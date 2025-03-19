«Коммерсантъ» недавно поделился новостью о приостановке работ над проектом электрического кроссовера e-Neva, который успели окрестить «Русской Tesla». Разработка этой модели осуществлялась множеством профильных компаний, среди которых выделяются «Алмаз-Антей» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Проект e-Neva рассматривался как многообещающая платформа для создания «зеленых» транспортных средств. Ожидалось, что один из вариантов станет классическим кроссовером размером класса «С», в то время как другие варианты планировались как фургон. Процесс разработки продолжается уже как минимум три года. В 2023 году на Санкт-Петербургском международном форуме готовые прототипы были успешно представлены Президенту России Владимиру Путину, и общие отзывы о них оказались положительными.

Компактный кроссовер имеет длину всего 4,5 метра и оснащен двумя электродвигателями — по одному на переднем и заднем мосту. Общая мощность силовой установки составляет 435 л.с., а батарея емкостью 90 кВт*ч обеспечивает пробег не менее 460 километров. Также разработчикам удалось достичь впечатляющей динамики — разгон до 100 км/ч занимает лишь 2,7 секунды. Эти характеристики стали возможными благодаря значительному снижению веса автомобиля и использованию современных композитных материалов. Однако дополнительная информация о модели пока не была опубликована. Согласно имеющимся данным, прототип e-Neva уже существует и, вероятно, прошел несколько этапов базовых испытаний, в противном случае данные о реальном пробеге и динамике были бы недоступны. Показатели, подобные этим, нельзя получить только через теоретические расчеты; они требуют практического опыта. Похоже, компания была близка к завершению разработки предсерийного образца.

Корпорация «Алмаз-Антей» пока не комментирует складывающуюся ситуацию, но известные источники сообщают, что компании, входящие в ее состав, не получили финансирование на продолжение работы над проектом e-Neva. Кроме того, по информации Минпромторга, «Алмаз-Антей» перегружен текущими задачами, связанными с выполнением государственных заказов, и испытывает нехватку как технических, так и кадровых ресурсов для дальнейшей работы над электромобилем.

Планировалось, что серийное производство начнется в 2026 году на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Ожидаемые объемы производства могли достигать 100 тысяч единиц в год, что является весьма амбициозным показателем, поскольку в России ни одно коммерческое предприятие на данный момент не достигло такого объема продаж электромобилей. Кроме того, для запуска производства e-Neva потребуются значительные инвестиции, не говоря уже о дефиците литиевых батарей.

С экономической точки зрения, перспективы производства e-Neva выглядят достаточно сложными, так как электромобили и гибриды не пользуются большой популярностью среди российских потребителей, что может быть связано с традиционным не доверием к электродвигателям. Даже среди продукции одного китайского автопроизводителя российские покупатели чаще всего выбирают бензиновые модели, в крайнем случае — дизельные. Существует также проблема недостаточной инфраструктуры для зарядки электромобилей — зарядные станции в основном сосредоточены только в крупных городах, что значительно ограничивает рынок потенциальных покупателей.

Однако же в последнее время интерес к электромобилям в России стал немного возрастать, но это связано с тем, что крупнейшие мировые компании-производители из Китая начинают переходить на гибридные и электрические модели. По предварительным оценкам, к 2026 году не менее половины самых популярных моделей китайского автопрома поступят в Россию в гибридном и электрическом исполнении. Но эти прогнозы остаются оптимистичными. При этом цена на электромобили продолжает снижаться из-за перенаправления поставок из Европы и США в Россию.

Некоторые источники утверждают, что если бы e-Neva сегодня поступила в продажу, цена на этот электрокроссовер составила бы минимум 4 миллиона рублей.Но на самом деле, вероятнее всего, стоимость находилась бы на уровне 5-5,5 миллионов рублей. Например, электрический «Москвич Зе» предлагается по цене 4 миллиона рублей, и это с учетом льгот от правительства Москвы и частичного субсидирования производства от государственных структур Китая.