли в движение подготовительные работы. Ожидается, что новая эстакада длиной 600 метров и шириной 28 метров, расположенная на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта (над кольцевой развязкой), заметно повысит пропускную способность этих маршрутов и Большого Купавенского проезда, что должно улучшить общую транспортную ситуацию на востоке столицы. Тем не менее, такая точка зрения не является единственной. Некоторые эксперты выражают сомнение, называя строящийся объект, возможно, одной из самых ненужных развязок. Они указывают на то, что автомобили, движущиеся по новому сооружению в сторону области, все равно столкнутся с пробкой на светофоре на улице Сталеваров, тогда как в противоположном направлении транспорт будет задерживаться у поворота на Новогиреевскую улицу.

Архитектор мастер-плана в компании «STEP. Транспортные решения», Дмитрий Кабанов, однако, считает эту инициативу вполне оправданной. Он подчеркнул, что реализация данного проекта способна значительно разгрузить узел, особенно с учетом ожидаемой трассировки трамвайной линии. В феврале 2025 года был объявлен тендер на проектирование и строительство трамвайной линии в район Ивановского, о которой уже много лет идет речь. Согласно опубликованным документам, рельсовый транспорт должен появиться здесь в 2028 году и будет двигаться вдоль шоссе Энтузиастов и Измайловского парка, начиная от кольца на 3-й Владимирской улице и практически до МКАД.

Что касается проблемы на пересечении с улицей Сталеваров, то, как отметил Кабанов, там установлено светофорное регулирование, и в идеале его стоит бы убрать, построив эстакаду для транзитного потока. Несмотря на это, даже в текущих условиях узел не должен стать критичным, поскольку он двухполосный (одна полоса в каждую сторону), что позволит обеспечить необходимую пропускную способность. В связи с появлением эстакады на Свободном проспекте, большинство транспорта, вероятно, выберет это направление для выезда. В настоящее время узел на Новогиреевской не создает серьезных заторов, хотя с юга расположена плотная жилая зона, что делает невозможным полное исключение выездов. В будущем можно рассмотреть возможность строительства эстакады для основного движения с дублерами внизу для местных маршруток. Кабанов также отметил, что полностью поддерживает предложенное решение, учитывая, что данный узел уже исчерпал свою пропускную способность. Планируемая трассировка трамвайной линии не должна создавать помех основному транспортному потоку, что значительно увеличивает значимость проекта. Появление эстакады на втором уровне и кругового перекрестка на первом уровне, по его словам, станет значительным шагом к улучшению дорожной ситуации в этом районе.

По информации пресс-службы московского правительства, в 2023 году был заключен госконтракт с подрядной организацией для выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации и проведения строительно-монтажных работ. Ожидается, что строительство эстакады завершится летом 2026 года. В рамках данного проекта также предусмотрена реконструкция около трех километров дорог, благоустройство прилегающей территории и строительство подземного пешеходного перехода с двумя лестницами длиной 89 метров в районе дома № 2 на Магнитогорской улице.