На железнодорожной линии, связывающей Москву и Санкт-Петербург, продолжается восстановление инфраструктуры для увеличения пропускной способности грузовых перевозок. Ожидается, что к концу десятилетия линия сможет пропускать до 45 пар поездов ежедневно.

На железнодорожной линии, соединяющей российскую столицу с Санкт-Петербургом, продолжаются работы по восстановлению утраченной инфраструктуры, что позволит значительно увеличить пропускную способность в грузовых перевозках. В центре внимания находится Савеловское направление, где в марте 2025 года, по информации пресс-службы РЖД, завершился еще один проект — открыто движение поездов на разъезде Орудьево на перегоне Каналстрой – Вербилки, на линии Дмитров – Сонково – Мга. Эта линия играет ключевую роль в обеспечении связи Северо-Запада России с центральными регионами страны. Ожидается, что к концу десятилетия стальная колея на этом маршруте будет пропускать до 45 пар поездов ежедневно. В перспективе планируется создание сплошного второго пути на протяжении 650 километров, о чем говорилось еще в 2010-х годах. В советское время на этой железной дороге функционировало несколько разъездов, которые в конце 1990-х – начале 2000-х годов были демонтированы в связи со снижением объемов грузоперевозок и уменьшением пассажирских маршрутов. В связи с развитием железнодорожных подходов к морским портам существующая пропускная способность уже не удовлетворяла потребностям. Альтернативные маршруты также были загружены. Поэтому было принято решение о строительстве нескольких новых разъездов, что позволит разграничить потоки грузовых и пассажирских поездов. Специалисты компании Нацпроектстрой начали реализацию соответствующих проектов в 2022 году в районе остановочных пунктов Орудьево, Власово и Лебзино.

В сумме на этих объектах было проложено 3,6 км второго пути и установлено шесть стрелочных переводов; смонтирована контактная сеть, построены пункты обогрева для монтеров, посты электрической централизации и подъездные автомобильные дороги к разъездам. Последние были оснащены цифровой автоматикой — теперь управление движением осуществляется с помощью современной отечественной микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ, которая уже зарекомендовала себя на железных дорогах России и Казахстана. Комплекс этих работ был завершен еще в прошедшем году, в то время как в текущем году в рамках кампании завершены реконструкции действующих главных путей. Также в феврале 2025 года РЖД сообщила о модернизации 141 километра перегона Савелово – Белый Городок, где однопролетный железобетонный мост 1922 года был заменен на двенадцатиметровую звеньевую железобетонную трубу прямоугольного сечения.

В прошлом году аналогичные работы на линии Дмитров – Сонково – Мга были выполнены и на других участках. Как уже упоминалось, впоследствии двухпутные вставки должны быть преобразованы в сплошной электрифицированный второй путь, что позволит увеличить пропускную способность магистрали до 60 пар поездов в сутки. Первым участком, на котором будут реализованы эти планы, станет участок Дмитров – Вербилки, где будет построено 35 километров нового пути.