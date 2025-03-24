ИЗВЕСТИЯ: министерство финансов РФ разработает предложения по «большой приватизации». Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества.

Недавно министр финансов Антон Силуанов объявил о подготовке к "большой приватизации". Согласно его планам, государственный бюджет от продажи национализированных активов должен пополниться на сумму около 100 миллиардов рублей в 2025 году.

Данная информация быстро распространилась в новостях, вызвав волну вопросов и недовольства среди граждан. Теперь, когда эмоции утихли, стоит взглянуть на слова Силуанова с более трезвой перспективы.

Во-первых, утверждение о предстоящей "большой приватизации" выглядит сомнительно. Неясно, почему министр выбрал именно эту формулировку. Сумма в 100 миллиардов рублей – это крайне малый объем по сравнению с активами государства. Для наглядности, эта сумма составляет всего лишь 1,4% от текущей капитализации "Сбербанка", что явно указывает на ее незначительность. Во-вторых, за прошедшие годы государство провело национализацию или ввело внешний контроль над рядом компаний, в основном тех, что ранее принадлежали западным инвесторам или офшорным олигархам, отказавшимся от перевода своих бизнесов в российскую юрисдикцию.

На балансе Росимущества оказалось множество активов, не обладающих стратегической значимостью, управление которыми не имеет смысла. Яркий пример — предприятия по производству молочной продукции и сети автосалонов.

Также на балансе Росимущества остаются советские пансионаты и некоторые предприятия агропромышленного комплекса. Учитывая, что государства не является частной структурой, непонятно, зачем поддерживать такой объем активов. Интерес государства должен заключаться в том, чтобы поддерживать развитие компаний и расширять налоговую базу. Сложно понять, почему власти должны создавать отдельный класс чиновников для управления везде, кроме стратегически важных отраслей, таких как энергетика, оборона или банковский сектор.

Тем не менее, одним из возможных способов "скромной приватизации" может стать размещение акций компаний, находящихся под контролем государства, на фондовых рынках через первичные или дополнительные размещения акций. При этом важно, чтобы эти акции не могли приобретаться нерезидентами. Например, если РЖД выставит на свободное обращение 7-10% своих акций, это не приведет ни к каким потерям для самой компании или государства в целом.

Зато на рынке появятся десятки тысяч частных инвесторов, некоторые из которых будут внимательно следить за деятельностью компании, тщательно анализируя ее отчетность и другие документы корпоративного управления. Это позволит выявлять ошибки руководства и обращать внимание на потенциальные риски. Такой общественный контроль определенно пойдет на пользу государственным компаниям.