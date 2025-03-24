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gotreksson
Lada Iskra будет иметь 3 преимущества перед Vestой
Новая Lada Iskra должна стать более привлекательной альтернативой своей предшественнице – Lada Vesta. В противном случае, в апреле, когда начнется её продажа, покупателей может просто не оказаться.

На данный момент Веста предлагает как шестиступенчатую коробку передач, так и вариатор. В то же время первые автомобили Искра будут оснащены стандартной пятиступенчатой механикой. В будущем, конечно, появятся более современные трансмиссии, но конкретные сроки пока остаются неизвестными.

АвтоВАЗ подготовил несколько интересных решений для ценителей современных автомобильных технологий. Ожидается, что уже первые модели Искры получат систему курсовой стабилизации ESP (Electronic Stability Program). Сегодня ESP считается стандартом даже для бюджетных моделей, особенно среди китайских производителей.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что Искры будут поставляться с ESP. Руководство АвтоВАЗа неоднократно заявляло о намерении внедрить систему курсовой стабилизации на Весту, однако в итоге не хватило необходимых электронных компонентов для всего тиража. Поэтому решение установить ESP именно на Искры предоставляет новинке значительное преимущество перед Вестой.

Но не стоит делать преждевременные выводы, исходя из отсутствия ESP на Весте. Эта модель достаточно тяжелая и хорошо сбалансирована. Инженеры Renault разрабатывали кузов и управляемость Весты таким образом, чтобы даже в случае отказа электронной системы стабилизации автомобиль оставался безопасным.

К слову, управляемость Весты при входе в занос вполне удовлетворительная, а для опытного водителя даже достаточно хорошая для безопасной езды. Тем не менее, система ESP создавалась на случай, когда водитель не может справиться с ситуацией. Это, безусловно, может быть полезно новичкам.

В её состав входят множество датчиков, которые измеряют параметры движения колес, нагрузку на покрышки, уровень сцепления и проскальзывания. Все эти данные отправляются в электронный блок управления. Если система определяет, что автомобиль скользит и рискует уйти в неуправляемый занос, она подает сигнал системе ABS и электроусилителю руля. ESP можно считать расширенной и более продвинутой версией ABS.

Возвращаясь к сравнению между Вестой и Искрой, можно заметить, что у Lada Vesta все довольно очевидно: если стиль вождения спокойный, отсутствие ESP не является критическим. Однако с появлением более мощного мотора на 122 л.с. и шестиступенчатой трансмиссией система стабилизации, безусловно, может стать полезной.

Что касается Искры, то для этой новинки введение системы ESP крайне желательно. Дело в том, что Lada Iskra меньше по размерам и базе, а клиренс выше.

Кстати, система стабилизации будет производиться на отечественном заводе «Итэлма», хотя датчики, вероятно, будут китайского производства. Прежде чем начинать серьезные испытания новой Искры, рекомендуется некоторое время ездить осторожно, чтобы убедиться в надежности системы, и при необходимости, в случае проблем, заменить блок по гарантии.

Кроме того, Искра оснастится еще одним электронным компонентом, который отсутствует у Весты. Это система контроля давления в шинах, известная как iTPMS. Эта относительно простая система измеряет давление воздуха в шинах не напрямую через вентиль, а путем анализа деформации резины при определенных оборотах.

Большинство современных европейских и китайских автомобилей оборудованы более сложными и дорогостоящими системами dTPMS. Для их работы требуется полноценный бортовой компьютер и множество дополнительных условий. Поэтому АвтоВАЗ для Искры выбрал систему iTPMS. Тем не менее, контроль давления в шинах чрезвычайно важен: это влияет как на управляемость автомобиля на высокой скорости, так и на расход топлива.

Систему iTPMS для Lada Iskra также будет производить компания «Итэлма». Хотя трудно судить о качестве электронных блоков для Искры, ранее системы отечественного производства устанавливались на автомобили Лада, и серьезных нареканий на «Итэлму» пока не поступало.

Сегодня можно сделать вывод, что у Лады Искра будет целых три серьезных конкурентных преимущества перед Вестой: о двух из них мы только что рассказали, а третьим, как вы сами уже догадались, будет цена. Ведь в наше время соотношение цена/качество становится одним из самых важных факторов выбора автомобиля, и в этом плане Искра действительно выглядит более привлекательно.

#новости #технологии #автопром #автоновости #lada iskra #трансмиссия #tpms #esp #мкпп #российкие автомобили
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