С вводом новых путей время в пути от Крымского моста до Феодосии сократится, а движение поездов станет более непрерывным благодаря новой соединительной ветви.

В самое ближайшее время на полуострове Крым планируется реализация нескольких значимых проектов в сфере железнодорожного транспорта, направленных на повышение пропускной способности Крымской железной дороги. В частности, в ходе реконструкции линии Керчь-Южная – Джанкой предполагается строительство двухпутных вставок на участке между Владиславовкой и Семью Колодезями. Этот проект был упомянут в распоряжении, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным в марте 2025 года, о расширении списка объектов, финансируемых в рамках государственных программ и за счет средств Фонда национального благосостояния. Проект разделен на два этапа: первый из них охватывает 32 километра реконструируемой трассы, а второй — 26 километров. Подготовительные работы стартовали еще в позапрошлом году и уже включают в себя план постройки второго сплошного пути между Владиславовкой и Петрово, модернизацию существующей инфраструктуры, а также удлинение приемоотправочных путей на станции Владиславовка до как минимум 1,1 километра.

С введением новых путей станет возможным не только увеличить пропускную способность этого направления, но и значительно сократить время в пути для поездов, следующих от Крымского моста до Феодосии. Теперь поезда, прибывающие с материка, смогут двигаться без необходимости разворотных маневров благодаря строительству новой соединительной ветви. Это означает, что движение на участке Керчь-Южная – Феодосия будет осуществляться в непрерывном режиме, что значительно улучшит эффективность и комфортность перевозок.

Олег Шевцов, генеральный директор АО «Трансэнерком», отметил, что проект строительства двухпутных вставок был утвержден Главгосэкспертизой РФ еще два года назад. Справедливости ради, тогда предполагалось, что к 2025 году интенсивность движения на данном участке составит 19 пар грузовых и 12 пар пассажирских поездов ежедневно. Кроме того, в рамках этого же проекта планируется создание обводного железнодорожного пути в Феодосию, который обойдет станцию Владиславовка, а также увеличение скорости движения поездов за счет упрощения участков с резкими поворотами. Эти улучшения позволят нарастить количество и длину пассажирских составов, обеспечивая комфортные и быстрые поездки для растущего числа туристов. Эксперт добавил, что развитие и реконструкция железнодорожной сети в Крыму на сегодняшний день является приоритетной задачей для региона, особенно в условиях отсутствия авиаперевозок. В результате значительная нагрузка легла на железнодорожный транспорт, который теперь становится важным каналом не только для пассажиров, но и для транспортировки различных товаров — от сельскохозяйственной продукции и удобрений до строительных материалов и товаров повседневного спроса.

На полуострове так же намечено сооружение однопутного электрифицированного участка, который соединит регион с Симферопольским аэропортом, и создание обводной железнодорожной линии вокруг Инкерманского Свято-Климентовского монастыря.