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gotreksson
Во Франции предложили забрать у США Статую Свободы после введения "пошлин Трампа".
Евродепутат Рафаэль Глюксман предложил вернуть статую Свободы в ответ на напряженные торговые отношения между США и Европой, начавшиеся с введения Трампом пошлин на сталь и алюминий. Эти меры затронули лишь 2% европейского экспорта в США, но привели к ответным тарифам ЕС на американские товары, включая бурбон и мотоциклы Harley Davidson.

Евродепутат Рафаэль Глюксман, который рассматривается как возможный кандидат на пост следующего президента Франции, выдвинул довольно провокационное предложение — вернуть статую Свободы. Памятник, созданный Огюстом Бартольди, был подарен американцам от французов в честь столетия подписания Декларации независимости США символизируя дружбу между двумя народами.

Несмотря на то что подобные высказывания могут показаться шутливыми, они подчеркивают напряженные отношения, которые возникают между странами, когда начинается "таможенная война". Конфликт начался с введения Трампом пошлин на европейскую сталь и алюминий в размере 25% в марте этого года. При этом, как показывает статистика, европейский экспорт этих материалов в США составляет лишь 2% от общего объема. В 2018 году, во время первого срока Трампа, он уже пытался ввести аналогичные меры, однако тогда европейская экономика смогла без особых потерь адаптироваться к новым условиям. Сириль Мунье, гендиректор Alluminium France, рассказывает, что Европа поставляет алюминий в чушках, которые США не могут производить. Даже с учетом пошлин американцам все равно дешевле закупать алюминий у европейцев, чем строить собственные заводы.

В ответ на действия США, ЕС ввел пошлины на американские товары, такие как бурбон, мотоциклы Harley Davidson и даже женское нижнее белье. Хотя Harley не всегда попадает в число самых продаваемых мотоциклов в Европе, европейские покупатели чаще предпочитают итальянские Ducati или немецкие BMW. 

Что касается женского белья, то здесь речь идет о Victoria Secret, которая вряд ли сможет потерять своих покупателей, так как здесь покупатели крайне консервативны.

В прошлом конфликте между США и ЕС (2018-2021), когда Брюссель ввел 25% пошлины на виски и бурбон, экспорт американского алкоголя упал на 20%, тогда как после снятия пошлины при администрации Байдена экспорт поднялся на 60%. Сейчас производители американского крепкого алкоголя спешат заполнять европейские склады до введения новых пошлин в 50%, что неминуемо скажется на ценах.

Также стоит упомянуть и положение европейских производителей молочной продукции, особенно из Италии, Франции, Нидерландов и Испании. В последние 10 лет стратегический экспорт в США вырос вдвое. С увеличением пошлин до 25% европейские фермеры окажутся в сложной ситуации. Они могут либо снижать цены, чтобы оставаться в бизнесе, либо искать новые рынки сбыта, такие как Китай, который, хотя и является перспективным, но им придется конкурировать с местным производством.

На фоне этих "торговых войн" Франция теряет миллиардные объемы экспорта. Руководитель Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало отмечает, что текущие действия служат ярким примером экономической саморазрушительности — экономические отношения должны строиться на взаимовыгодных основах, а не на отстаивании односторонних интересов.

Ситуация на мировом рынке также меняется, поскольку такие страны, как Германия и Ирландия, активно зависят от американского рынка. Это делает их особенно уязвимыми при введении новых пошлин. В данном контексте нарастает потребность в едином фронте борьбы с американскими тарифами, и депутаты Европарламента начинают понимать необходимость коллективных действий.

#новости #евросоюз #экспорт #импорт #пошлины #алюминий #франиция #harley davidson #статуя свободы #victoria secret
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