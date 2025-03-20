На месте УЗТМ, начнется строительство современных зданий. Некоторые старые сооружения уже снесены, а работа по демонтажу кузнечно-прессового цеха временно была приостановлена из-за предложения о признании ковочного пресса УЗТМ объектом культурного наследия. Но в марте 2025 года это предложение было отклонено.

На месте когда-то уникального завода, известного как крупнейшее предприятие тяжелого машиностроения в СССР, начнется строительство современных зданий. Некоторые из старых сооружений, таких как механический цех, уже снесены, а кузнечно-прессовый цех частично демонтирован. Но работы по демонтажу последнего были приостановлены, так как инициативная группа Свердловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) выступила с предложением внести уникальную конструкцию — ковочный пресс УЗТМ с давлением 10 тысяч тонн — в реестр объектов культурного наследия. Однако же марте 2025 года местное Управление государственной охраны объектов культурного наследия отклонило эту инициативу. Уральский завод тяжелого машиностроения был основан в Екатеринбурге в июле 1928 года. Большая часть технического оборудования была закуплена у зарубежных производителей. Кузнечно-прессовый цех был оборудован немецкими парогидравлическими прессами, а завод был официально запущен ровно через пять лет после начала строительства.

На протяжении последующих лет завод наладил массовое производство доменного и сталеплавильного оборудования, экскаваторов, прокатных станков, блюмингов и другой продукции. Во время Великой Отечественной войны на заводе было собрано 6 тысяч танков знаменитых Т-34, а также самоходных артиллерийских установок. Особую роль в производстве сыграло наличие упомянутого ковочного пресса, который был единственным в стране, и позволял изготавливать броню и пропеллеры для советской авиации.

Вторая половина двадцатого века стала временем динамичного роста для УЗТМ, который активно развивался до распада Советского Союза. Завод стал известен производством машин непрерывного литья, карьерных и шагающих экскаваторов, буровых установок, тяжелых гидравлических прессов и другого оборудования для металлургической, горнорудной и нефтегазовой отраслей. Благодаря 14,5 тысячам буровых установок, продукция Уралмашзавода дала возможность освоить обширные нефтегазовые ресурсы различных регионов.

Но 90-е годы принесли заводу серьезные испытания. Хоть предприятие все еще продолжало работу, объемы производства значительно сократились. Если в середине 1970-х годов завод производил около 370 тысяч тонн механоизделий в год, то к началу 2010-х этот показатель едва превышал 30 тысяч тонн. В 2013 году была объявлена остановка работы четырех цехов, включая кузнечно-прессовый, из-за устаревшего оборудования и технологий, что привело к значительным финансовым потерям.

Со временим УЗТМ нашел возможности для обновления благодаря покровительству Газпромбанка. Запущенная инвестиционная программа по модернизации мощностей приносит плоды. Сегодня завод продолжает активно развиваться, производя оборудование для горнодобывающей, металлургической, цементной и энергетической отраслей. В 2023 году выручка группы «Уралмашзавод» составила почти 40 миллиардов рублей, что в 2,2 раза больше, чем в 2022-м.

Что касается исторических объектов, то увы, их судьба кажется предрешенной. Представители завода согласились с решением Управления госохраны объектов культурного наследия не включать ковочный пресс УЗТМ в реестр, ссылаясь на то, что в 1980-х годах была проведена модернизация, в ходе которой заменилась более 90% его конструктивных элементов. Из-за этого данное оборудование, по мнению рядов экспертов, не может считаться историческим памятником, и, скорее всего, его снесут в ближайшее время. На месте снесенных построек планируется застройка. В частности, на территории бывшего кузнечнопрессового цеха предполагается создание культурного кластера, где будут проводиться выставки, концерты и гастрономические мероприятия, а вокруг обустроят прогулочную зону. В марте 2025 года девелопер представил полную концепцию застройки этого участка бывшей промзоны, площадью 94 гектара на заседании экспертного совета при Свердловском отделении "Союза архитекторов России". В 2024 году "УГМК-застройщик" приобрел эту землю, и в планах — построить новый жилой район на 44 тысяч человек с инфраструктурой, а также создать деловой центр.